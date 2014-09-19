Бывший триатлет Антон Шиффер подписал контракт с Visma Lease a Bike

25-летний Антон Шиффер будет выступать в велокоманде Visma Lease a Bike с октября 2025 года

25-летний немецкий гонщик Антон Шиффер (Anton Schiffer) с 1 октября присоединится к велокоманде Мирового тура Visma Lease a Bike. Его контракт рассчитан до конца 2027 года.

Шиффер относительно поздно сосредоточился на велоспорте — в юности он выступал в триатлоне. В 2022 году он решил полностью посвятить себя велогонкам, а к середине 2023-го присоединился к континентальной команде Bike Aid. Там он совмещал карьеру велосипедиста с тренерской деятельностью - работал и с велогонщиками и с триатлонистами. Благодаря поддержке команды он смог быстро прогрессировать. В этом сезоне он стабильно показывал высокие результаты, заняв второе место в генеральной классификации на Tour of Hellas и четвертое — на Sibiu Cycling Tour, где также одержал свою первую профессиональную победу.

Антон Шиффер: «Возможно, этот шаг удивит многих, но учитывая, как сложился сезон, для меня контракт не стал неожиданностью. После Tour of Hellas я уже контактировал с командой, счастлив, что это привело к моему первому контракту в Мировом туре. Теперь я впервые смогу, действительно, стать профессиональным спортсменом. Поддержка экспертов, доступ к “Athlete’s FoodCoach”, оборудование и опыт команды — всё это поможет мне расти как гонщику».

Гриша Нирман, спортивный директор Team Visma | Lease a Bike: «Мы уверены, что Антон может прогрессировать во всех аспектах. Наши переговоры показали, что он отлично впишется в коллектив. Несмотря на выступления за скромную команду, он уже добился первой профессиональной победы — это явный признак таланта. Мы рады сотрудничеству и тому, что он начнет выступать за нас уже в октябре».