VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда связывает свое будущее с UAE Team Emirates–XRG до 2028 года

27-летний Жуан Алмейда продлил на три года контракт с командой UAE Team Emirates XRG

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates–XRG с сообщила о продлении контракта с Жуаном Алмейдой, который останется в команде до конца 2028 года. 27-летний португальский горняк и претендент на высокие места в генеральной классификации многодневок присоединился к команде в 2022 году и с тех внёс значительный вклад в её успехи, демонстрируя высокие результаты на протяжении нескольких сезонов, включая победы на этапах и подиумы на Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, а также победу на 13-м этапе Вуэльты с финишем на Англиру в этом сезоне. Он также сыграл важную роль помощника в составе команды на Тур де Франс, помогая Тадею Погачару добиться победы в 2024 и 2025 годах.

 

Жуан Алмейда связывает свое будущее с UAE Team Emirates–XRG до 2028 года

 

 

Сезон 2025 года стал для Жуана Алмейды лучшим в карьере: он выиграл общий зачёт Тура Страны Басков (Ицулия), Тура Романдии и Тура Швейцарии, на последнем из которых также выиграл три этапа.

 

В конце сезона Алмейда возглавил UAE Team Emirates–XRG на Вуэльте Испании, и команда установила исторический рекорд, одержав семь побед на этапах испанского Гранд-тура. Португальский гонщик занял 2-е место в генеральной классификации, что стало его лучшим результатом на Гранд-Туре.

 

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates XRG говорится: «Стабильность, интеллект и упорство Жуана Алмейды сделали его одним из самых надежных генеральщиков пелотона, а продление контракта подчеркивает как его приверженность долгосрочным целям команды, так и веру UAE Team Emirates–XRG в его дальнейший рост».

 

Жуан Алмейда:

 

«Я очень счастлив продолжить свое путешествие с UAE Team Emirates–XRG. С самого начала я чувствовал себя здесь как дома — атмосфера, профессионализм и доверие, которое команда оказала мне, помогли мне стать лучше.

 

За последние сезоны мы вместе достигли высоких результатов, но я чувствую, что можно добиться большего, многое ещё предстоит.

 

Продление контракта дает мне уверенность и стабильность, чтобы продолжать двигаться к этим целям. У меня замечательные товарищи по команде и персонал, и я очень мотивирован на предстоящие задачи. Уверен, что вместе мы сможем продолжать бороться за победы в крупнейших гонках мира».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • RVL
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (9)
    RVL-Фото
    Ответа и не надо)
    Не читал...возьму на заметку
  • Pugachev
    Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер ... (1)
    Pugachev-Фото

    Интересная пара: один развозил Кавендиша, другой - попал ему под колесо на туре Швейцарии (и сломал руку, если не путаю)... Ну, это дела минувших дней, удачи им!



    Посмотрел эпизод... Не отказываюсь от своего мнения: полное хулиганство Кавендиша. Сколько народу пострадало еще...Ставьте минусы...

  • Геродот
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (21)
    Геродот-Фото

    Цитата: Kiridmg
    Цитата: Геродот
    Я почему-то уверен в этом на 100%. А значит всякие Дель Торы опять в пролете... Ну ничего, им будет полезно подучиться).
     
    А насчет того, чтоб не ездить на заведомо проигрышные многодневки... Не согласен. Наоборот ездить надо, и чем больше тем лучше. Скил лучше всего прокачивается в соревнованиях, нужна практика. "Чтобы научиться ездить "на дальняк", надо ездить на дальняк..."
     
    А мне кажется поедет он тдф, хоть и поги наверняка хочет 5 победу. Такое ощущение, что победы Тадею даются тяжелее уже и можно на что-то надеяться)

    Так и на Тур де Франс поедет после победы на Джиро. Одно другому не мешает)

  • VeloVelo
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Ничего нового не услышал. 


    Всё то же "непонимание того, как всё работает в сфере питания".


    И Опять тренды, тренды, тренды... И, естественно, отказ принять то, что питание каждого гонца очень индивидуально. И понятно, почему отказ - потеря бабла.
    Тренды важнее - все будут покупать "твоё изобретение", у тебя будет бабло.

  • VeloVelo
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Рустам, ну конечно, вы правы, без характера невозможно победить. Тем более, на высоком уровне.

    Но, я немного про другое писал. Есть такой тип характера, который добивается долгого доминирования. А есть тип характера, который зажжёт на очень короткое время и не дойдет до вершин. И есть еще здоровье, которое тоже у всех разное.

  • VeloVelo
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Про Тадея и Погги ничего не стану отвечать ))

    Про Ирландию - да, сам так же думаю, ирландский характер. Ты читал, кстати, повесть "Ирландец"?

    P.S. За Дэна прям болел ) Классный гонец! Да и человек тоже.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Победы на Туре всегда и для всех очень тяжелые. Так что Йонасу будет не легче на ТДФ, чем Тадею.
  • Cahko
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    Cahko-Фото

    да не парьтесь вы, Эндрю Фезеру уже 40 лет. Не прервет он домининирование Погачара в следующем году , не беспокойтесь.

    Лучше возьмите вишневого сока и мармеладных мишек. Говорят полезно для организима.
    Не буду скрывать, сам тоже сегодня схожу куплю.
    (Ну пищевая сода я думаю у вас и так есть, ну у меня то точно)

  • Kiridmg
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (21)
    Kiridmg-Фото
    Цитата: Геродот
    Я почему-то уверен в этом на 100%. А значит всякие Дель Торы опять в пролете... Ну ничего, им будет полезно подучиться).
     
    А насчет того, чтоб не ездить на заведомо проигрышные многодневки... Не согласен. Наоборот ездить надо, и чем больше тем лучше. Скил лучше всего прокачивается в соревнованиях, нужна практика. "Чтобы научиться ездить "на дальняк", надо ездить на дальняк..."
     
    А мне кажется поедет он тдф, хоть и поги наверняка хочет 5 победу. Такое ощущение, что победы Тадею даются тяжелее уже и можно на что-то надеяться)
  • sashaney
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    sashaney-Фото
    Цитата: Геродот
    Как же знакомы все эти песни про самый большой VOmax, про самую правильную в мире диету и секретную программу тренировок. Они б чего-нить новенькое придумали, а то скучно... Угарный газ не прокатил, вернулись к старой доброй свекольной диетеbiggrin
    Испанский стыд, фейспалм, рукалицо, кринжатина корочеbiggrin
    А как же кенийский бегун, укатавший всех на Джиро с помощью батончиков каждые полчаса?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

20 ноября

Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)

Eddy Fine (Cofidis)

Anton Kuzmin (XDS Astana Team)

21 ноября

Pieter Serry (Soudal - Quick Step)

Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Juan Martinez (Team Picnic PostNL)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (78)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)