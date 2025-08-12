Чемпион Италии Филиппо Конка — велогонщик Jayco AlUla с 13 августа этого года

Филиппо Конка подписал контракт с командой Jayco AlUla и начинает выступать уже в этом году

26-летний Филиппо Конка (Filippo Conca), ставший в этом году чемпионом Италии в групповой гонке, уже в этом месяце будет выступать в форме команды Jayco AlUla, с которой заключил контракт до 2027 года, сразу вступающий в силу. В этом сезоне Филиппо Конка выступал за Swatt Club, в основном гравийных гонках, где стал призёром “The Traka 200”, вошёл в топ-5 на гонках “The Hills” и “Marly Grav Race”.

Итальянский гонщик начал профессиональную карьеру в 2021 году в команде Lotto Soudal, где выступал два сезона, с 2023 по 2024 был гонщиком команды Q36.5.

Филиппо Конка дебютирует за австралийскую команду на однодневной гонке Franco Belge, которая пройдет 15 августа. Готовый сделать новый шаг в гонках на шоссе, Конка получит возможность адаптироваться в GreenEDGE Cycling в этом сезоне, что даст ему преимущество перед важным полноценным сезоном 2026 года.

Филиппо Конка:

«Я очень рад присоединиться к команде Jayco AlUla. Я выбрал эту команду, потому что уверен, что здесь найду идеальные условия для работы и роста. Прежде чем принять решение, я посоветовался с коллегами и тренерами, и все они сказали, что в Jayco AlUla меня ждет настоящая семья, которая поддержит меня как в спортивном, так и в личном плане.

Еще один важный для меня момент — я продолжу использовать то же оборудование, что и в этом году: Giant и Cadex. У меня был отличный опыт с ними, и я рад, что смогу ездить на том же велосипеде и колесах.

Моя мечта — участвовать в Джиро д’Италия в майке чемпиона Италии. Думаю, это уникальный шанс, который выпадает раз в жизни. Я хочу поблагодарить Jayco AlUla за доверие — уверен, что оправдаю его».

Брент Копленд, генеральный менеджер:

«Филиппо, безусловно, очень талантливый гонщик, и это подтверждает не только его победа на чемпионате Италии, но и прошлые результаты. К сожалению, в карьере ему мешали различные трудности, которые не позволяли раскрыть весь потенциал. Теперь мы рады предоставить ему полную поддержку, чтобы он достиг своих главных целей.

От себя лично хочу поблагодарить Карло Беретту и команду Swatt Club за содействие в этом трансфере и всестороннюю поддержку. Было приятно работать с Филиппо и его командой, и мы с нетерпением ждем начала совместной работы».