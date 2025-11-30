22-летний Аймар Эчеберрия подписал двухлетний контракт с Red Bull Bora-hansgrohe

Аймар Эчеберриа - новый велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe

22-летний баскский велогонщик Аймар Эчеберриа (Haimar Etxeberria) подписал двухлетний контракт (до конца 2027 года) с немецкой велокомандой Red Bull Bora-hansgrohe. В этом сезоне он начал профессиональную карьеру в проконтинентальной команде Equipo Kern Pharma и уже одержал первую победу – выиграл однодневную испанскую велогонку Vuelta a Castilla y Leon, где опередил Хесуса Эрраду и Кристиана Скарони.

Photo © Equipo Kern Pharma/Sprint Cycling

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится, что «в этом сезоне Эчеберриа продемонстрировал большой потенциал – особенно в однодневных гонках и сложных спринтерских финишах. После впечатляющих выступлений в испанских молодёжных командах его победа на «Вуэльте Кастилии и Леона» подтвердила, что он готов к следующему шагу в своей карьере».

Зак Демпстер, руководитель спортивного отдела Red Bull – BORA – hansgrohe: «С Аймаром мы приобретаем гонщика, который идеально соответствует нашей долгосрочной концепции. Конечно, он ещё в начале своего пути, но его стремление учиться и талант говорят сами за себя и сулят ему большое будущее в однодневках и сложных спринтерских финишах. Мы уверены, что он найдёт в нашей команде идеальные условия для дальнейшего раскрытия своего потенциала».

Айимар Эчеберриа: «Я очень счастлив присоединиться к Red Bull – BORA – hansgrohe. С первых же переговоров я почувствовал, что в меня верят. Я получили ясеную перспективу того, как смогу здесь расти. Я полон мотивации, начиная новую главу карьеры, и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в проект. Это команда, за которой я внимательно следил ещё со времён Петера Сагана. Испытываешь ни с чем несравнимые чувства, зная, что будешь выступать в одной команде со звёздами. Я очень благодарен за эту возможность и за то, что в 22 года могу сделать шаг на уровень Мирового тура».