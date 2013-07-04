Франческо Мозер о возможностях Ремко Эвенепула

Франческо Мозер: «Ремко Эвенепул – аэродинамическое чудо и чудовищно силён»

Red Bull Bora-hanstrohe ещё не объявляла, каким будет календарь новобранца команды Ремко Эвенепула, но сам олимпийский чемпион в недавнем интервью Het Laatste Nieuws говорил о возможном дебюте на Монументе Милан – Сан-Ремо в 2026 году, а также о связке двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2026.

Итальянский журналист Чиро Сконьямильо (Ciro Scognamiglio) и La Gazzetta dello Sport сообщили, что Ремко Эвенепул уже решил стартовать на Милан – Сан-Ремо. Но итальянское издание также отмечает, что олимпийский чемпион дебютирует на итальянской классике не в качестве лидера, а Red Bull Bora-hansgrohe на Милан – Сан-Ремо 21 марта возглавит Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), который финишировал на этой классике 7-м в 2024 году.

Вопрос об участии Ремко Эвенепула в Джиро д’Италия будет решаться после презентации маршрута, которая пройдёт 1 декабря.

Легенда итальянского велоспорта, Франческо Мозер (Francesco Moser), победитель Джиро д’Италия-1984, победитель Милан-Сан-Ремо-1984, двукратный победитель Ломбардии (1975, 1978), трёхкратный победитель Париж-Рубэ (1978, 1979, 1980) в недавнем интервью HLN поделился мыслями по поводу шансов Ремко Эвенепула выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс, а также о том, сможет ли олимпийский чемпион стать победителем Милан – Сан-Ремо. Франческо Мозер рассказал и о том, сможет ли, по его мнению, Ремко Эвенепул поставить часовой рекорд на треке.

Франческо Мозер о шансах Ремко Эвенепула на Тур де Франс и Джиро д’Италия

Мозер отметил, что если слухи о дебюте Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия верны, то участие датского гонщика Visma Lease a Bike станет для Ремко Эвенепула дополнительным препятствием на пути к розовой майке, а участие Тадея Погачара в Тур де Франс блокирует бельгийскому гонщику возможность бороться за высшую ступень подиума на французском Гранд-туре.

«Я слышал в кругах, связанных с Джиро, что они уже заполучили того энергичного датчанина на 2026 год. Йонаса Вингегора, именно так. Тогда проблема Эвенепула просто переходит на другой уровень. В любом случае, давайте дождемся презентации маршрута. План этапов будет представлен 1 декабря. Запишите, что во времена Погачара многие гонщики с нетерпением ждут этой даты. Если Погачар пропустит Джиро, то появится этот мексиканец. Если кто и отличается худощавостью и гибкостью, так это Исаак Дель Торо. Он ещё один сложный соперник для Эвенепула.

В подъёмах (на Тур де Франс) он сталкивается с Тадеем Погачаром и не может его победить. Если бы он не столкнулся с этим пугающим зверем, то победа на Туре была бы для него возможна. Без Погачара весь велоспорт выглядел бы иначе.

Пока словенец там, Эвенепул не выиграет Тур. Суть проблемы в том, что он - не горняк. У него не то телосложение. В однодневках он может скрыть эту слабость и, в свой лучший день способен сравниться с сильнейшими — но не на череде горных этапов.

У меня была такая же проблема. Я мог ограничить потери на подъёме, но мне всегда приходилось перенапрягаться из-за моего большого веса. Эвенепул легче, но для своего роста имеет довольно тяжелое телосложение. Он может стиснуть зубы и держаться три дня подряд, но на четвертый день накопленная усталость больно по нему бьёт. Силы внезапно уходят.

И как ты это изменишь? В мое время у меня был хороший друг, который взвешивал и измерял меня каждый раз, когда приходил ко мне в гости, и заносил цифры в таблицы. Он постоянно приставал ко с замечаниями про мои тяжёлые ноги: "Тебе нужно мучить свои бедра ещё больше, этот вес нужно срочно сбросить".

Что бы я ни делал на домашнем тренажере, ничего не помогало. Потом рентген показал, что у меня исключительно толстая структура костей. В этом было и преимущество: я падал так же часто, как и другие гонщики, но ни разу не сломал кость — даже самую маленькую. К сожалению, про Эвенепула того же сказать нельзя».

Однако Франческо Мозер восхищается талантом Ремко Эвенепула: «Само собой разумеется, что он аэродинамическое чудо, но прежде всего он силён. Чудовищно силён. Его посадка - совершенство. Я его поклонник».

Франческо Мозер о возможностях Ремко Эвенепула на Милан – Сан-Ремо

Мозер считает, что именно сочетание мощности и аэродинамики открывает Ремко Эвенепулу двери в других дисциплинах и гонках, где рельеф и формат подходят ему больше. Франческо Мозер утверждает, что Эвенепулу надо подходить к Милан – Сан-Ремо как гонке, где требуется нанести точечный удар и признает недостаток скорости в спринтерском противостоянии с Матье Ван дер Пулом.

«Если он хочет выиграть на Виа Рома, ему нужна скорость. Эвенепул быстрее, чем вы думаете, но недостаточно быстр, чтобы обыграть Ван дер Пула в спринте. Но никогда не говори "никогда". Попробовать стоит — с резкой атакой на Поджио, как когда-то сделал Меркс.

Погачар тоже совершает ошибку, атакуя слишком рано. Атака на Чипрессе и продолжение усилий притупляет взрывную силу.

Эвенепул обязательно должен участвовать. Прятаться до Чипрессы, держаться в группе, а затем тайком ускользнуть в стиле Канчеллары на Корсо Кавалотти. Спринтерская разделка на равнине — вот где его шанс».

Франческо Мозер о шансах Ремко Эвенепула на часовой рекорд

По мнению Франческо Мозера, Ремко Эвенепул выглядит почти идеально созданным для установления часового рекорда.

«Теоретически – да. Вы видели его огромные передачи? Добавьте к этому его исключительный аэродинамический коэффициент. Он раз за разом обыгрывает Ганну в разделках, хотя, на мой взгляд, итальянец в последнее время выглядел слабо. У Эвенепула, безусловно, есть отличные козыри. Но есть один недостаток. У него нет опыта выступлений на треке. Ганна, как и Уииггинс, вырос на треке. Этот типичный плавный педальный ритм и прохождение виражей у них в крови. Удержание идеальной траектории — они могут делать это с закрытыми глазами. Эвенепул в этом отстаёт.

Альтернатива — тщательно спланированная длительная подготовка — рассчитывайте на два месяца. В Гренхене, где Ганна проехал 56.7 км на низковысотном треке, будет чрезвычайно сложно. Агуаскальентес предлагает решение. Другие высокогорные велодромы в Мексике исчезли. Прежде всего, он не должен торопиться. Выбрать более спокойный осенний период, когда его попытка привлечет всеобщее внимание. Не делать как Ганна, который выбрал для рекорда день проведения Монумента Ломбардия — огромная ошибка в плане пиара».