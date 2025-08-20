Эган Берналь возглавит INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2025

Состав команды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2025

28-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь возглавит команду INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2025. Лучшим результатом Берналя, победителя Тур де Франс и Джиро д’Италия, на испанском Гранд-туре было 6-е место в 2021 году. Колумбийский гонщик стартует на Вуэльте в третий раз в карьере. В этом году Эган Берналь финишировал 7-м на Джиро д’Италия, в августе проехал Вуэльту Бургоса, где занял 6-е место.

Вместе с Эганом Берналем 23 августа на старт Вуэльты Испании-2025 в Турине выйдут: чемпион Италии и двукратный чемпион мира в разделке, 29-летний Филиппо Ганна, 35-летний польский гонщик Михал Квятковски, 32-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс, 29-летний колумбийский гонщик Брэндон Ривера, 23-летний американский гонщик Магнус Шеффилд, 30-летний монакский гонщик Виктор Ланжелотти и 29-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон.

Магнус Шеффилд, победитель этапа Париж – Ницца этого года, впервые в карьере поедет Вуэльту Испании. А Виктор Ланжелотти, ставший в этом году призёром Тура Норвегии, выигравший этап Тура Польши, впервые поедет Гранд-тур как гонщик INEOS Grenadiers.

С учетом общего набора высоты маршрута Вуэльты Испании-2025, который составит около 54 000 метров, Брэндон Ривера и Лукас Хэмильтон, которые оба в этом году вместе с Берналем проехали Джиро д’Италия, сыграют ключевую роль в поддержке капитана в горах.

Эган Берналь: «Я с нетерпением жду новый вызов – старт в качестве капитана INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2025. Это гонка всегда непредсказуема и требует атак — то, что я люблю. Моя подготовка прошла хорошо. Мы можем быть уверены в своих силах, в нашем составе есть победители Гранд-туров, сильные грегари и парни, жаждущие себя. Старт в Италии также меня дополнительно мотивирует после стольких особенных моментов, которые я пережил итальянских гонках».

Скотт Драуэр (Scott Drawer), ответственный за выступление команды: «Вуэльта всегда славится непредсказуемостью и атакующим стилем, а с таким составом у нас появляется множество вариантов. Эган поедет гонку как наш лидер. Его поддержит команда, в которой есть мощные горняки, сильные раздельщики, опытные гонщики. С таким составом мы сможем использовать каждую возможность, и выступать в стиле, соответствующем нашему подходу как на Джиро, так и на Тур де Франс. Мы с нетерпением ждёт начала гонки».

Состав команды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2025:

Egan Bernal (Колумбия)

Filippo Ganna (Италия)

Lucas Hamilton (Австралия)

Bob Jungels (Люксембург)

Michal Kwiatkowski (Польша)

Victor Langellotti (Монако)

Brandon Rivera (Колумбия)

Magnus Sheffield (США)