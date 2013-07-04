VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Франческо Мозер о возможностях Ремко Эвенепула

Франческо Мозер: «Ремко Эвенепул – аэродинамическое чудо и чудовищно силён»

 

 

Red Bull Bora-hanstrohe ещё не объявляла, каким будет календарь новобранца команды Ремко Эвенепула, но сам олимпийский чемпион в недавнем интервью Het Laatste Nieuws говорил о возможном дебюте на Монументе Милан – Сан-Ремо в 2026 году, а также о связке двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2026.

 

Итальянский журналист Чиро Сконьямильо (Ciro Scognamiglio) и La Gazzetta dello Sport сообщили, что Ремко Эвенепул уже решил стартовать на Милан – Сан-Ремо. Но итальянское издание также отмечает, что олимпийский чемпион дебютирует на итальянской классике не в качестве лидера, а Red Bull Bora-hansgrohe на Милан – Сан-Ремо 21 марта возглавит Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils), который финишировал на этой классике 7-м в 2024 году.

 

Вопрос об участии Ремко Эвенепула в Джиро д’Италия будет решаться после презентации маршрута, которая пройдёт 1 декабря.

 

Франческо Мозер о возможностях Ремко Эвенепула

 

 

Легенда итальянского велоспорта, Франческо Мозер (Francesco Moser), победитель Джиро д’Италия-1984, победитель Милан-Сан-Ремо-1984, двукратный победитель Ломбардии (1975, 1978), трёхкратный победитель Париж-Рубэ (1978, 1979, 1980) в недавнем интервью HLN поделился мыслями по поводу шансов Ремко Эвенепула выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс, а также о том, сможет ли олимпийский чемпион стать победителем Милан – Сан-Ремо. Франческо Мозер рассказал и о том, сможет ли, по его мнению, Ремко Эвенепул поставить часовой рекорд на треке.

 

Франческо Мозер о шансах Ремко Эвенепула на Тур де Франс и Джиро д’Италия

 

Мозер отметил, что если слухи о дебюте Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия верны, то участие датского гонщика Visma Lease a Bike станет для Ремко Эвенепула дополнительным препятствием на пути к розовой майке, а участие Тадея Погачара в Тур де Франс блокирует бельгийскому гонщику возможность бороться за высшую ступень подиума на французском Гранд-туре.

 

«Я слышал в кругах, связанных с Джиро, что они уже заполучили того энергичного датчанина на 2026 год. Йонаса Вингегора, именно так. Тогда проблема Эвенепула просто переходит на другой уровень. В любом случае, давайте дождемся презентации маршрута. План этапов будет представлен 1 декабря. Запишите, что во времена Погачара многие гонщики с нетерпением ждут этой даты. Если Погачар пропустит Джиро, то появится этот мексиканец. Если кто и отличается худощавостью и гибкостью, так это Исаак Дель Торо. Он ещё один сложный соперник для Эвенепула.

 

В подъёмах (на Тур де Франс) он сталкивается с Тадеем Погачаром и не может его победить. Если бы он не столкнулся с этим пугающим зверем, то победа на Туре была бы для него возможна. Без Погачара весь велоспорт выглядел бы иначе.

 

Пока словенец там, Эвенепул не выиграет Тур. Суть проблемы в том, что он - не горняк. У него не то телосложение. В однодневках он может скрыть эту слабость и, в свой лучший день способен сравниться с сильнейшими — но не на череде горных этапов.

 

У меня была такая же проблема. Я мог ограничить потери на подъёме, но мне всегда приходилось перенапрягаться из-за моего большого веса. Эвенепул легче, но для своего роста имеет довольно тяжелое телосложение. Он может стиснуть зубы и держаться три дня подряд, но на четвертый день накопленная усталость больно по нему бьёт. Силы внезапно уходят.

 

И как ты это изменишь? В мое время у меня был хороший друг, который взвешивал и измерял меня каждый раз, когда приходил ко мне в гости, и заносил цифры в таблицы. Он постоянно приставал ко с замечаниями про мои тяжёлые ноги: "Тебе нужно мучить свои бедра ещё больше, этот вес нужно срочно сбросить".

 

Что бы я ни делал на домашнем тренажере, ничего не помогало. Потом  рентген показал, что у меня исключительно толстая структура костей. В этом было и преимущество: я падал так же часто, как и другие гонщики, но ни разу не сломал кость — даже самую маленькую. К сожалению, про Эвенепула того же сказать нельзя».

 

Однако Франческо Мозер восхищается талантом Ремко Эвенепула: «Само собой разумеется, что он аэродинамическое чудо, но прежде всего он силён. Чудовищно силён. Его посадка - совершенство. Я его поклонник».

 

Франческо Мозер о возможностях Ремко Эвенепула на Милан – Сан-Ремо

 

Мозер считает, что именно сочетание мощности и аэродинамики открывает Ремко Эвенепулу двери в других дисциплинах и гонках, где рельеф и формат подходят ему больше. Франческо Мозер утверждает, что Эвенепулу надо подходить к Милан – Сан-Ремо как гонке, где требуется нанести точечный удар и признает недостаток скорости в спринтерском противостоянии с Матье Ван дер Пулом.

 

«Если он хочет выиграть на Виа Рома, ему нужна скорость. Эвенепул быстрее, чем вы думаете, но недостаточно быстр, чтобы обыграть Ван дер Пула в спринте. Но никогда не говори "никогда". Попробовать стоит — с резкой атакой на Поджио, как когда-то сделал Меркс.

 

Погачар тоже совершает ошибку, атакуя слишком рано. Атака на Чипрессе и продолжение усилий притупляет взрывную силу.

 

Эвенепул обязательно должен участвовать. Прятаться до Чипрессы, держаться в группе, а затем тайком ускользнуть в стиле Канчеллары на Корсо Кавалотти. Спринтерская разделка на равнине — вот где его шанс».

 

Франческо Мозер о шансах Ремко Эвенепула на часовой рекорд

 

По мнению Франческо Мозера, Ремко Эвенепул выглядит почти идеально созданным для установления часового рекорда.

 

«Теоретически – да. Вы видели его огромные передачи? Добавьте к этому его исключительный аэродинамический коэффициент. Он раз за разом обыгрывает Ганну в разделках, хотя, на мой взгляд, итальянец в последнее время выглядел слабо. У Эвенепула, безусловно, есть отличные козыри. Но есть один недостаток. У него нет опыта выступлений на треке. Ганна, как и Уииггинс, вырос на треке. Этот типичный плавный педальный ритм и прохождение виражей у них в крови. Удержание идеальной траектории — они могут делать это с закрытыми глазами. Эвенепул в этом отстаёт.

 

Альтернатива — тщательно спланированная длительная подготовка — рассчитывайте на два месяца. В Гренхене, где Ганна проехал 56.7 км на низковысотном треке, будет чрезвычайно сложно. Агуаскальентес предлагает решение. Другие высокогорные велодромы в Мексике исчезли. Прежде всего, он не должен торопиться. Выбрать более спокойный осенний период, когда его попытка привлечет всеобщее внимание. Не делать как Ганна, который выбрал для рекорда день проведения Монумента Ломбардия — огромная ошибка в плане пиара».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Red Bull Bora-hansgrohe Франческо Мозер

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Очень непростая МС. Но, Тадей найдет ключ. Думаю, уже в следующем сезоне возьмет.

    Возможно ему надо атаковать километров за 10-15-20 до Чипресы.

    И тогда его обычная тактика принесет успех.

    Ну, это моё предположение )

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (8)
    motte-Фото

    ПОГАЧАР, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЧНЁТ СЕЗОН ТОЛЬКО НА STRADE BIANCHE

    Полный гоночный календарь Тадея Погачара будет подтверждён только тогда, когда UAE Team Emirates-XRG объявит его для прессы в середине декабря, но Gazzetta уже сообщает, что он не начнёт сезон раньше, чем на Strade Bianche.

    Это снимает слухи, которые распространял Беппе Конти, будто Тадей Погачар начнёт сезон на Tour Down Under, чтобы добавить ещё одну гонку Мирового тура в свою коллекцию.

    Но также это означает, что слухи о том, что команда UAE попытается выиграть UAE Tour с новым гонщиком, а не с Тадеем Погачаром, — правдивы. Эти слухи утверждали, что UAE Team Emirates хочет показать, что может выиграть домашнюю гонку и с другими лидерами.

    Погачар также подтвердил, что он определённо выступит на Милан — Сан-Ремо, Париж — Рубе, Тур де Франс и чемпионате мира.

     

  • VeloVelo
    Франческо Мозер о возможностях ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень непростая МС. Но, Тадей найдет ключ. Думаю, уже в следующем сезоне возьмет.

    Возможно ему надо атаковать километров за 10-15-20 до Чипресы.

    И тогда его обычная тактика принесет успех.

    Ну, это моё предположение )

  • sashaney
    Жуан Алмейда связывает свое бу ... (5)
    sashaney-Фото

    Есть такое слово Valico di Montescuro. Подъём первой категории. Выиграл этот этап некий Филипо Ганна. Тоже горняк, по вашему? Рассказать кто приехал в тот день третьим? Вижу по глазам, что да. Некий Ж.Алмейда.Вывод: Ганна ещё больший горняк, чем Алмейда. Спасибо за информацию.

    Он там ещё от Рубио уехал. Этот то вроде горняк, не?

  • Николай Н.
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Замашки конечно Наполеоновские, а что получится будем смотреть.

  • Astanaforever
    Ребрендинг Israel-Premier Tech ... (4)
    Astanaforever-Фото

    Мимикризация достигла и велоспорта от этих. 

  • Astanaforever
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (8)
    Astanaforever-Фото

    Из интервью.. перевод по пацанский. Эй, хоть кто нибудь даст мне бой на туре в конце то концов? Уже устал выигрывать в одну калитку.  Та же это понимать?

  • velodoctor
    Александр Винокуров мл. станет ... (9)
    velodoctor-Фото

    Сынку не грубить и слушать а то папа уволит

  • Геродот
    Жуан Алмейда связывает свое бу ... (5)
    Геродот-Фото
    Англиру это подарок, если кто понимает.
  • Геродот
    Ребрендинг Israel-Premier Tech ... (4)
    Геродот-Фото
    Ну а что поделаешь, если иммигранты (террористы) на букву ч... "рулят" сейчас во всей Европе. Надо как-то пережить это безумие. И смена вывески - самое безобидное решение.
  • Геродот
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (8)
    Геродот-Фото
    Пупочек не надорвет?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

22 ноября

Marc Soler (UAE Team Emirates XRG)

23 ноября

Chris Harper (Jayco AlUla)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (88)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)