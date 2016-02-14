VeloNEWS
Спортивный директор Visma Lease a Bike о причине ухода Саймона Йейтса из велоспорта

Йеспер Мёркёв: «Как я понимаю, Саймон потерял желание продолжать карьеру»

 

 

Спортивный директор Visma  Lease a Bike Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv) прокомментировал неожиданное решение 33-летнего Саймона Йейтса завершить карьеру профессионального велогонщика после яркого и единственного сезона 2025 года в команде.

 

Саймон Йейтс перешел в Visma Lease a Bike в 2025 году после того, как вся его карьера с 2014 года была связана с австралийской командой Jayco AlUla.

 

В свой финальный, как оказалось, сезон, он одержал одну из главных побед в карьере – выиграл Джиро д’Италия атакой на 20-м финальном горном решающем этапе.

 

Мёркёв в интервью Feltet.dk высказал мнение, что Йейтс достиг точки, когда жизнь профессионального велогонщика стала больше отнимать, чем отдавать. Также спортивный директор Visma Lease a Bike предположил, что не в последнюю очередь решение Саймона Йейтса может быть связано с всё возрастающими требованиями современного велоспорта, где постоянно идёт поиск минимальных преимуществ.

 

Йеспер Мёркёв: «Прежде всего, конечно, очень жаль, что он прекращает выступать, но такова жизнь. Я не буду углубляться в детали, но, как я понимаю, он сам потерял желание. Это то, о чём в последние годы говорят в велоспорте в целом. Нужно отдавать очень много, чтобы соревноваться на самом высшем уровне, и это действительно тяжело. Саймон был в игре много лет, и он просто немного устал от этого».

  1. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 06:15 | Регистрация: 14.02.2016

    ну всё, посыпался карточный домик

