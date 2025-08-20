VeloNEWS
Цели Флориана Липовица на вторую часть сезона - Тур Германии, канадские классики, Ломбардия-2025

Календарь Флориана Липовица на вторую часть сезона 2025 года

 

 

Спустя двадцать пять дней после первого в карьере подиума Тур де Франс Флориан Липовиц возвращается в гонки, и впервые в карьере стартует на домашнем Туре Германии.

 

Во второй части сезона 24-летнего гонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe после Тура Германии запланировано пять важных стартов – канадские классики Мирового тура в Квебеке и Монреале, блок итальянских классик - «Джиро дель Эмилия» и «Тре Валли Варезине», и Гранд-финал сезона – Монумент Ломбардия.

 

Photo © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

 

Флориан Липовиц: «Для любого немецкого гонщика выступать в Германии — это нечто особенное. И для меня в этом году это особенно важно. На Тур де Франс вдоль дорог было так много немецких болельщиков —не могу дождаться, чтобы увидеть, какая атмосфера будет на Туре Германии.

 

Я отдыхал две недели. Тур Германии  — это начало моего следующего блока сезона. Трасса больше подходит нашим спринтерам и специалистам классик— с Йорди (Меусом), Данни (ван Поппелем) и Лауренсом (Пити) у нас идеальная команда для любого этапа. Но я хочу отдать должное ребятам и помочь им добиться результатов».

