Панчер Луи Барре подписал трёхлетний контракт с Visma Lease a Bike

Луи Барре — новый велогонщик команды Visma Lease a Bike

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила о подписании трёхлетнего (до конца 2028 года) с 25-летним французским гонщиком Луи Барре (Louis Barré), который призван укрепить ядро команды для холмистых классик. Луи Барре начал профессиональную карьеру в 2022 году с командой Arkea, а в 2025 году выступал в Intermarché – Wanty.

В пресс-релизе Visma Lease a Bike говорится, что у талантливого Луи Барре есть большой потенциал для роста. В последние годы он зарекомендовал себя сильными результатами в таких гонках, как Амстел Голд Рэйс (6-е место в 2025 году), Критериум Дофине (3-й на 3-м этапе в 2025 году), Тур Романдии (4-й на 3-м этапе в 2025 году), Тур Гуанси (6-е место в общем зачёте в 2023 году) и в различных менее крупных однодневках.

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Луи привлёк наше внимание во время сложных однодневных гонок. Он показал там отличные результаты, а также заявил о себе на Критериуме Дофине. Он еще относительно молод и обладает хорошим потенциалом для роста. Мы верим, что он сможет продолжать развиваться в нашей команде, и рассматриваем его как серьезное усиление для нашей группы на сложные холмистые классики».

Луи Барре: «История команды и их планы действительно меня убедили. Visma Lease a Bike — одна из лучших команд в мире, и я верю, что с её поддержкой и структурой смогу сделать значительный шаг вперёд.

Команда инновационна во всех областях: питание, экипировка, тренировочные сборы и многое другое. Я хочу бросить себе вызов и считаю, что именно здесь смогу стать лучшей версией себя.

Я хочу и дальше фокусироваться на холмистых классиках, потому что там выступаю лучше всего. Но я также с нетерпением жду возможности прогрессировать в недельных многодневках и поддерживать лучших генеральщиков мира в их борьбе за победу».