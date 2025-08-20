VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джонатан Милан продлил контракт с командой Lidl-Trek до конца 2029 года

Джонатан Милан, Симоне Консонни, Эдвард Тёнс и Жюльен Бернар продлили контракты с Lidl-Trek

 

 

Велокоманда Lidl-Trek объявила о продлении контракта с 24-летним итальянским гонщиком, победителем этапов Тур де Франс и Джиро д’Италия, обладателем зелёной майки Тур де Франс-2025, двукратным победителем очковой классификации Джиро Джонатаном Миланом, который продолжит выступать в команде до конца 2029 года.

 

Также контракты с командой Lidl-Trek продлили – 30-летний итальянский гонщик Симоне Консонни (Simone Consonni) до конца 2027 года, 34-летний бельгийский гонщик Эдвард Тёнс (Edward Theuns) до конца 2027 года и 33-летний французский гонщик Жюльен Бернар (Julien Bernard) до конца 2027 года.

 

Джонатан Милан продлил контракт с командой Lidl-Trek до конца 2029 года

 

В пресс-релизе команды Lidl-Trek говорится: «Джонатан Милан пришёл в команду в 2024 году. Его дебютный год в цветах Lidl-Trek начался с впечатляющего старта. Он быстро нашел взаимопонимание с гонщиками, которые составили его развозящий поезд. В результате в 2024 году Милан одержал 11 побед, включая три этапа на Джиро д’Италия и вторую подряд в своей карьере майку «Чикламино» (лучшего спринтера Джиро).

 

В 2025 году Милан  добавил в свой актив еще восемь побед, при этом его сезон ещё не завершён. Самый большой успех пришел в июле, когда Джонатан Милан дебютировал на Тур де Франс, где сразу же обозначил свою цель — зеленую майку. Благодаря мощной поддержке команды Милан выиграл два этапа и после трех тяжелых недель стоял на Елисейских Полях в зеленой майке — мечте любого спринтера.

 

Итальянец, который также является олимпийским чемпионом и чемпионом мира на треке, зарекомендовал себя как грозная сила в общих спринтах. Милану всего 24 года, он набирает скорость с каждым сезоном, а благодаря тому, что его надежные грегари по развозящему поезду, Эдвард Тёнс и Симоне Консонни, также подписали контракты до 2027 года, ему созданы все условия для дальнейших успехов».

 

Джонатан Милан: «В команде Lidl-Trek особенная атмосфера, все быстро стали для меня второй семьёй, а это имеет огромное значение, когда ты выкладываешься на велосипеде на все сто. Мы уже пережили вместе невероятные моменты, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы одержали множество побед на этапах Гранд-Туров, завоевали майки лидеров, и мы всегда сражаемся как одна команда.

 

Lidl-Trek действительно стал моим домом, поэтому продление контракта до конца 2029 года для меня стало естественным. Такая поддержка, которую Lidl-Trek мне обеспечивает, и веру в мои способности как гонщика, мотивируют меня на будущие свершения. Мне очень повезло выступать вместе с этой командой, я постоянно восхищаюсь работой своих товарищей по команде и благодарен за то, как они помогают мне пересекать финиш первым. Я искренне верю, что мы можем продолжать поднимать планку и вместе добиваться еще более амбициозных целей».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

 

«До того как мы подписали Джонни в 2024 году, мы уже знали, что у него огромный талант и большие перспективы, но за два прошедших года он превзошел даже наши высокие ожидания. Джонни быстро влился в команду, и вместе со своими помощниками по развозу создал один из самых эффективных спринтерских поездов пелотона. Его достижения за два сезона впечатляют, и всматриваясь в будущее, мы с нетерпением ждём, каких высот он сможет достичь. У него необыкновенная скорость и мощность, но не менее впечатляют его скромность и то, как он ценит своих товарищей по команде. Мы гордимся тем, что продолжаем этот путь с ним, и уверены, что впереди нас ждут еще более значительные победы».

 

Симоне Консонни присоединился к Lidl-Trek в 2024 году вместе с Джонатаном Миланом, с которым он делил титулы олимпийского чемпиона и чемпиона мира в командной гонке преследования в составе сборной Италии. Он пришёл с четкой миссией: помогать Милану добиваться успеха в спринтах. Это партнёрство превзошло все ожидания. Вместе с Эдвардом Тёнсом  Консонни внёс вклад почти в каждую победу Джонатана Милана. От трёх побед на этапах и цикламеновой майки на Джиро д’Италия до зелёной майки и двух этапов на Тур де Франс — Lidl-Trek выстроила побеждающий спринтерский поезд с Консонни, Тёнсом и Миланом.

 

Симоне Консонни:

 

«Я очень рад, что продлил контракт с Lidl-Trek до 2027 года. Здесь быстро ощутил себя как дома, что очень важно для меня. Сейчас я не могу представить себя где-либо ещё. В этой команде все  - профессионалы высокого уровня, и персонал заслуживает больших похвал. Я хочу от всего сердца поблагодарить за всё, что они продолжают для нас делать.

 

Доверие команды и руководства меня мотивируют, и я с большим энтузиазмом жду наших следующих целей. Мы нашли отличный ритм в спринтерском поезде, и в целом Lidl-Trek — это особенная команда. Мы так быстро сработались — нам весело вместе, но мы также вместе усердно работаем и выступаем. Для меня это победная комбинация».

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

 

«Симоне идеально дополнил нашу группу спринтеров. Его качества и характер позволяют идеально сработаться с Джонни, и вместе с Эдди они выстроили один из сильнейших поездов в пелотоне. Симоне празднует каждую победу Lidl-Trek так, будто это он сам пересекает финишную черту первым — это признак настоящего командного игрока. Теперь, когда Симоне остаётся с нами ещё на два года, я уверен, что мы продолжим приумножать успехи».

 

Эдвард Тёнс был главной опорой команды на протяжении девяти сезонов, играл ключевые роли в классиках, в спринтерском развозе, а иногда и сам боролся в спринтах. За время своей карьеры он одержал 10 побед — от этапов многодневок до однодневных полуклассик. Этой весной, спустя четыре года после его последнего триумфа, Тёнс вернулся на высшую ступень пьедестала с эмоциональной победой на классике Бредене-Коксейде.

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

 

«Эдди был неотъемлемой частью команды почти десятилетие, и его переход на роль развозящего в спринте впечатляет. Ему эта работа идеально подходит, в ней сочетается скорость, тактическое мастерство и умение занять правильную позицию. Вместе с Симоне и Джонни он стал ключевым гонщиком нашего успеха в спринтах. Его собственная победа в этом году в Бредене стала идеальной наградой за  преданность и показала, что, когда у него появляется свой шанс, он по-прежнему может побеждать. Эдди обладает опытом, он верен команде и вносит вклад в успехи, и мы рады продолжать это путешествие вместе с ним».

 

Жюльен Бернар будет выступать Lidl-Trek до конца 2027 года – эти сезоны станут для него 11-м и 12-м в карьере вместе с этой командой. Он один из ветеранов команды. Надёжный горняк, он является опорой для лидеров команды в борьбе за генеральную классификацию. Он также помогает команде догонять отрывы и проводить долгие смены в голове пелотона.

 

За свою карьеру Жюльен Бернар проехал в отрывах тысячи километров. В 2020 году был вознаграждён за упорство победой на вершине Мон-Фарон на Туре Приморских Альп, тот этап он выиграл из сольного отрыва.

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

 

«Жюльен уже десять лет является частью нашей семьи. За эти годы он приобрёл богатейший опыт, и  очень приятно видеть, как теперь он делится им с нашими молодыми гонщиками. Мы гордимся тем, что будем вместе в его 11-й и 12-й сезоны в команде. Будь то в горах или на равнине, мы знаем, что Жюльен всегда будет выкладываться на 100%. Он продолжает стремиться к совершенству с каждым сезоном, и его преданность делу служит примером для всей команды».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джонатан Милан Jonathan Milan Lidl-Trek

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 августа

Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team)

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Burgos - Burpellet - BH)

Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (130)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)