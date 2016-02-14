VeloNEWS
Эли Изербит объявил о завершении карьеры велогонщика

28-летний Эли Изербит вынужден поставить точку в карьере из-за проблем со здоровьем

 

 

28-летний бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) объявил о завершении карьеры в велоспорте из-за проблем со здоровьем. Обладатель 54 побед в велокроссе, включая победу на чемпионате Европы в 2020 году, двукратный бронзовый призёр чемпионатах мира 2023 и 2024 годов, Эли Изербит в последний раз одерживал победу 1 января 2025 года на X2O Trofee Baal-GP Sven Nys.

 

С 16 февраля 2025 года, после участия в X2O Trofee Brussels-Brussels Universities Cyclocross, он больше не выступал в велокроссе.

 

Эли Изербит объявил о завершении карьеры велогонщика

 

Его преследовал ишиас, вызванный компрессией межпозвоночного диска в поясничном отделе, что провоцировало постоянные боли в спине и сильный дискомфорт, простреливающий в левую ногу при резких движениях. В 2024 году Изербит был вынужден сняться с нескольких гонок, ссылаясь на синдром грушевидной мышцы — состояние, при котором мышечное давление вызывает боль в седалищном нерве. Тогда врач его команды Pauwels Sauzen Франк Де Винтер (Frank De Winter) заявил, что несколько велотестов показали снижение кровообращения в левой ноге.

 

Эли Изербиту провели четыре операции, направленные на восстановление кровотока в бедренной артерии, но в ноябре 2025 года он сообщил о рецидиве болезни.

 

 8 января 2026 года в видеообращении в соцсетях Эли Изербит сказал, что вынужден завершить карьеру по рекомендации врачей.

 

Эли Изербит объявил о завершении карьеры велогонщика

 

 

Эли Изербит: «Я всегда делился с вами радостными моментами, но сейчас я также хочу поделиться этой новостью -  к сожалению, я больше не могу продолжать карьеру.

 

Последние несколько недель я получил заключения от нескольких врачей о том, что с медицинской точки зрения мне больше не рекомендуется кататься на велосипеде, как в восстановительных целях, так и на профессиональном уровне».

