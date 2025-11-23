Жуан Алмейда связывает свое будущее с UAE Team Emirates–XRG до 2028 года

27-летний Жуан Алмейда продлил на три года контракт с командой UAE Team Emirates XRG

Велокоманда UAE Team Emirates–XRG с сообщила о продлении контракта с Жуаном Алмейдой, который останется в команде до конца 2028 года. 27-летний португальский горняк и претендент на высокие места в генеральной классификации многодневок присоединился к команде в 2022 году и с тех внёс значительный вклад в её успехи, демонстрируя высокие результаты на протяжении нескольких сезонов, включая победы на этапах и подиумы на Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, а также победу на 13-м этапе Вуэльты с финишем на Англиру в этом сезоне. Он также сыграл важную роль помощника в составе команды на Тур де Франс, помогая Тадею Погачару добиться победы в 2024 и 2025 годах.

Сезон 2025 года стал для Жуана Алмейды лучшим в карьере: он выиграл общий зачёт Тура Страны Басков (Ицулия), Тура Романдии и Тура Швейцарии, на последнем из которых также выиграл три этапа.

В конце сезона Алмейда возглавил UAE Team Emirates–XRG на Вуэльте Испании, и команда установила исторический рекорд, одержав семь побед на этапах испанского Гранд-тура. Португальский гонщик занял 2-е место в генеральной классификации, что стало его лучшим результатом на Гранд-Туре.

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates XRG говорится: «Стабильность, интеллект и упорство Жуана Алмейды сделали его одним из самых надежных генеральщиков пелотона, а продление контракта подчеркивает как его приверженность долгосрочным целям команды, так и веру UAE Team Emirates–XRG в его дальнейший рост».

Жуан Алмейда:

«Я очень счастлив продолжить свое путешествие с UAE Team Emirates–XRG. С самого начала я чувствовал себя здесь как дома — атмосфера, профессионализм и доверие, которое команда оказала мне, помогли мне стать лучше.

За последние сезоны мы вместе достигли высоких результатов, но я чувствую, что можно добиться большего, многое ещё предстоит.

Продление контракта дает мне уверенность и стабильность, чтобы продолжать двигаться к этим целям. У меня замечательные товарищи по команде и персонал, и я очень мотивирован на предстоящие задачи. Уверен, что вместе мы сможем продолжать бороться за победы в крупнейших гонках мира».