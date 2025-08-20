Тим Мерлир — победитель 1 этапа Renewi Tour-2025

Тим Мерлир обошёл Арно Де Ли и Себастьяна Молано в спринте на 1-м этапе Реневи-Тура-2025

После успешного Тур де Франс (с двумя выигранными этапами) и бронзы в Чемпионате Бельгии по гравийным гонкам Тим Мерлир, действующий чемпион Европы, выиграл 1-й этап Реневи-Тур (Renewi Tour)-2025, входящего в календарь гонок Мирового тура.

13-ю в сезоне и 63-ю в карьере победу 32-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step одержал, опередив в спринте Арно Де Ли (Lotto) и Хуана-Себастьяна Молано (UAE Team Emirates XRG). Тим Мерлир не впервые празднует победу на Реневи-Туре, впервые он выиграл два этапа этой гонки в 2021 году (тогда она называлась Тур Бенилюкса).

Этап получился напряжённым. Первоначальный отрыв из семи гонщиков был нейтрализован задолго до финиша, но вскоре после этого, не без помощи бокового ветра, сформировалась новая группа лидеров. В неё отобрался товарищ Мерлира по команде Soudal Quick Step, победитель этапа Тура Польши Поль Манье. Благодаря этому ответственность легла на другие команды, которым пришлось изо всех сил преследовать, чтобы вернуть беглецов. Отрыв догнали на последних десяти километрах. Тогда гонщики Soudal Quick-Step вновь взяли на себя инициативу и растянули пелотон, после чего Берт Ван Лерберг задал высокий темп на финальном километре, готовя спринт Тима Мерлира. Чемпион Европы спуртовал к победе, опередив соперников на длину велосипеда и надел первую майку лидера гонки.

Тим Мерлир: «Весь день хорошо себя чувствовал, что добавляло мне уверенности. Но мы не знали, сможет ли этап завершиться общим спринтом, так как уехал сильный отрыв. С другой стороны, отрыв был нам выгоден, потому что в нём ехал Поль. В конце концов, все сошлось, и команда проделала отличную работу, чтобы вывезти меня на хорошую позицию, откуда я мог начать свой спринт в нужный момент, именно так, как хотел. Я рад, что смог победить в первой с июля гонке».