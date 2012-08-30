VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич: «Хочу выступать ещё 10 лет»

Примож Роглич опроверг слухи о скором завершении карьеры

 

 

Контракт Приможа Роглича с командой Red Bull Bora-hansgrohe заканчивается в конце следующего сезона, но 36-летний словенский гонщик не собирается ставить точку в карьере или переходить в команду рангом ниже.

 

Четырёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс утверждает, что у него по-прежнему есть «голод, чтобы соревноваться с лучшими», и он надеется выступать ещё десяток лет, о чём рассказал на недавней пресс-конференции команды в Испании.

 

Photo © Red Bull – BORA – hansgrohe / Maximilian Fries

 

Примож Роглич: «У меня всё ещё есть голод, чтобы соревноваться с лучшими. Нужно смотреть вверх, а не вниз. Я имею в виду, что хочу выступать в данный момент ещё 10 лет. Пока чувствую этот голод, который делает меня счастливым, я должен наслаждаться. Я не одержим идеей выиграть ещё один этап или гонку. Я переживу это.

 

Если бы я мог выбрать одну гонку, которую хочу выиграть, это был бы Тур де Франс, это не секрет. Просто реальность иная. Я имею в виду, что шансы есть всегда. Факт в том, что должен быть некий план и много людей».

 

Примож Роглич ответил на вопрос о приходе в команду Ремко Эвенепула:

 

«С одной стороны, давление даже немного уменьшилось, хотя я даже не знаю, почему на меня вообще должно было быть давление. Он хороший парень. Мы все, наверное, разные, но на данный момент я могу сказать, что мне приятно с ним общаться».

 

Команда Red Bull Bora-hansgrohe уже объявила, что Примож Роглич в следующем году нацелится на борьбу за пятую победу на Вуэльте Испании-2026. Сам словенский гонщик лишь отметил, современные гонки с каждым годом становятся всё труднее: «Вопрос в том, насколько будет тяжело. Сейчас маршруты всех гонок становятся сложнее и сложнее, а сами гонки  - жёстче».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 30.08.2012

    он их просто переживет и возьмет свой тур...

    но есть парочка но!...фрум и кинтана не вешали туфли на гвоздь

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • RVL
    Мауро Джанетти о том, как пора ... (1)
    RVL-Фото

    не только тадея на ноги поставил...но и федерера)))

  • Джамайка
    Ассоциация MPCC призывает UCI ... (4)
    Джамайка-Фото

    https://www.indeleiderstrui.nl/wielrennen/niet-nieuwe-dopingvariant-met-zeeworm
    en-maar-overmatig-medicijngebruik-in-het-peloton-zorgt-voor-waarschuwing

     

    статья попалась, "новая" форма ЭПО, допинг из морских червей(?), гемоглобин, извлекаемый из них повышает потребление кислорода аж в 10 раз

  • RVL
    Примож Роглич: «Хочу выступать ... (1)
    RVL-Фото

    он их просто переживет и возьмет свой тур...

    но есть парочка но!...фрум и кинтана не вешали туфли на гвоздь

  • Shalam s Urala
    UAE Team Emirates планирует вк ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    Молодёжь просто не помнит

    молодёжь она такая, помнить - эт просто не её. смотрел както подкаст - Павлюченко у Смолова (смоктол). они там по Бубнову проехались (типа какойто тип по футболу мнение высказывает). он для них даже не Бубнов, а Бубнов.

  • Shalam s Urala
    Ассоциация MPCC призывает UCI ... (4)
    Shalam s Urala-Фото
    ЭПО у нас тоже у всех пожалуйста есть )
  • RustamA86
    Ассоциация MPCC призывает UCI ... (4)
    RustamA86-Фото

    А чем их кетоны не устроили? Между прочим наш организм сам может синтезировать кетоновые тела из жира, если на низкоуглеводке посидеть дсотаточное время, вот тебе пожалуйста кетоны.

  • DIM
    Ассоциация MPCC призывает UCI ... (4)
    DIM-Фото
    Доверяй, но проверяй!
  • Freejazz
    Адам Йейтс подтвердил, что пое ... (1)
    Freejazz-Фото

    Интересное интервью. Я думаю, с уходом Аюсо UAE стали более сплоченными. Кроме того, интересно врутреннее понимание ролей в команде.

    Весна покажет - слова ли это или реальные тактические задумки.

  • Стриж
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10)
    Стриж-Фото
    Этого и следовало ожидать. Рад за Онли ,, не плохой генеральщик будет у Инеоса.
  • motte
    UAE Team Emirates планирует вк ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Freejazz
    Спасибо за интересную информацию. Я, пожалуй, соглашусь со всем.

    Спасибо, ребята!

    Свои размышления в ответе писал британец, а они то понимают в этом толк. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

28 декабря

Odd Christian Eiking (Unibet - Tietema Rockets)

Lucas Dauge (Team Novo Nordisk)

Paul Penhoet (Groupama - FDJ)

Fernando Tercero Lopez (Polti - VisitMalta)

Frank van den Broek (Team Picnic PostNL)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (114)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)