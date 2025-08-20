Джонатан Милан продлил контракт с командой Lidl-Trek до конца 2029 года

Джонатан Милан, Симоне Консонни, Эдвард Тёнс и Жюльен Бернар продлили контракты с Lidl-Trek

Велокоманда Lidl-Trek объявила о продлении контракта с 24-летним итальянским гонщиком, победителем этапов Тур де Франс и Джиро д’Италия, обладателем зелёной майки Тур де Франс-2025, двукратным победителем очковой классификации Джиро Джонатаном Миланом, который продолжит выступать в команде до конца 2029 года.

Также контракты с командой Lidl-Trek продлили – 30-летний итальянский гонщик Симоне Консонни (Simone Consonni) до конца 2027 года, 34-летний бельгийский гонщик Эдвард Тёнс (Edward Theuns) до конца 2027 года и 33-летний французский гонщик Жюльен Бернар (Julien Bernard) до конца 2027 года.

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится: «Джонатан Милан пришёл в команду в 2024 году. Его дебютный год в цветах Lidl-Trek начался с впечатляющего старта. Он быстро нашел взаимопонимание с гонщиками, которые составили его развозящий поезд. В результате в 2024 году Милан одержал 11 побед, включая три этапа на Джиро д’Италия и вторую подряд в своей карьере майку «Чикламино» (лучшего спринтера Джиро).

В 2025 году Милан добавил в свой актив еще восемь побед, при этом его сезон ещё не завершён. Самый большой успех пришел в июле, когда Джонатан Милан дебютировал на Тур де Франс, где сразу же обозначил свою цель — зеленую майку. Благодаря мощной поддержке команды Милан выиграл два этапа и после трех тяжелых недель стоял на Елисейских Полях в зеленой майке — мечте любого спринтера.

Итальянец, который также является олимпийским чемпионом и чемпионом мира на треке, зарекомендовал себя как грозная сила в общих спринтах. Милану всего 24 года, он набирает скорость с каждым сезоном, а благодаря тому, что его надежные грегари по развозящему поезду, Эдвард Тёнс и Симоне Консонни, также подписали контракты до 2027 года, ему созданы все условия для дальнейших успехов».

Джонатан Милан: «В команде Lidl-Trek особенная атмосфера, все быстро стали для меня второй семьёй, а это имеет огромное значение, когда ты выкладываешься на велосипеде на все сто. Мы уже пережили вместе невероятные моменты, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы одержали множество побед на этапах Гранд-Туров, завоевали майки лидеров, и мы всегда сражаемся как одна команда.

Lidl-Trek действительно стал моим домом, поэтому продление контракта до конца 2029 года для меня стало естественным. Такая поддержка, которую Lidl-Trek мне обеспечивает, и веру в мои способности как гонщика, мотивируют меня на будущие свершения. Мне очень повезло выступать вместе с этой командой, я постоянно восхищаюсь работой своих товарищей по команде и благодарен за то, как они помогают мне пересекать финиш первым. Я искренне верю, что мы можем продолжать поднимать планку и вместе добиваться еще более амбициозных целей».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

«До того как мы подписали Джонни в 2024 году, мы уже знали, что у него огромный талант и большие перспективы, но за два прошедших года он превзошел даже наши высокие ожидания. Джонни быстро влился в команду, и вместе со своими помощниками по развозу создал один из самых эффективных спринтерских поездов пелотона. Его достижения за два сезона впечатляют, и всматриваясь в будущее, мы с нетерпением ждём, каких высот он сможет достичь. У него необыкновенная скорость и мощность, но не менее впечатляют его скромность и то, как он ценит своих товарищей по команде. Мы гордимся тем, что продолжаем этот путь с ним, и уверены, что впереди нас ждут еще более значительные победы».

Симоне Консонни присоединился к Lidl-Trek в 2024 году вместе с Джонатаном Миланом, с которым он делил титулы олимпийского чемпиона и чемпиона мира в командной гонке преследования в составе сборной Италии. Он пришёл с четкой миссией: помогать Милану добиваться успеха в спринтах. Это партнёрство превзошло все ожидания. Вместе с Эдвардом Тёнсом Консонни внёс вклад почти в каждую победу Джонатана Милана. От трёх побед на этапах и цикламеновой майки на Джиро д’Италия до зелёной майки и двух этапов на Тур де Франс — Lidl-Trek выстроила побеждающий спринтерский поезд с Консонни, Тёнсом и Миланом.

Симоне Консонни:

«Я очень рад, что продлил контракт с Lidl-Trek до 2027 года. Здесь быстро ощутил себя как дома, что очень важно для меня. Сейчас я не могу представить себя где-либо ещё. В этой команде все - профессионалы высокого уровня, и персонал заслуживает больших похвал. Я хочу от всего сердца поблагодарить за всё, что они продолжают для нас делать.

Доверие команды и руководства меня мотивируют, и я с большим энтузиазмом жду наших следующих целей. Мы нашли отличный ритм в спринтерском поезде, и в целом Lidl-Trek — это особенная команда. Мы так быстро сработались — нам весело вместе, но мы также вместе усердно работаем и выступаем. Для меня это победная комбинация».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

«Симоне идеально дополнил нашу группу спринтеров. Его качества и характер позволяют идеально сработаться с Джонни, и вместе с Эдди они выстроили один из сильнейших поездов в пелотоне. Симоне празднует каждую победу Lidl-Trek так, будто это он сам пересекает финишную черту первым — это признак настоящего командного игрока. Теперь, когда Симоне остаётся с нами ещё на два года, я уверен, что мы продолжим приумножать успехи».

Эдвард Тёнс был главной опорой команды на протяжении девяти сезонов, играл ключевые роли в классиках, в спринтерском развозе, а иногда и сам боролся в спринтах. За время своей карьеры он одержал 10 побед — от этапов многодневок до однодневных полуклассик. Этой весной, спустя четыре года после его последнего триумфа, Тёнс вернулся на высшую ступень пьедестала с эмоциональной победой на классике Бредене-Коксейде.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

«Эдди был неотъемлемой частью команды почти десятилетие, и его переход на роль развозящего в спринте впечатляет. Ему эта работа идеально подходит, в ней сочетается скорость, тактическое мастерство и умение занять правильную позицию. Вместе с Симоне и Джонни он стал ключевым гонщиком нашего успеха в спринтах. Его собственная победа в этом году в Бредене стала идеальной наградой за преданность и показала, что, когда у него появляется свой шанс, он по-прежнему может побеждать. Эдди обладает опытом, он верен команде и вносит вклад в успехи, и мы рады продолжать это путешествие вместе с ним».

Жюльен Бернар будет выступать Lidl-Trek до конца 2027 года – эти сезоны станут для него 11-м и 12-м в карьере вместе с этой командой. Он один из ветеранов команды. Надёжный горняк, он является опорой для лидеров команды в борьбе за генеральную классификацию. Он также помогает команде догонять отрывы и проводить долгие смены в голове пелотона.

За свою карьеру Жюльен Бернар проехал в отрывах тысячи километров. В 2020 году был вознаграждён за упорство победой на вершине Мон-Фарон на Туре Приморских Альп, тот этап он выиграл из сольного отрыва.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

«Жюльен уже десять лет является частью нашей семьи. За эти годы он приобрёл богатейший опыт, и очень приятно видеть, как теперь он делится им с нашими молодыми гонщиками. Мы гордимся тем, что будем вместе в его 11-й и 12-й сезоны в команде. Будь то в горах или на равнине, мы знаем, что Жюльен всегда будет выкладываться на 100%. Он продолжает стремиться к совершенству с каждым сезоном, и его преданность делу служит примером для всей команды».