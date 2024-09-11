Ойер Ласкано подписал контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe

Ойер Ласкано будет выступать в велокоманде Red Bull - BORA - hansgrohe

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe подписала двухлетний контракт с молодым талантом из Страны Басков - 24-летним Ойером Ласкано (Oier Lazkano), который будет выступать за немецкую команду Мирового тура с 2025 года. Свою карьеру он начал в 2019 году с проконтинентальной командой Caja Rural - Seguros RGA, в 2022 году стал велогонщиком команды Movistar.

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe Team

Ойер Ласкано — сильный панчер с огромным потенциалом. Прошлой весной, когда ему было 23 года, он поднялся на подиум гонки Мирового тура - Дварс доор Фландерен. Мощная атака принесла ему тогда на этой весенней классике 2-е место. Затем в 2023 году последовал титул чемпиона Испании в групповой гонке. Всего на данный момент на счету Ойера Ласкано 7 побед.

Особенно заметны были его победа в гравийной классической гонке Clásica Jaén-2024 и финиш на подиуме в Кюрне-Брюссель-Кюрне. Затем молодой баск проявил себя в других специализациях на Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné), где вошёл в топ-5 в 34,4-км гонке на время, и занял 4-е место этапе с горным финишем на Самоэнс 1600, где уступил лишь Приможу Рогличу, Маттео Йоргенсону и Джулио Чикконе. Благодаря этим результатам он вошёл в топ-10 общего зачёта Критериума Дофине-2024.

На Тур де Франс-2024 Ойер Ласкано финишировал 5-м на 18-м этапе, и повторил результат - 5-е место на 18-м этапе Вуэльты Испании-2024.

Ойер Ласкано: «Я очень рад присоединиться к команде Red Bull - BORA - hansgrohe. Думаю, для моей карьеры это станет большим шагом вперёд. Я очень благодарен команде за доверие, работа с известнейшими именами в велоспорте - потрясающая возможность».

Ральф Денк, генеральный директор Red Bull - BORA - hansgrohe: «Ойер еще молод, но уже успел заявить о себе благодаря своей чистой мощности. Его стиль выделяется в современном велоспорте: инстинктивно атаковать и мощно прорываться вперёд. Иногда такой стиль гонок кажется старомодным, но он приносит успех и вдохновляет меня. Мы можем хорошо использовать его мощь в классиках, с Ойером мы получаем еще больше вариантов для стратегии в многодневных гонках».