49-летние Оскар Севилья и Франсиско Мансебо продолжат выступать в 2026 году

Почти треть века в пелотоне – испанские велогонщики Оскар Севиля и Франсиско Мансебо подписали контракты на 2026 год

 

 

 

49-летние испанские велогонщики Оскар Севилья (Óscar Sevilla) и Франсиско Мансебо (Francisco Mancebo) остаются в пелотоне, минимум, до конца 2026 года. Франсиско Мансебо подписал контракт с китайской континентальной командой Pingtan International Tourism Island, а Оскар Севилья продлил контракт с колумбийской командой Medellín – EPM, где выступает с 2017 года.

 

49-летние Оскар Севилья и Франсиско Мансебо продолжат выступать в 2026 году

 

Ветераны пелотона начали карьеру в 1998 году, Севилья стал профессионалом в команде Kelme, а Мансебо в том же году дебютировал за Banesto.

 

 «Операция Пуэрто» в 2006 году положила конец их карьере в европейском профессиональном пелотоне. К тому моменту у Оскара Севильи было 13 побед и участие в 13 Гранд-турах, подиум Вуэльты Испании-2001, 7-е место на Тур де Франс-2001.

 

С 2007 по 2009 год Оскар Севилья сначала выступал в американской команде Rock Racing, а затем после пятимесячной дисквалификации начал выступать в колумбийских велокомандах.

 

Оскар Севилья в последний раз побеждал в 2023, выиграв Тур Хайнаня. В марте этого года он победил на любительской многодневке в Доминиканской Республике.

 

В интервью изданию MARCA Оскар Севилья сказал: «Я буду выступать и в следующем году. Карьеру завершу, когда мне станет трудно вставать и тренироваться. Этот момент пока не наступил».

 

Франсиско Мансебо в 2004 году стал призёром Вуэльты Испании, в 2005 году занял 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс. 

 

Имя Мансебо связывали с «Операцией Пуэрто», но он не был дисквалифицирован. Однако с 2008 года он выступает на континентальном уровне и продолжает побеждать – в этом году выиграл этап Tour du Sahel.

  1. Имя: Ирина

    AmLoket

    Сегодня, 10:28 | Регистрация: 17.05.2011

    Офигеть! И в 2006 были уже не молодыми! Интересно, что их держит в спорте и как бы ситуация обстояла не будь ОП.

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: qwinter
    Даже не смешно. Пульс пополз в красную зон он и отваливается. Это вообще не вопрос хочу/не хочу.

    никто и не смешил вас. не надо с подачи еврокомментаторов распевать тут песни про красные зоны. вовсе не езда по приборам суть велоспорта, а именно противостояние в моменте. по вашему Пога на релаксе чтоли отъезжал? нет, именно на "красной", и по другому не бывает.

    тут разве что вспомнить великого и ужасного "если ты сдашься - твоя боль будет вечной". а Ремко, увы, оч легко разрешает себе сдаваться

  • RVL
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    RVL-Фото
    А ведь и шоком может для него стать, что он не папа даже на джиро
  • RVL
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    RVL-Фото
    Тадей затащил.
  • AmLoket
    Фрэнк Шлек присоединяется к гр ... (4)
    AmLoket-Фото
    Сначала и не узнала! Как время летит!
  • AmLoket
    49-летние Оскар Севилья и Фран ... (1)
    AmLoket-Фото
    Офигеть! И в 2006 были уже не молодыми! Интересно, что их держит в спорте и как бы ситуация обстояла не будь ОП.
  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Ремко ведь совсем недавно озвучил свою задачу №1 - поставить себе "кусок Большой Мощности в гору" продолжительностью на несколько минут больше, чем сейчас у него есть. Чтобы усидеть за Тадеем во время его отъездов.

    Но, это, как бы совсем другая работа...

     

    А тут (в этой новости), мне кажется, пиар. За его счет решили то ли Аэротрубу пропиарить, то ли LaVision, то ли что-то еще. А скорей всего, и то и другое и третье и т. д.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, 100 комментов наберёте и появится возможность стирать и редактировать.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Да, кстати.
  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    MVDP-Фото
    Артс до сих пор титул отмечает?
  • Геродот
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (16)
    Геродот-Фото

    Я почему-то уверен в этом на 100%. А значит всякие Дель Торы опять в пролете... Ну ничего, им будет полезно подучиться).

     

    А насчет того, чтоб не ездить на заведомо проигрышные многодневки... Не согласен. Наоборот ездить надо, и чем больше тем лучше. Скил лучше всего прокачивается в соревнованиях, нужна практика. "Чтобы научиться ездить "на дальняк", надо ездить на дальняк..."

     

