Тадей Погачар нацелен выиграть все пять классик - Монументов велоспорта

Тадей Погачар: «Много чего ещё хочу попробовать в своей карьере»

 

 

Календарь чемпиона мира Тадея Погачара на следующий сезон ещё не определён, но словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG помимо ежегодной цели – высшей ступени подиума Тур де Франс, собирается продолжать борьбу за победы на двух недостающих в его списке достижений Монументов – Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ.

 

На Милан-Сан-Ремо два последних года Тадей Погачар финишировал на 3-м месте, на дебютном Париж-Рубэ в этом сезоне занял 2-е место. В интервью MARCA Тадей Погачар оценил свой сезон 2025 года, в котором одержал 20 побед, и рассказал о новых целях.

 

Тадей Погачар нацелен выиграть все пять классик - Монументов велоспорта

 

Тадей Погачар о сезон 2025 года

 

«Я бы поставил сезону 9 баллов, но всегда есть куда расти в каждом аспекте жизни. Думаю, я могу стать лучше в каких-то областях на велосипеде и вне его. Можно стать лучше.

 

Было так много прекрасных моментов. Так много побед с разными товарищами по команде, в разных составах, со сборной, на чемпионате мира и Европы, на Тур де Франс, во всех Монументах, в которых я участвовал... У каждой гонки своя история и свои эмоции, поэтому я не могу выбрать лучший момент сезона. У меня слишком много приятных воспоминаний».

 

Тадей Погачар о целях на следующий сезон и в карьере в целом

 

«Мне нравятся вызовы, и каждый год я стараюсь немного менять программу. Но сейчас, думаю, что стал довольно сильно ограничен в выборе гонок. И каждый год есть Тур де Франс, который является большой целью для команды и для меня самого. Но да, мне нравится пробовать новое, и в ближайшие годы я не хочу завершать карьеру, так и не попробовав всё остальное. Много чего хочу попробовать.

 

Думаю, мы снова нацелены на Тур, что вполне очевидно. Это величайшая гонка из всех. Но я также хочу проявить себя в классиках, показать, смогу ли я улучшиться в однодневных гонках по сравнению с этим или прошлым годом. Сан-Ремо и Рубэ —   две гонки, на которые я очень решительно настроен, хочу снова попробовать свои силы снова и побороться за победу».

 

Если Тадей Погачар, который является пятикратным победителем Монумента Ломбардия, трёхкратным победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж, двукратным победителем Монумента Тура Фландрии, добавит Милан — Сан-Ремо и Париж-Рубе в свою коллекцию достижений, он станет лишь четвёртым гонщиком в истории, выигравшим все пять Монументов, присоединившись к бельгийскому трио Рика Ван Лоя, Роже Де Вламинка и Эдди Меркса. Если он сделает это в радужной майке чемпиона мира, то присоединится к Мерксу как единственному гонщику, выигравшему все пять Монументов в звании действующего чемпиона мира.

 

Тадей Погачар о Вуэльте Испании

 

На данный момент у Тадея Погачара нет победы на Вуэльте Испании, первом Гранд-туре его карьеры, где в 2019 году он занял 3-е место. Однако, в отличие желания выиграть пять Монументов, словенский гонщик не столь решительно настроен бороться за победу на Вуэльте Испании, и отметил, что его не беспокоит, если он так и не станет победителем трёх Гранд-туров.

 

«Нет, у меня нет навязчивой идеи (выиграть Вуэльту). Я хочу поехать на Вуэльту, хочу бороться, и, конечно, тоже хочу победить. Но если бы я закончил карьеру сегодня, я был бы вполне счастлив».

 

Тадей Погачар о соперниках

 

«Я всегда говорю, что все велогонщики, или кто угодно в другом виде спорта, хотят бороться с сильнейшими из возможных соперников. Я хочу видеть всех конкурентов в их лучшей форме на Тур де Франс или любой другой гонке.  За последние четыре года Йонас (Вингегор) подтолкнул меня подняться на другой уровень на Туре. Очень важно, чтобы он был там каждый год».

 

Тадей Погачар о молодых гонщиках

 

«Сейчас впечатляют молодые гонщики, такие, как Поль Сэксас или Исаак Дель Торо. Хочется увидеть, как будут развиваться их карьеры. Возможно, совершенно иначе, чем у меня. Я прошёл похожий путь, и очень интересно наблюдать, как они так быстро прогрессируют. В моём случае процесс шёл чуть медленнее, но да, очень интересно следить за ними и соперничать».

