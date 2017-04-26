Мадс Педерсен занял 4-е место на Милан – Сан-Ремо-2026 всего через 6 недель после операции

Мадс Педерсен: «Команда невероятно поддерживала меня»

Мадс Педерсен стартовал на Милан – Сан-Ремо-2026 со сдержанными ожиданиями, так как, в сущности, эта классика должна была стать первой полноценной гонкой его сезона. 30-летний датский гонщик команды Lidl-Trek открыл сезон 4 февраля на Вуэльте Валенсии-2026, но даже не финишировал на 1-м этапе, так как упал и сломал запястье.

Ему потребовалась операция и, казалось, восстановление будет долгим. Но уже всего через 6 недель после операции Мадс Педерсен, несмотря на отсутствие гоночных километров в ногах, финишировал 4-м на первом Монументе сезона - Милан – Сан-Ремо-2026, где выиграл спринт из просеявшегося пелотона.

Photo Credits: LaPresse

После финиша в интервью, опубликованном командой Lidl-Trek, Мадс Педерсен сказал:

«Это была невероятная работа всей команды. Команда так выкладывалась ради меня, хотя я стартовал после пяти – шести месяцев без гонок, вернулся сюда через шесть недель после операции. При этом меня полностью поддерживали и так работали в финале… это просто невероятно».

На старте Милан – Сан-Ремо-2026 в интервью Wielerflits Мадс Педерсен подчеркнул, что стартует главным образом потому, что хочет войти в гоночный ритм:

«Я хочу участвовать в гонке. Я получил добро от медицинской команды. Мне очень хотелось приехать сюда. Мне нечего терять, так почему бы и не попробовать. По сути, я не гонялся шесть месяцев, так что это повлияет. Но мне нужно восстановить гоночный ритм, если я хочу хорошо выступить на классиках.

Восстановление прошло очень хорошо, боли больше нет. Командный врач проводил жёсткие манипуляции с суставом, потому что я должен был иметь возможность безопасно управлять велосипедом. Восстановление запястья прошло отлично. С ключицей было проще: туда просто поставили пластину. Шесть недель назад я не ожидал, что стартую здесь. Врачи говорили мне, что потребуется от десяти до двенадцати недель».