Примож Роглич: «Хочу выступать ещё 10 лет»

Примож Роглич опроверг слухи о скором завершении карьеры

Контракт Приможа Роглича с командой Red Bull Bora-hansgrohe заканчивается в конце следующего сезона, но 36-летний словенский гонщик не собирается ставить точку в карьере или переходить в команду рангом ниже.

Четырёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс утверждает, что у него по-прежнему есть «голод, чтобы соревноваться с лучшими», и он надеется выступать ещё десяток лет, о чём рассказал на недавней пресс-конференции команды в Испании.

Photo © Red Bull – BORA – hansgrohe / Maximilian Fries

Примож Роглич: «У меня всё ещё есть голод, чтобы соревноваться с лучшими. Нужно смотреть вверх, а не вниз. Я имею в виду, что хочу выступать в данный момент ещё 10 лет. Пока чувствую этот голод, который делает меня счастливым, я должен наслаждаться. Я не одержим идеей выиграть ещё один этап или гонку. Я переживу это.

Если бы я мог выбрать одну гонку, которую хочу выиграть, это был бы Тур де Франс, это не секрет. Просто реальность иная. Я имею в виду, что шансы есть всегда. Факт в том, что должен быть некий план и много людей».

Примож Роглич ответил на вопрос о приходе в команду Ремко Эвенепула:

«С одной стороны, давление даже немного уменьшилось, хотя я даже не знаю, почему на меня вообще должно было быть давление. Он хороший парень. Мы все, наверное, разные, но на данный момент я могу сказать, что мне приятно с ним общаться».

Команда Red Bull Bora-hansgrohe уже объявила, что Примож Роглич в следующем году нацелится на борьбу за пятую победу на Вуэльте Испании-2026. Сам словенский гонщик лишь отметил, современные гонки с каждым годом становятся всё труднее: «Вопрос в том, насколько будет тяжело. Сейчас маршруты всех гонок становятся сложнее и сложнее, а сами гонки - жёстче».