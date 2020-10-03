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Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия и Тур де Франс — реальный вариант для Ремко Эвенепула на 2025 год»

Патрик Лефевр о Ремко Эвенепуле и планах на будущее

 

 

Ремко Эвенепул, который в этом году дебютировал на Тур де Франс, выиграл там этап и финишировал на подиуме, стал абсолютным олимпийским чемпионом и двукратным подряд чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, по словам главы команды Soudal Quick Step Патрика Лефевра (Patrick Lefevere), в следующем году может проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

Ремко Эвенепул дебютировал на итальянском Гранд-туре в 2023 году, четыре дня выступал в розовой майке лидера, выиграл два этапа, но сошёл после 9 этапа из-за ковида.

 

Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия и Тур де Франс — реальный вариант для Ремко Эвенепула на 2025 год»

Photo ©Soudal Quick-Step - ©SWpix - Photo credit: ©SWpix

 

Патрик Лефевр отметил, что Ремко Эвенепул и команда рассматривали возможность старта на Джиро и Туре в этом году, но из-за Олимпийских игр от этой идеи отказались.

 

В интервью Dernière Heure Лефевр также коснулся слухов о шансах на переход Ремко Эвенепула в другие команды, о перспективах дебюта бельгийского гонщика на Туре Фландрии. Патрик Лефевр сказал,что сочетание в одном сезоне Милан-Сан-Ремо и Тура Фландрии едва ли возможно в ближайшей перспективе.

 

Патрик Лефевр: «Мы уже обсуждали возможность (старта на Джиро и Тур де Франс) в этом году. Ремко очень понравилась эта идея, но его тренер поменял его планы. Тем не менее, это вполне реальный вариант на 2025 год. Мы увидели, что можно проехать и тот, и другой Гранд-тур, потому что Погачару это удалось.

 

Пример словенца может вдохновить Ремко. Все, кто знает Ремко, также знает, что он мотивирован на такую задачу. Конечно, это требует совершенно другой подготовки. Потом он в первый раз должен выйти на пик формы в середине апреля, потому что его сезон начнётся позже. Перед Джиро он может стартовать на Милан-Сан-Ремо».

 

Однако следовать примеру Тадея Погачара, дважды участвовавшего в Туре Фландрии и выигравшего Монумент в2023 году, Ремко Эвенепул и его команда пока не собираются:

 

«С этим вариантом он не торопится соглашаться. В этом году мы уже не решились поставить его на Примаверу (Милан-Сан-Ремо). Хотя эта 300-километрвая гонка может быть полезной, но она отнимает массу сил. Велоспорт изменился. Сильным гонщикам уже нет необходимости ехать Милан-Сан-Ремо в качестве подготовки. Они тренируются по-другому.

 

Ремко, без сомнения, однажды проедет в один сезон Милан-Сан-Ремо и Тур  Фландрии, но не сейчас. Может, только когда он достигнет большой цели - выиграет три Гранд-тура. А потом посмотрим. Главное, следить, чтобы Ремко продолжал получать удовольствие от того, что делает».

 

Патрик Лефевр признался, что ему надоели слухи о том, другие команды заинтересованы в контракте с Ремко Эвенепулом, и что переход в другую команду может пойти бельгийскому гонщику на пользу:

 

«Мы ни в коем случае не дадим такому произойти. Уход из команды даже не рассматривается. И уж точно такого не будет, пока у меня на столе не появится сообщение от какой-нибудь команды с просьбой поговорить с Ремко. Это даже не является предметом обсуждений.

 

Что он может получить в другом месте на спортивном уровне? Может, в финансовом плане мы немного слабее, но Эвенепул хорошо чувствует себя в команде, наши отношения построены на доверии. Посмотрите на его список побед, на медали, которые он выиграл. Это приводит к единственному выводу - он лучший гонщик, который когда-либо у меня выступал.

 

В 2026 году ему будет 26. Может, тогда для него наступит подходящий момент пойти за деньгами. Хотя не исключено, что и у нас к тому времени появится больше финансовых ресурсов.

 

Я только замечаю, что крупные бренды стучатся в нашу дверь. А вообще, я устал от всей этой истории вокруг трансфера Эвенепула. Она началась четыре года назад c INEOS. Сегодня говорят о Red Bull. Завтра будут говорить об UAE, так ведь? Эти слухи меня беспокоят, потому что от них никакой пользы. Вспомните прошлогоднюю сагу о возможном слиянии с Visma. Думаю, сейчас это уже всем надоело.

 

И команда - это не всегда только Ремко, Ремко и Ремко. У нас 275 гоночных дней, из которых, может быть, 60 - с Ремко. А когда он не выступает, нам нужно выигрывать с другими гонщиками».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Джиро д'Италия Тур де Франс

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  1. MVDP

    Сегодня, 07:14 | Регистрация: 3.10.2020

    Ремко дебютировал на Джиро в 2021 году.

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Комментарии

  • Pugachev
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (29)
    Pugachev-Фото

    Елки - палки... Я обалдел от происходящего с Ремко сейчас, что даже про классики забыл...)))))))

    Ну, Париж-Рубэ надо для хорошего совпадения......))))) Если вопросы - я болельщик Грайпеля..)))))))

  • MVDP
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (1)
    MVDP-Фото
    Ремко дебютировал на Джиро в 2021 году.
  • Виктор Сироткин
    Джей Вайн об ошибке на спуске ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    В правильны шлемах отдельно корзина для головы и отдельно скорлупа поверхности шлема. Технология защиты от вращательного удара KinetiCore - от Lazer, WaveCel (от Trek и Bontrager) или MIPS

  • VeloVelo
    Джей Вайн об ошибке на спуске ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Шлем и мог разбить лоб.
  • nightbuster33
    Иван Ромео — чемпион мира-2024 ... (6)
    nightbuster33-Фото
    За все время существования Астаны,команда настригла в ЮВ Азии двоих: Д.Аллана(Австралия)2010г. и А.Гейта(НЗ)с 2025г. Из совковых стран стрижет(просматривает),в настоящее время,в основном только россиян,выступающих более-менее успешно в командах Азии и то только молодых,до 25 лет.Один уже принес Астане одну победу в этом сезоне.
  • DenisRodikov
    Джей Вайн об ошибке на спуске ... (4)
    DenisRodikov-Фото

    Меня удивляет, что при наличии шлема разбит лоб и там швы накладывали. Казалось бы, экипировка должна те же глаза защищать, но шлемы и визоры для разделки, похоже, не настолько безопасны.

    Большие шлемы вообще вызывают вопросы, потому что есть большой рычаг, чтобы потенциально свернуть шею гонщику - это не про шлем Джея, а скорее про новомодные шлемы в духе как у Аффини был.

  • Freejazz
    Иван Ромео — чемпион мира-2024 ... (6)
    Freejazz-Фото
    После Вашего комментария посмотрел - да есть ребята из разных стран, что хорошо для проекта. И надеюсь у них это вырастет во что-то большее. Хотя мне думается, что их основная локация где нибудь в Италии, а не в Алматы (ничего против этого прекрасного города не имею).
  • Pugachev
    Ремко Эвенепул: “Умею находить ... (6)
    Pugachev-Фото
    Имеете в виду ПЕРЕДНЮЮ звезду, с которой цепь соскочила?
  • Pugachev
    Ремко Эвенепул: “Умею находить ... (6)
    Pugachev-Фото
    За что минус-то? За напористую наглость? )))) А ведь выиграл.
  • nightbuster33
    Иван Ромео — чемпион мира-2024 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Поставил (+) за первую половину комм.За остальное. В составе AQDT:4 казахст.,4 итал.,2 россиян,1 англ.,1 исп.,1 франц.(каз.)и 1(герм.).Почти все показывают обнадеживающие результаты(15 побед). Состав постоянно обновляется. Что касается СТ(2 ком.),в составе только казахст.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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