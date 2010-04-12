Тадей Погачар — победитель Милан – Сан-Ремо-2026

Чемпион мира Тадей впервые в карьере выиграл Милан – Сан-Ремо

 

 

Тадей Погачар одержал первую в карьере победу на Милан – Сан-Ремо и стал единственным действующим гонщиком, одержавшим победы на четырёх из пяти Монументов  (две победы на Туре Фландрии, три – на Льеж-Бастонь-Льеж и пять – на Ломбардии). 27-летний капитан команды UAE Team Emirates XRG стал первым победителем Милан – Сан-Ремо в ранге действующего чемпиона мира с 1983 года, после Джузеппе Саронни, и первым с 2018 года, после Винченцо Нибали, победителем Гранд-тура, выигравшим эту классику.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Ещё более впечатляющим это достижение делает то, что всего за 6 км до начала первого из решающих подъёмов гонки – Чипрессы, Тадей Погачар упал. Несмотря на разорванную велоформу и ссадины на левом боку, он быстро поднялся и благодаря товарищам по команде успел вернуться в пелотон в ключевой момент.

 

Кроме того, в самом начале гонки команда UAE Team Emirates XRG потеряла Яна Кристена, который упал, столкнувшись с Орлуисом Ауларом (Movistar) за 242 км до финиша, и сошёл с гонки.

 

 Сразу после падения Тадею Погачару помогли Флориан Вермеерс и Феликс Гросшартнер. Вдвоём они ликвидировали отставание в 35 секунд, образовавшееся до пелотона, и словенский гонщик догнал основную группу прямо у подножия Чипрессы. С этого момента Брэндон Макналти посадил своего капитана на колесо, и не только провёз словенца в голову группы, но затем выдал мощную смену первым колесом, возглавив и растянув пелотон. Затем Исаак дель Торо выполнил свою часть работы, ускорившись с Погачаром на колесе, и создал условия для атаки. Тадей Погачар атаковал за 24 км до финиша. Лишь Том Пидкок (Pinarello Q36.5) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) смогли за ним усидеть. Снова, как и в 2025 году, на Чипрессе уехали трое, но вместо Филиппо Ганны на этот раз был Том Пидкок.

 

  Тадей Погачар установил новый рекорд прохождения Чипрессы – 8 минут 48 секунд.

 

Создав просвет в 30 секунд за 18 км до финиша, к началу восхождения на Поджио трио потеряло большую часть преимущества, от которого осталось лишь 9 секунд.

 

Несколькими ускорениями от подножия Поджио Тадей Погачар сбросил Матье ван дер Пула за 3 км до вершины и за 8,5 км до финиша, но уехать от Тома Пидкока у чемпиона мира не получилось.

 

После спуска с Поджио у Погачара и Пидкока в запасе оставалось около 18 секунд. Пелотон, из которого атаковал Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), стремительно приближался, но дуэт лидеров успел разыграть спринт.

 

На финишной черте Тадей Погачар на четыре сантиметра опередил Тома Пидкока, завоевав долгожданную победу на Милан – Сан-Ремо. Теперь в списке достижений словенского гонщика из пяти Монументов отсутствует лишь один – Париж – Рубэ.

 

Тадей Погачар оставляет отпечатки рук для "Аллеи славы" Сан-Ремо

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

 Тадей Погачар:

 

«Не бывает подходящих мест для падения, но в Империи особенно! Начиная с Капо Берта, гонка ускоряется перед Чипрессой, каждый стремится быть впереди. Я оказался в "сэндвиче", упал и увлёк за собой много людей. Надеюсь, у всех всё в порядке. Это часть велоспорта. Это скольжение в падении было самым долгим в моей жизни, но я довольно быстро поднялся. Попытался взять велосипед, но на нём лежал гонщик Alpecin. Сначала я спросил, всё ли с ним в порядке, он ответил, что застрял. Я сказал, что он сможет освободиться, если я заберу свой велосипед. Нет ничего хорошего, когда видишь такое падение и становишься его частью. В голове пронеслось много мыслей. Я даже подумал о том, чтобы поехать по велодорожке прямо в Сан-Ремо. Ещё я вспомнил "Блинга" [Майкла Мэттьюса], который не смог сегодня участвовать, потому что разбился на тренировке перед этой гонкой, его любимой гонкой.

 

Когда я упал, на секунду подумал, что всё кончено. Это случилось в Империи, прямо перед самой важной частью гонки. Ситуация была совсем не идеальной. К счастью, я быстро вернулся на велосипед. Ни я, ни велосипед серьёзно не пострадали. Затем я увидел своих товарищей по команде Флориана [Вермеерса] и Феликса [Гросшартнера]. Они сделали всё возможное, чтобы вернуть меня в голову пелотона.  Они вернули мне надежду. Без команды я бы поехал прямо в Сан-Ремо смотреть финиш. Адреналин у меня зашкаливал, и мы довели дело до конца.

 

Перед Поджио был встречный ветер, что делало ситуацию не такой идеальной, как в прошлом году. Я немного опасался Тома Пидкока. Он тоже провёл потрясающую гонку, и мы финишировали совсем рдом. Мы все знаем, что он взрывной и быстрый. Я не мог ждать слишком долго, поэтому начал спринт, но ему респект.

 

Но даже когда я пересёк финишную черту, не был уверен, что выиграл. Это одна из самых больших побед в моей карьере. Наконец-то я могу перестать приезжать два раза в неделю на тренировки вдоль побережья ради одной из самых непредсказуемых гонок. Это облегчение — наконец выиграть её после многих лет попыток. Мне будет этого не хватать».

 

Милан - Сан-Ремо-2026. Результаты

  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 00:56 | Регистрация: 4.07.2013

    Гонку не смотрел. Спасибо за ревью!

    P.S. Там не 4 см, а 44 см, если судить по фото.



    ЦИТАТА:
    "...Ещё я вспомнил "Блинга" [Майкла Мэттьюса], который не смог сегодня участвовать, потому что разбился на тренировке перед этой гонкой, его любимой гонкой..."

    Опять Мэтьюз упал... Здоровья Майклу!



    Хорошее вью Тадея. Поздравляю с Победой!




    ЦИТАТА:

    "...Наконец-то я могу перестать приезжать два раза в неделю на тренировки вдоль побережья ради одной из самых непредсказуемых гонок. Это облегчение — наконец выиграть её после многих лет попыток. Мне будет этого не хватать»..."

    Всё, Тадей, слишком много сил и времени ты отдал для МС.

    Теперь МС тебя уже не отпустит никогда ))

  2. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 01:33 | Регистрация: 9.03.2019

    Эрик Цабель из последних магикан знал как её надо выиграть!

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 01:46 | Регистрация: 4.01.2015

    Немного статистики - Погачар-->Погачар на финишном спурте (который, кстати, длился 14сек.):

     - средняя скорость: 56,4 км/час;

     - максимальная скорость: 59 км/час;

     - средняя мощность: 1060 Вт.;

     - максимальная мощность: 1250 Вт;

    Вот хотелось бы (для сравнения) точно такое же по Тому Пидкоку...есть..?

    Цитата: flugegeheimen
    А куда пропал Сергей Курдюков? Отар понятно куда, но у Курдюкова то врядли с окко какие договоренности

    Я так понял Отар с Евроспортом уже закончил, а Сергей весьма близко к концу ??

    Как тогда смотреть любимый спорт.канал (и велогонки) когда они кондрашовы да брейды будут в прямом эфире dash

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Вчера, 07:46 | Регистрация: 21.05.2023

      Отключаешь звук и включаешь на фоне любую запись прошлых лет с Курдюковым. Он всё равно за ситуацией в гонке не следил, но зато с вами будет знакомый тембр, рассказывающий о европейских достопримечательностях

    2. RVL

      Вчера, 17:55 | Регистрация: 30.08.2012

      Есть предложение, что ск если не избегает гонок с участием Погачара, то не очень любит их.. И возможно с МВДП в связке. По его комментариям по моему с омлупа, мне показалось предвзятое его отношение к погги, а конкретнее - не любовь. Он периодически называл МВДП лучшим классиком... изредка оговариваясь - одним из. Зная..или не зная))), что погги как классик , как минимум не хуже, а может и шире по потенциалу да и регалиям. Ранее в комментариях были замечены его ревнивые ремарки по поводу инопланетян и остальных и влияние этого явления на зрелищность и тп...кто главный пришелец- не сложно догадаться. Все это справедливо и для этого сайта - сколько людей, столько мнений. Но комментатор должен быть нейтрален. Даже у них там в Италии.
      Ну как то так...чисто мои наблюдения и ощущения.

      И да, я предвзят к СК, но и любовь все ещё где то там теплется 

  4. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 08:18 | Регистрация: 12.04.2010

    В инсте написано что он с 22 по 29 марта в своем авторском проекте "Дорогами Giro", а до этого была подготовка. Вернется в начале апреля. В том году вроде похожая ситуация была.

    А что там случилось с Мжиком, то есть с Отаром?))

    1. RVL

      Вчера, 17:51 | Регистрация: 30.08.2012

      Ну, своя рубашка ближе, как грицца....

      Но такой монумент, чисто ради имиджа надо бы комментить..

      А как же ответственность перед аудиторией...)))

      Думаю скоро подтянется норм молодежь на еврик

      1. Имя: игорь

        микеле оп-оп-оп

        Вчера, 18:44 | Регистрация: 29.05.2013

        Хоть Курдюков и словил звезду, оказавшись "у нас на Гарде", не ему решать, кого избегать, кого нет. Он просто наёмный говорун на TV-канале. А вот то, что он избегает всего, что связано с Россией и топит за соседей, несомненно. Я сам давно уже избегаю его болтовню.
        Прошу прощения у его почитателей, если таковые здесь ещё остались.

      2. Имя: Виталий

        Геродот

        Вчера, 20:04 | Регистрация: 12.04.2010

        Серега уникум. Таких как он - "иных уж нет, а те далече". Гугл подсказывает что комментит на Еврике он с 1999 года. "Мы говорим "Евроспорт" - подразумеваем Серегу. Мы говорим о Сереге - подразумеваем Евроспорт". У прочих есть OKKO. И это классно что есть выбор, которого всех нас активно пытаются лишить те, против кого иногда Серега высказывается. "Не дождутся", как говорится.

  5. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 09:21 | Регистрация: 26.04.2017

    Пересмотрел спокойно и внимательно финальную часть, начиная с падения перед Чипрессой. И вот, что лично я увидел :

     

    1. Тадей - настоящий боец. Комментатор правильно сказал - никаких сомнений, только вперёд. Упал, ободрался, ушибы - не важно. Раненый лев - остаётся львом, и становится даже опаснее.

     

    2. Он не один такой :). И МВДП тоже респект! Несмотря на повреждения не стал отступать и ловить шанс в группе. Жаль, не смог приехать на подиум, но лично моё мнение, он, увидев, что шанс победить ускользнул - просто не стал сражаться за 3-е место. А мог бы, ИМХО, его взять.

     

    3. Тадей почти не смотрел на Пидкока ("немного опасался" - говорит прям само за себя :) ). Он высматривал МВДП, а потом пелотон и ВВА. И ни на секунду не видно неуверенности, или потери контроля. Очень надёжно, и без сомнений в своих силах и способности довести всё до конца на своих условиях.

    Удивительно, но в этом я соглашусь с Гонщиком :).

     

    4. Пидкок действительно, в основном на колесе.

    Не умаляю его достижений. Вот так, довольно уверенно удержаться за Тадеем, отвечать на его атаки, и занять заслуженное второе место - это очень серьёзно и круто.

    В целом, это, ИМХО - лучшая гонка Пидкока, даже победная СБ меркнет, ИМХО.

     

    5. И всё-таки, да простят меня поклонники Пидкока - по моему мнению, победил именно тот единственный, кто был достоин победы, и кто сотворил её полностью сам в этот раз (+команда, конечно, после падения отработали очень хорошо!).

    На финише, кстати, не 4 см., там полколеса было, и то, нужно учесть, что Тадей работал на развозе :).

     

    6. Спуск - отдельная тема. Постоянные дифирамбы Пидкоку - уже традиция у комментаторов (как раньше - Нибали) :). Все давно согласны, что Том техничный гонщик и прекрасно ездит спуски. Но на этом спуске вёл Тадей.

     

    7. ВВА - сделал всё, что мог. Ему это нужно, ИМХО - быть как можно выше. Чтобы преодолеть. Поэтому он не должен был упускать этот шанс. И он его не упустил.

    А техничка... Если бы не сказанное ранее - я бы не понял.

     

    8. Это без сомнения - самая интересная МС из тех, что я смотрел.

     

    9. Очень интересно, попробует ли Тадей ещё раз :), несмотря на обещание "никогда больше" :). 

     

    10. В том, что Пидкок попробует - я не сомневаюсь :). Предсказать результат этой пробы не возьмусь :).

  6. Имя: Виктор

    Victor

    Вчера, 09:31 | Регистрация: 5.07.2012

    Упал в Империи, поднялся на Чипрессе

  7. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 10:53 | Регистрация: 1.05.2018

    Погачар первый кто выиграл гонку после падения менее чем за 40 км до финиша

  8. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 11:18 | Регистрация: 29.05.2013

    Уже невозможно добавить что-то ко всему вышеизложенному. Поэтому - плюсы интересным и адекватным, минусы - немногочисленным болезным чатланам.

    Это было эпично и монструозно! Такие "номера" остаются в истории.

  9. Имя: Виталий

    Геродот

    Какие номера остаются? Как гений всех времен и народов чуть ли не на соплях достиг цели всей своей жизни? Конечно, все это увидели и запомнили))

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 12:23 | Регистрация: 31.05.2014

      На соплях можно комент здесь бросить.

  10. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 12:24 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: kwwk
    На соплях можно комент здесь бросить.
    Вот я и вижу. Ты уже бросил))

  11. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 13:09 | Регистрация: 4.08.2018

     Согласен с Сергеем SVS, что этот М-СР самый интересный ( за последние годы). Предфинишный час гонки, возможно из-за завала, получился огненным.

     Кстати, на Окко слушать репортаж было гораздо интереснее, чем раньше на лягушатском канале. И студия после гонки, это очень расширяет репортаж.

     Удивил Николай Саприн, который комментировал гонку с Отаром. Знал его по теннисным репортажа, оказалось, что он большой любитель велогонок и неплохо вникает в суть. Узнал от него и об Отаре, любопытно было.

     Короче, я за репортаж в форме диалога, для Отара такой формат самое то. 

  12. MVDP

    Вчера, 15:40 | Регистрация: 3.10.2020

    Цитата: SVS
    6. Спуск - отдельная тема. Постоянные дифирамбы Пидкоку - уже традиция у комментаторов (как раньше - Нибали) :). Все давно согласны, что Том техничный гонщик и прекрасно ездит спуски. Но на этом спуске вёл Тадей.  

    Поги там уже с закрытыми глазами может ездить, наверное.

  13. vova-55

    Вчера, 22:51 | Регистрация: 20.05.2018

    Цитата: RVL
    я предвзят к СК, но и любовь все ещё где то там теплется
     

    Один в один. 

    Просто СК все чаще брюзжит в соответствии с возрастом и эта музыка не интересна.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Stian Fredheim (Uno-X Mobility)

25 марта

Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike)

Alberto Dainese (Soudal - Quick Step)

Anthon Charmig (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

