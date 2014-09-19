VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бывший триатлет Антон Шиффер подписал контракт с Visma Lease a Bike

25-летний Антон Шиффер будет выступать в велокоманде Visma Lease a Bike с октября 2025 года

 

 

25-летний немецкий гонщик Антон Шиффер (Anton Schiffer) с 1 октября присоединится к велокоманде Мирового тура Visma Lease a Bike. Его контракт рассчитан до конца 2027 года.

 

Бывший триатлет Антон Шиффер подписал контракт с Visma Lease a Bike

 

 

Шиффер относительно поздно сосредоточился на велоспорте — в юности он выступал в триатлоне. В 2022 году он решил полностью посвятить себя велогонкам, а к середине 2023-го присоединился к континентальной команде Bike Aid. Там он совмещал карьеру велосипедиста с тренерской деятельностью - работал и с велогонщиками и с триатлонистами. Благодаря поддержке команды он смог быстро прогрессировать. В этом сезоне он стабильно показывал высокие результаты, заняв второе место в генеральной классификации на Tour of Hellas и четвертое — на Sibiu Cycling Tour, где также одержал свою первую профессиональную победу.

 

Антон Шиффер: «Возможно, этот шаг удивит многих, но учитывая, как сложился сезон, для меня контракт не стал неожиданностью. После Tour of Hellas я уже контактировал с командой, счастлив, что это привело к моему первому контракту в Мировом туре. Теперь я впервые смогу, действительно, стать профессиональным спортсменом. Поддержка экспертов, доступ к “Athlete’s FoodCoach”, оборудование и опыт команды — всё это поможет мне расти как гонщику».

 

Гриша Нирман, спортивный директор Team Visma | Lease a Bike: «Мы уверены, что Антон может прогрессировать во всех аспектах. Наши переговоры показали, что он отлично впишется в коллектив. Несмотря на выступления за скромную команду, он уже добился первой профессиональной победы — это явный признак таланта. Мы рады сотрудничеству и тому, что он начнет выступать за нас уже в октябре».

 

Трансферные новости пелотона 2025/26

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Антон Шиффер Anton Schiffer Visma Lease a Bike

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Cahko

    Сегодня, 15:44 | Регистрация: 20.03.2022

    Ну все равно пораньше, чем Пол Эспаргаро. Хотя от Эспаргаро подозреваю в 35 лет ничего особо не ждут кроме помощи на отдельных гонках.

  2. Имя: Просто Я

    sashaney

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 19.09.2014

    А где предыдущий ультра марафонец ? Не слышно что то.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (30)
    kwwk-Фото
    Не каждый просто может заглянуть во вчера))))
  • Freejazz
    Предварительные составы команд ... (30)
    Freejazz-Фото

    Деньги, сэр, и завышенная самооценка. Возможно ожидал, что витамины/кетоны Висмы дадут дополнительный импульс, и что-то не вышло.
    Но может ещё раскатится.

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (30)
    Серафим-Фото

    Вот я так и не могу понять, зачем грозый и ужасный Эйдебрукс так спешил убежать из Боры в Висму?

    Чтобы что? 

  • bambuk1970
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (13)
    bambuk1970-Фото

    Маршрут для "смертников"!!! Если десятков восемь самых стойких останутся к финальному этапу - будет неплохо... Очень много истинно испанских гор - крутых, в меру длинных. Одним словом, убийственных. 

  • sashaney
    Бывший триатлет Антон Шиффер п ... (2)
    sashaney-Фото
    А где предыдущий ультра марафонец ? Не слышно что то.
  • Cahko
    Бывший триатлет Антон Шиффер п ... (2)
    Cahko-Фото

    Ну все равно пораньше, чем Пол Эспаргаро. Хотя от Эспаргаро подозреваю в 35 лет ничего особо не ждут кроме помощи на отдельных гонках.

  • shekn
    Состав Red Bull - BORA – hansg ... (11)
    shekn-Фото
    Это Англиру и Дель Мундо жалкие и никчёмные?
  • shekn
    Йонас Вингегор возглавит Visma ... (5)
    shekn-Фото

    Вот была бы умора если бы Сепп взял))

  • Pi-man
    Майкл Вудс о завершении карьер ... (1)
    Pi-man-Фото

    Очень классно написал! И гонщик он классный.

  • Серафим
    Состав Red Bull - BORA – hansg ... (11)
    Серафим-Фото
    Я в этом аспекте вообще не имею в виду ребят, которые выиграли грандтур, не являясь генеральщиками вообще. Считаю и Хорнера таким. Как и Харта, Эвенпула и подобным им.
    Лично я считаю недогенеральщиками тех, кто год от года считается претендентом на победу в ГК, но никогда не поднимается на верхнюю ступень. И не поднимется. Не хочу здесь приводить примеры, всем они известны.
    То есть мораль басни такая - может выиграть ГТ человек со стороны, условный Кусс или Хорнер.
    И никогда не выиграет условный Барде, Ланда и другие Закарины.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

19 августа

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious)

Felix Engelhardt (Jayco AlUla)

Eric Fagundez (Burgos - Burpellet - BH)

Lorenz Van De Wynkele (Lotto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (98)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)