Тадей Погачар — победитель Милан – Сан-Ремо-2026

Чемпион мира Тадей впервые в карьере выиграл Милан – Сан-Ремо

Тадей Погачар одержал первую в карьере победу на Милан – Сан-Ремо и стал единственным действующим гонщиком, одержавшим победы на четырёх из пяти Монументов (две победы на Туре Фландрии, три – на Льеж-Бастонь-Льеж и пять – на Ломбардии). 27-летний капитан команды UAE Team Emirates XRG стал первым победителем Милан – Сан-Ремо в ранге действующего чемпиона мира с 1983 года, после Джузеппе Саронни, и первым с 2018 года, после Винченцо Нибали, победителем Гранд-тура, выигравшим эту классику.

Ещё более впечатляющим это достижение делает то, что всего за 6 км до начала первого из решающих подъёмов гонки – Чипрессы, Тадей Погачар упал. Несмотря на разорванную велоформу и ссадины на левом боку, он быстро поднялся и благодаря товарищам по команде успел вернуться в пелотон в ключевой момент.

Кроме того, в самом начале гонки команда UAE Team Emirates XRG потеряла Яна Кристена, который упал, столкнувшись с Орлуисом Ауларом (Movistar) за 242 км до финиша, и сошёл с гонки.

Сразу после падения Тадею Погачару помогли Флориан Вермеерс и Феликс Гросшартнер. Вдвоём они ликвидировали отставание в 35 секунд, образовавшееся до пелотона, и словенский гонщик догнал основную группу прямо у подножия Чипрессы. С этого момента Брэндон Макналти посадил своего капитана на колесо, и не только провёз словенца в голову группы, но затем выдал мощную смену первым колесом, возглавив и растянув пелотон. Затем Исаак дель Торо выполнил свою часть работы, ускорившись с Погачаром на колесе, и создал условия для атаки. Тадей Погачар атаковал за 24 км до финиша. Лишь Том Пидкок (Pinarello Q36.5) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) смогли за ним усидеть. Снова, как и в 2025 году, на Чипрессе уехали трое, но вместо Филиппо Ганны на этот раз был Том Пидкок.

Тадей Погачар установил новый рекорд прохождения Чипрессы – 8 минут 48 секунд.

Создав просвет в 30 секунд за 18 км до финиша, к началу восхождения на Поджио трио потеряло большую часть преимущества, от которого осталось лишь 9 секунд.

Несколькими ускорениями от подножия Поджио Тадей Погачар сбросил Матье ван дер Пула за 3 км до вершины и за 8,5 км до финиша, но уехать от Тома Пидкока у чемпиона мира не получилось.

После спуска с Поджио у Погачара и Пидкока в запасе оставалось около 18 секунд. Пелотон, из которого атаковал Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), стремительно приближался, но дуэт лидеров успел разыграть спринт.

На финишной черте Тадей Погачар на четыре сантиметра опередил Тома Пидкока, завоевав долгожданную победу на Милан – Сан-Ремо. Теперь в списке достижений словенского гонщика из пяти Монументов отсутствует лишь один – Париж – Рубэ.

Тадей Погачар оставляет отпечатки рук для "Аллеи славы" Сан-Ремо

Тадей Погачар:

«Не бывает подходящих мест для падения, но в Империи особенно! Начиная с Капо Берта, гонка ускоряется перед Чипрессой, каждый стремится быть впереди. Я оказался в "сэндвиче", упал и увлёк за собой много людей. Надеюсь, у всех всё в порядке. Это часть велоспорта. Это скольжение в падении было самым долгим в моей жизни, но я довольно быстро поднялся. Попытался взять велосипед, но на нём лежал гонщик Alpecin. Сначала я спросил, всё ли с ним в порядке, он ответил, что застрял. Я сказал, что он сможет освободиться, если я заберу свой велосипед. Нет ничего хорошего, когда видишь такое падение и становишься его частью. В голове пронеслось много мыслей. Я даже подумал о том, чтобы поехать по велодорожке прямо в Сан-Ремо. Ещё я вспомнил "Блинга" [Майкла Мэттьюса], который не смог сегодня участвовать, потому что разбился на тренировке перед этой гонкой, его любимой гонкой.

Когда я упал, на секунду подумал, что всё кончено. Это случилось в Империи, прямо перед самой важной частью гонки. Ситуация была совсем не идеальной. К счастью, я быстро вернулся на велосипед. Ни я, ни велосипед серьёзно не пострадали. Затем я увидел своих товарищей по команде Флориана [Вермеерса] и Феликса [Гросшартнера]. Они сделали всё возможное, чтобы вернуть меня в голову пелотона. Они вернули мне надежду. Без команды я бы поехал прямо в Сан-Ремо смотреть финиш. Адреналин у меня зашкаливал, и мы довели дело до конца.

Перед Поджио был встречный ветер, что делало ситуацию не такой идеальной, как в прошлом году. Я немного опасался Тома Пидкока. Он тоже провёл потрясающую гонку, и мы финишировали совсем рдом. Мы все знаем, что он взрывной и быстрый. Я не мог ждать слишком долго, поэтому начал спринт, но ему респект.

Но даже когда я пересёк финишную черту, не был уверен, что выиграл. Это одна из самых больших побед в моей карьере. Наконец-то я могу перестать приезжать два раза в неделю на тренировки вдоль побережья ради одной из самых непредсказуемых гонок. Это облегчение — наконец выиграть её после многих лет попыток. Мне будет этого не хватать».