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Ойер Ласкано подписал контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe

Ойер Ласкано будет выступать в велокоманде Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe подписала двухлетний контракт с молодым талантом из Страны Басков - 24-летним Ойером Ласкано (Oier Lazkano), который будет выступать за немецкую команду Мирового тура с 2025 года. Свою карьеру он начал в 2019 году с проконтинентальной командой Caja Rural - Seguros RGA, в 2022 году стал велогонщиком команды Movistar.

 

 

 

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe Team

 

 

Ойер Ласкано — сильный панчер с огромным потенциалом. Прошлой весной, когда ему было 23 года, он поднялся на подиум гонки Мирового тура - Дварс доор Фландерен. Мощная атака принесла ему тогда на этой весенней классике 2-е место. Затем в 2023 году последовал титул чемпиона Испании в групповой гонке. Всего на данный момент на счету Ойера Ласкано 7 побед.

 

 Особенно заметны были его победа в гравийной классической гонке Clásica Jaén-2024 и финиш на подиуме в Кюрне-Брюссель-Кюрне. Затем молодой баск проявил себя в других специализациях на Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné), где вошёл в топ-5 в 34,4-км гонке на время, и занял 4-е место этапе с горным финишем на Самоэнс 1600, где уступил лишь Приможу Рогличу, Маттео Йоргенсону и Джулио Чикконе. Благодаря этим результатам он вошёл в топ-10 общего зачёта Критериума Дофине-2024.

 

На Тур де Франс-2024 Ойер Ласкано финишировал 5-м на 18-м этапе, и повторил результат - 5-е место на 18-м этапе Вуэльты Испании-2024.

 

Ойер Ласкано: «Я очень рад присоединиться к команде Red Bull - BORA - hansgrohe. Думаю, для моей карьеры это станет большим шагом вперёд. Я очень благодарен команде за доверие, работа с известнейшими именами в велоспорте -  потрясающая возможность».

 

 Ральф Денк, генеральный директор Red Bull - BORA - hansgrohe: «Ойер еще молод, но уже успел заявить о себе благодаря своей чистой мощности. Его стиль выделяется в современном велоспорте: инстинктивно атаковать и мощно прорываться вперёд. Иногда такой стиль гонок кажется старомодным, но он приносит успех и вдохновляет меня. Мы можем хорошо использовать его мощь в классиках,  с Ойером мы получаем еще больше вариантов для стратегии в многодневных гонках».

 

 

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Теги к статье: Ойер Ласкано Red Bull - Bora-hansgrohe Oier Lazkano

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Комментарии

  • Pi-man
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    Pi-man-Фото

    Раз за Аффини!
    Хоть что-то выиграл.

  • Pi-man
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    Pi-man-Фото
    Да чего ей стареть то? 28 лет - самый расцвет.
    Вот на 12 месте из 27 стартовавших приехала латвийская гонщица из клубной команды в возрасте 44 года!
  • Николай Н.
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Копеки всё же не стареет, ей пока равных нет.

  • vova-55
    Тадей Погачар возвращается в г ... (3)
    vova-55-Фото

    Уже пять лет Поги находится на самом высоком уровне. 

    Дай Бог ему здоровья.

  • Astanaforever
    Тадей Погачар возвращается в г ... (3)
    Astanaforever-Фото
    На самом деле он уникум в мире велоспорта.
  • psi
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (4)
    psi-Фото

    Никогда такого не было...

  • ЛехаСилос
    Тадей Погачар возвращается в г ... (3)
    ЛехаСилос-Фото

    Штош, пожелаем парню удачи! )

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (4)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

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