Команда INEOS Grenadiers объявила о продлении ключевых контрактов

Михал Квятковски, Бен Свифт, Лукас Хэмильтон, Ким Хайдук, Брэндон Ривера продлили контракты с INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers подтверждает продление контрактов с пятью гонщиками перед сезоном 2026 года. Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), Бен Свифт (Ben Swift), Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton), Ким Хайдук (Kim Heiduk) и Брэндон Ривера (Brandon Rivera) продолжат выступать в цветах INEOS Grenadiers.

35-летний польский гонщик Михал Квятковски подписал новое трёхлетнее соглашение (до конца 2028 года), продлив свою успешную карьеру в команде на второе десятилетие. Он выступает в британской команде с 2016 года. Чемпион мира 2014 года — один из самых опытных и уважаемых гонщиков пелотона, его стабильность и профессионализм продолжают задавать стандарт в коллективе.

Михал Квятковски: «Продолжать здесь карьеру — естественное решение. Мне нравится атмосфера, люди и то, как мы работаем. Я здесь не для того, чтобы оставаться в зоне комфорта, а потому что именно здесь могу заставлять себя расти каждый день. Я чувствую радость, когда всё идёт хорошо, и чувствую поддержку, когда что-то не получается. Такова велогонка — сегодня ты на вершине мира, а завтра борешься через трудный момент. Пока что это было удивительное путешествие, но оно ещё не закончилось. Эта команда столько лет была моим домом, и каждый раз, когда я выхожу на старт, я чувствую тот же голод и мотивацию. Что удерживает меня здесь — это люди, доверие и общее стремление продолжать выступать на высочайшем уровне».

38-летний британский гонщик Бен Свифт, ещё один ветеран команды, продлил контракт ещё на один сезон. Как отмечается в пресс-релизе INEOS Grenadiers, «опыт и лидерские качества двукратного чемпиона Великобритании Свифта бесценны как на трассе, так и вне её. Он помогает формировать следующее поколение «Гренадеров».

Бен Свифт: «Эта команда стала важной частью моей жизни, здорово начать в ней 18-й профессиональный сезон. Мне по-прежнему нравятся гонки, товарищеская атмосфера и общая цель, которая нас объединяет. Для меня честь помогать направлять молодых гонщиков и играть свою роль в следующей главе истории «Гренадеров». Наша команда действительно на подъёме, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в этом прогрессе. Не могу дождаться начала сезона-2026 и новых гонок».

29-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмилтон начал выступать в британской команде в 2025 году. Он подписал двухлетнее продление контракта (до конца 2027 года). INEOS Grenadiers отмечает, что он усиливает возможности команды в горных и многодневных гонках, впечатляет своей адаптивностью и тактическим пониманием ведения гонки на различном рельефе. Лукас Хэмильтон продолжит играть важную роль в Гранд-турах и недельных многодневках.

Лукас Хэмильтон: «Я очень рад продлить контракт с командой. Спустя год здесь действительно чувствуешь себя как дома — прекрасные люди и прекрасная обстановка. Я верю в направление, в котором движется команда, и рад быть частью этого пути».

25-летний немецкий гонщик Ким Хайдук продлил контракт на следующий сезон. Команда отмечает, что это стало возможно благодаря его стабильному прогрессу и надёжности в классических гонках и тому, как он помогал лидерам команды. Мощь и умение держать позицию в тяжёлых гонках делают Кима Хайдука важной частью коллективной силы «Гренадеров».

Ким Хайдук: «Я очень счастлив продлить контракт. Чувствую себя в команде как дома, это действительно похоже на семью. Я многому научился с тех пор, как присоединился к «Гренадерам», и доверие команды на следующем этапе моей карьеры для меня чрезвычайно много значит. Я мотивирован продолжать помогать нашим лидерам и показывать собственный прогресс в самых крупных гонках».

29-летний колумбийский гонщик Брэндон Ривера согласовал продление контракта на один год, сохранив свою важную роль в группе горняков и поддержки команды. INEOS Grenadiers в пресс-релизе подчёркивают ,что он «продолжает обеспечивать мощь и стабильность на ключевых горных этапах и в самых разных гонках календаря».

Брэндон Ривера: «Каждый сезон в этой команде ощущается как новая возможность расти и отдавать максимум. Я горжусь тем, что являюсь частью этой семьи и поддерживаю своих товарищей по команде в достижении наших больших общих целей».

Герант Томас, спортивный директор команды: «Потрясающе, что эти пятеро ребят продолжат у нас выступать. Каждый из них вносит что-то своё, и они будут ключевыми фигурами в наших планах на следующий сезон.

Что касается Квято, то он внёс вклад в самые большие победы команды, как на личном уровне, так и в роли помощника, поэтому сохранить его в команде и его опыт в группе гонщиков чрезвычайно важно.

Ким и Брэндон значительно выросли с тех пор, как присоединились к INEOS Grenadiers. Они просто невероятно надёжны — неважно, какая гонка, они приезжают, выступают хорошо и отдают абсолютно все.

Лукас присоединился только в прошлом году, но он прекрасный парень, с типичным австралийским духом, который у нас всегда в той или иной степени был на протяжении многих лет. Он очень сильно проехал Джиро, впечатлил в целом ряде других многодневок и сможет многое предложить в ближайшие сезоны.

И, конечно, Свифти. Сейчас он ветеран, но в прошлом сезоне он доказал, насколько важен опыт. Он помогает в огромном количестве гонок, и каждый раз он был просто несокрушим. Свифти задаёт тон для молодых ребят, которые приходят в команду, и сыграет большую роль в том, чтобы помочь им понять, что такое велогонки на самом деле».