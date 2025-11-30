VeloNEWS
22-летний Аймар Эчеберрия подписал двухлетний контракт с Red Bull Bora-hansgrohe

Аймар Эчеберриа  - новый велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

 22-летний баскский велогонщик Аймар Эчеберриа (Haimar Etxeberria) подписал двухлетний контракт (до конца 2027 года) с немецкой велокомандой Red Bull Bora-hansgrohe. В этом сезоне он начал профессиональную карьеру в проконтинентальной команде Equipo Kern Pharma и уже одержал первую победу – выиграл однодневную испанскую велогонку Vuelta a Castilla y Leon, где опередил Хесуса Эрраду и Кристиана Скарони.

 

22-летний Аймар Эчеберрия подписал двухлетний контракт с Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

Photo © Equipo Kern Pharma/Sprint Cycling

 

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится, что «в этом сезоне Эчеберриа продемонстрировал большой потенциал – особенно в однодневных гонках и сложных спринтерских финишах. После впечатляющих выступлений в испанских молодёжных командах его победа на «Вуэльте Кастилии и Леона» подтвердила, что он готов к следующему шагу в своей карьере».

 

Зак Демпстер, руководитель спортивного отдела Red Bull – BORA – hansgrohe: «С Аймаром мы приобретаем гонщика, который идеально соответствует нашей долгосрочной концепции. Конечно, он ещё в начале своего пути, но его стремление учиться и талант говорят сами за себя и сулят ему большое будущее в однодневках и сложных спринтерских финишах. Мы уверены, что он найдёт в нашей команде идеальные условия для дальнейшего раскрытия своего потенциала».

 

Айимар Эчеберриа: «Я очень счастлив присоединиться к Red Bull – BORA – hansgrohe. С первых же переговоров я почувствовал, что в меня верят. Я получили ясеную перспективу того, как смогу здесь расти. Я полон мотивации, начиная новую главу карьеры, и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в проект. Это команда, за которой я внимательно следил ещё со времён Петера Сагана. Испытываешь ни с чем несравнимые чувства, зная, что будешь выступать в одной команде со звёздами. Я очень благодарен за эту возможность и за то, что в 22 года могу сделать шаг на уровень Мирового тура».

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Комментарии

  • sashaney
    Экологи выступают против включ ... (5)
    sashaney-Фото
    Правильно. Надо провести 20 этапов на велодроме в Берси и последний в центре Парижа. Всё равно порядка там нет и не будет.
  • Cahko
    Экологи выступают против включ ... (5)
    Cahko-Фото
    так вы понимаете или уверены, что он выливает тонны краски? да и при чем здесь микропластик.
    вопрос, что загадят территорию.
    если местные считают, что этап не нужен в т.ч экономически, экологически, то значит этап не нужен, мало ли что там думаю фанаты велоспорта и прочие туристы, которые там не живут и вообще никогда там не побывают,а максимум по телеку посмотрят зрелище.
  • vitali
    Экологи выступают против включ ... (5)
    vitali-Фото
    Поддерживаю тех местных коренных французов: этап пройдёт, а порядок потом и за 10 лет не наведут (ну раз предыдущий этап был 12 лет назад). Тем более, что и наводить его придётся местным жителям, т.к. многие другие, зашедшие во Францию за высоким уровнем жизни, хотят социальных пособий, но работа им не нужна
  • Cyrill
    Эстебан Чавес завершил карьеру ... (1)
    Cyrill-Фото
    Эстебану удачи на гражданке. Очень весомый букет побед, хотя...ну уж очень было обидно упустить Джиро... но Ниже, он такой, хищный. Удачи ещ? раз. Человек точно не зря пришел в велоспорт.

    Цитата: Cyrill
    Ниже
    Нибали, конечно.
  • Геродот
    Тадей Погачар: «Я никогда не д ... (3)
    Геродот-Фото
    Ну, как...Когда своих побед нет - остается только получать удовольствие от чужих)
  • Геродот
    Экологи выступают против включ ... (5)
    Геродот-Фото

    Гадить в еще незагаженных местах точно не стоит. Так что согласен с экологами.

  • sixpack
    Экологи выступают против включ ... (5)
    sixpack-Фото

    этот Мат Стельвио, насколько понимаю, вовсе не эколог, а активист из тех, что выливают в каналы тонны краски и пр. Хотя и ученые[лже?]-экологи не всегда сильно лучше Греты Тумбы, достаточно посмотреть, что они несут про микропластик, и сравнить с мнением полимерщиков и биологов. С их подачи про "пластиковую ложку в мозгу" написали даже совсем ленивые СМИ. 

  • Гонщик
    Тадей Погачар: «Я никогда не д ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Будем надеется, что у него всё получится. И получать удовольствия от его побед.
    Какое ещё удовольствие от чужих побед ? Причём вызывающих массу вопросов к сверхчелу из команды Эмиратов .

  • Серафим
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (27)
    Серафим-Фото
    Интересно, что у Оскара Свендссена, норвежского велогонщика, МПК был зафиксирован 96,7. Причем его реально изучали и постоянно тестировали. Но он предпочел науку велоспорту и не добился особых успехов в спорте.
  • Серафим
    Франческо Мозер о возможностях ... (8)
    Серафим-Фото
    Все смешалось в доме Облонских.

