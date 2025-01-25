Тим Мерлир: «Неужели в будущем на Гранд-турах не останется шансов для спринтеров?»

Тим Мерлир мечтает о Чемпионате мира, подходящем для спринтеров

Последние годы Чемпионаты мира по шоссейному велоспорту благоволят горнякам и универсалам, то же самое происходит и с Чемпионатом Европы. С появлением в гонке Тадея Погачара прогнозировать на 1вин победу словенского гонщика можно почти со стопроцентной уверенностью. Но что в таком случае делать чистым спринтерам? Этим вопросом задался чемпион Европы 2024 года, победитель трёх этапов Тур де Франс, четырёх этапов Диро д’Италия, 33-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир (Tim Merlier).

Мерлир не считает себя лучшим спринтером мира и всегда даёт сдержанные интервью, тщательно подбирая слова. Но он не может скрыть эмоций, когда речь заходит о Тур де Франс, гонке, на которой у таких спринтеров как Мерлир, всё меньше шансов.

В подкасте «Domestique Hotseat» Тим Мерлир поделился опасениями, что до конца своей карьеры не сможет побороться за майку чемпиона мира, и что его старт на предстоящем Тур де Франс также по вопросом из-за небольшого количества этапов под спринтеров.

Тим Мерлир о Тур де Франс

«Даже если тебя называют самым быстрым, в январе счётчики всегда обнуляются. Ты должен снова доказать свою состоятельность. И так же после каждой весенней кампании и снова на Тур де Франс.

Теоретически (на Тур де Франс-2026) есть шесть шансов для спринта. Но я хочу посмотреть, действительно ли их будет так много. Как и в этом году, нас ждет очень тяжёлый выпуск. Особенно та последняя неделя. И этот предпоследний этап. Неужели всё это действительно необходимо?

Появилась тенденция к уменьшению количества спринтерских этапов на Гранд-Турах и увеличению зрелищности. Но горовосходители и генеральщики тоже устают и нуждаются в восстановлении в той финальной фазе. Не обязательно делать гонку тяжелее, чтобы она была красивой. Но кто я такой? Я не собираюсь менять гонку.

Тенденция идёт в сторону более разносторонних спринтеров. Новому поколению чистых спринтеров придется уметь проходить подъёмы лучше, чем моему поколению.

В боксе легковесы никогда не встречаются с тяжеловесами. В велоспорте, на Гранд-Туре, — встречаются. Это делает спорт красивым, но в некотором смысле также нелогичным. Неужели мы действительно движемся к тому, что на маршрутах будущее будет только у гонщиков до семидесяти килограммов, а чистые спринтеры исчезнут? Это было бы обидно.

Участие в Тур де Франс-2026 для меня не гарантировано, но основные контуры моей программы не будут сильно отличаться от нынешнего года».

Тим Мерлир о Чемпионате мира

«Каждое поколение спринтеров должно получать, по крайней мере, один реальный шанс борьбы за титул чемпиона мира. Я боюсь, что у меня такого шанса так и не будет.

Даже маршрут Чемпионата мира, который должен пройти в 2028 году в Объединённых Арабских Эмиратах и теоретически должен быть равнинным, может включать серьёзный подъём. Это будет искусственно созданная гора, которая вновь сыграет на руку таким гонщикам, как Тадей Погачар. Хотя детали трассы Чемпионата-2028 ещё не опубликованы.