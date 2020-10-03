Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия и Тур де Франс — реальный вариант для Ремко Эвенепула на 2025 год»

Патрик Лефевр о Ремко Эвенепуле и планах на будущее

Ремко Эвенепул, который в этом году дебютировал на Тур де Франс, выиграл там этап и финишировал на подиуме, стал абсолютным олимпийским чемпионом и двукратным подряд чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, по словам главы команды Soudal Quick Step Патрика Лефевра (Patrick Lefevere), в следующем году может проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Ремко Эвенепул дебютировал на итальянском Гранд-туре в 2023 году, четыре дня выступал в розовой майке лидера, выиграл два этапа, но сошёл после 9 этапа из-за ковида.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

Патрик Лефевр отметил, что Ремко Эвенепул и команда рассматривали возможность старта на Джиро и Туре в этом году, но из-за Олимпийских игр от этой идеи отказались.

В интервью Dernière Heure Лефевр также коснулся слухов о шансах на переход Ремко Эвенепула в другие команды, о перспективах дебюта бельгийского гонщика на Туре Фландрии. Патрик Лефевр сказал,что сочетание в одном сезоне Милан-Сан-Ремо и Тура Фландрии едва ли возможно в ближайшей перспективе.

Патрик Лефевр: «Мы уже обсуждали возможность (старта на Джиро и Тур де Франс) в этом году. Ремко очень понравилась эта идея, но его тренер поменял его планы. Тем не менее, это вполне реальный вариант на 2025 год. Мы увидели, что можно проехать и тот, и другой Гранд-тур, потому что Погачару это удалось.

Пример словенца может вдохновить Ремко. Все, кто знает Ремко, также знает, что он мотивирован на такую задачу. Конечно, это требует совершенно другой подготовки. Потом он в первый раз должен выйти на пик формы в середине апреля, потому что его сезон начнётся позже. Перед Джиро он может стартовать на Милан-Сан-Ремо».

Однако следовать примеру Тадея Погачара, дважды участвовавшего в Туре Фландрии и выигравшего Монумент в2023 году, Ремко Эвенепул и его команда пока не собираются:

«С этим вариантом он не торопится соглашаться. В этом году мы уже не решились поставить его на Примаверу (Милан-Сан-Ремо). Хотя эта 300-километрвая гонка может быть полезной, но она отнимает массу сил. Велоспорт изменился. Сильным гонщикам уже нет необходимости ехать Милан-Сан-Ремо в качестве подготовки. Они тренируются по-другому.

Ремко, без сомнения, однажды проедет в один сезон Милан-Сан-Ремо и Тур Фландрии, но не сейчас. Может, только когда он достигнет большой цели - выиграет три Гранд-тура. А потом посмотрим. Главное, следить, чтобы Ремко продолжал получать удовольствие от того, что делает».

Патрик Лефевр признался, что ему надоели слухи о том, другие команды заинтересованы в контракте с Ремко Эвенепулом, и что переход в другую команду может пойти бельгийскому гонщику на пользу:

«Мы ни в коем случае не дадим такому произойти. Уход из команды даже не рассматривается. И уж точно такого не будет, пока у меня на столе не появится сообщение от какой-нибудь команды с просьбой поговорить с Ремко. Это даже не является предметом обсуждений.

Что он может получить в другом месте на спортивном уровне? Может, в финансовом плане мы немного слабее, но Эвенепул хорошо чувствует себя в команде, наши отношения построены на доверии. Посмотрите на его список побед, на медали, которые он выиграл. Это приводит к единственному выводу - он лучший гонщик, который когда-либо у меня выступал.

В 2026 году ему будет 26. Может, тогда для него наступит подходящий момент пойти за деньгами. Хотя не исключено, что и у нас к тому времени появится больше финансовых ресурсов.

Я только замечаю, что крупные бренды стучатся в нашу дверь. А вообще, я устал от всей этой истории вокруг трансфера Эвенепула. Она началась четыре года назад c INEOS. Сегодня говорят о Red Bull. Завтра будут говорить об UAE, так ведь? Эти слухи меня беспокоят, потому что от них никакой пользы. Вспомните прошлогоднюю сагу о возможном слиянии с Visma. Думаю, сейчас это уже всем надоело.

И команда - это не всегда только Ремко, Ремко и Ремко. У нас 275 гоночных дней, из которых, может быть, 60 - с Ремко. А когда он не выступает, нам нужно выигрывать с другими гонщиками».