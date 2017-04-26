Мадс Педерсен занял 4-е место на Милан – Сан-Ремо-2026 всего через 6 недель после операции

Мадс Педерсен: «Команда невероятно поддерживала меня»

 

Мадс Педерсен стартовал на Милан – Сан-Ремо-2026 со сдержанными ожиданиями, так как, в сущности, эта классика должна была стать первой полноценной гонкой его сезона. 30-летний датский гонщик команды Lidl-Trek открыл сезон 4 февраля на Вуэльте Валенсии-2026, но даже не финишировал на 1-м этапе, так как упал и сломал запястье.

 

 

Ему потребовалась операция и, казалось, восстановление будет долгим. Но уже всего через 6 недель после операции Мадс Педерсен, несмотря на отсутствие гоночных километров в ногах, финишировал 4-м на первом Монументе сезона - Милан – Сан-Ремо-2026, где выиграл спринт из просеявшегося пелотона.

 

Мадс Педерсен занял 4-е место на Милан – Сан-Ремо-2026 всего через 6 недель после операции

Мадс Педерсен занял 4-е место на Милан – Сан-Ремо-2026 всего через 6 недель после операции

 

 

После финиша в интервью, опубликованном командой Lidl-Trek, Мадс Педерсен сказал:

 

«Это была невероятная работа всей команды. Команда так выкладывалась ради меня, хотя я стартовал после пяти – шести месяцев без гонок, вернулся сюда через шесть недель после операции.  При этом меня полностью поддерживали и так работали в финале… это просто невероятно».

 

На старте Милан – Сан-Ремо-2026 в интервью Wielerflits Мадс Педерсен подчеркнул, что стартует главным образом потому, что хочет войти в гоночный ритм:

 

«Я хочу участвовать в гонке. Я получил добро от медицинской команды. Мне очень хотелось приехать сюда. Мне нечего терять, так почему бы и не попробовать. По сути, я не гонялся шесть месяцев, так что это повлияет. Но мне нужно восстановить гоночный ритм, если я хочу хорошо выступить на классиках.

 

Восстановление прошло очень хорошо, боли больше нет. Командный врач проводил жёсткие манипуляции с суставом, потому что я должен был иметь возможность безопасно управлять велосипедом. Восстановление запястья прошло отлично. С ключицей было проще: туда просто поставили пластину. Шесть недель назад я не ожидал, что стартую здесь. Врачи говорили мне, что потребуется от десяти до двенадцати недель».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl-Trek Милан - Сан-Ремо-2026 Milano-Sanremo-2026 Монумент велоспорта гонка Мирового тура

  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 19:41 | Регистрация: 26.04.2017

    Вот, кстати да! Я за него рад! И за то, что стартовал, и конечно - за то, что хоть деревянную медальку, а таки да! :)

     

    Хорошо бы он восстановился получше к П-Р.

  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 20.10.2020

    про МСР неоднократно многие говорили - не обязательно иметь накат и хорошую форму - за 300 км въедешь в гоночный ритм :). если спринт - главное свежие ноги, если удеражаться на Поджио - играет выносливость и общая физуха

    а за Мадса, кажется, все рады. Вперед, на Париж!

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, фольга нужна для аккумулирования тепла. 
    Суставы нуждаются в тепле, мне кажется, больше, чем остальные части ног.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото
    если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.
  • Starch27
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Starch27-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.


    А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
    У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
    Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
    А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.
  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

  • vova-55
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    vova-55-Фото

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  • vova-55
    UAE Team Emirates XRG о соперн ... (1)
    vova-55-Фото

    "Сан-Ремо выигрывается на Виа Рома, но проиграть ее можно на каждом метре дистанции". 

    МВДП не даст соврать, а ТП едва избежал.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

