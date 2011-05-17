Почти треть века в пелотоне – испанские велогонщики Оскар Севиля и Франсиско Мансебо подписали контракты на 2026 год

49-летние испанские велогонщики Оскар Севилья (Óscar Sevilla) и Франсиско Мансебо (Francisco Mancebo) остаются в пелотоне, минимум, до конца 2026 года. Франсиско Мансебо подписал контракт с китайской континентальной командой Pingtan International Tourism Island, а Оскар Севилья продлил контракт с колумбийской командой Medellín – EPM, где выступает с 2017 года.

49-летние Оскар Севилья и Франсиско Мансебо продолжат выступать в 2026 году

Ветераны пелотона начали карьеру в 1998 году, Севилья стал профессионалом в команде Kelme, а Мансебо в том же году дебютировал за Banesto.

«Операция Пуэрто» в 2006 году положила конец их карьере в европейском профессиональном пелотоне. К тому моменту у Оскара Севильи было 13 побед и участие в 13 Гранд-турах, подиум Вуэльты Испании-2001, 7-е место на Тур де Франс-2001.

С 2007 по 2009 год Оскар Севилья сначала выступал в американской команде Rock Racing, а затем после пятимесячной дисквалификации начал выступать в колумбийских велокомандах.

Оскар Севилья в последний раз побеждал в 2023, выиграв Тур Хайнаня. В марте этого года он победил на любительской многодневке в Доминиканской Республике.

В интервью изданию MARCA Оскар Севилья сказал: «Я буду выступать и в следующем году. Карьеру завершу, когда мне станет трудно вставать и тренироваться. Этот момент пока не наступил».

Франсиско Мансебо в 2004 году стал призёром Вуэльты Испании, в 2005 году занял 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс.

Имя Мансебо связывали с «Операцией Пуэрто», но он не был дисквалифицирован. Однако с 2008 года он выступает на континентальном уровне и продолжает побеждать – в этом году выиграл этап Tour du Sahel.