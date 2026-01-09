Тим Мерлир отодвигает начало сезона 2026 из-за травмы колена

Тим Мерлир: «Начну сезон только тогда, когда почувствую себя готовым»

Тим Мерлир (Tim Merlier) в медиа-день во время тренировочного сбора команды Soudal Quick Step в Кальпе объявил, что в межсезонье получил травму колена, из-за чего откладывает старт сезона. Первым стартом 33-летнего бельгийского гонщика должен был стать Тур Аль-Улы (AlUla Tour), который стартует 27 января, но теперь участие в нём исключено. Также Тим Мерлир отказался от сезона велокросса.

Мерлир рассказал, что травма колена дала о себе знать в начале декабря после его участия 29 ноября в благотворительном велокроссе «Boonen and Friends», но не считает этот старт причиной проблемы. Тим Мерлир пояснил, что сейчас не чувствует боли, но ещё не восстановился на 100%.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Cor Vos - Photo credit: ©Cor Vos

В интервью Sporza Тим Мерлир сказал:

"Не могу сказать, в чём именно была проблема. Я сам не знаю, и врачи не знают. Она прошла сама собой после отдыха. Мы не знаем, как именно всё началось, только то, что проблема появилась вскоре после благотворительной велокроссовой гонки Boonen & Friends 29 ноября. Но я не стану винить в этом её, потому что я всегда зимой участвовал в велокроссе.

После этого мне пришлось отдыхать. Я снова начал тренироваться, но это давалось с трудом. В какой-то момент возникли проблемы с обоими коленями, но я думаю, это стало скорее следствием перекомпенсации, и длилось недолго. Сейчас нелегко находиться здесь, на тренировочном сборе в Испании. Пока ещё невозможно полностью синхронизироваться с остальной командой.

Тур Аль-Улы исключён. Посмотрим, как будут развиваться события. Если я буду чувствовать себя хорошо, и тренеры согласятся, мы определим дату моего возвращения, но сейчас ещё слишком рано что-либо говорить. Я надеюсь выйти на пик формы к классикам, то есть к Кюрне-Брюссель-Кюрне, но на Омлоп Хет Ниувсблад я выступать не буду. Посмотрим по ситуации"

Он пропустил важный блок декабрьских тренировок, однако сохраняет оптимизм в отношении сезона-2026, где его первой целью являются классики.

Недавно в интервью Sporza Тим Мерлир назвал важной для себя гонкой Гент-Вевельгем, который теперь называется «In Flanders Fields» (маршрут Мидделкерке — Вевельгем). Результат в ней имеет для него личное значение из-за отношений с Камерон Ванденбруке (Cameron Vandenbroucke), дочерью победителя 1998 года Франка Ванденбруке (Frank Vandenbroucke).

В 2025 году Тим Мерлир одержал 16 побед с января по октябрь, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс.