Торстейн Трээн в красной майке лидера после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

Торстейн Трээн: «Всё кажется нереальным, впервые надел майку лидера Гранд-тура»

После шести этапов Вуэльты Испании-2025 команда Bahrain Victorious впервые за девять лет своей истории возглавила общий зачет Гранд-тура. Красную майку принёс команде 30-летний норвежский гонщик Торстейн Трээн (Torstein Træen), который проехал 162 км этапа в отрыве дня и финишировал вторым. Команда Bahrain Victorious в пресс-релизе отметила интересное совпадение: в прошлый раз команда завладела этой майкой также благодаря второму месту на 6-м этапе (тогда её надел Дилан Тёнс, 2019).

В прошлом году Торстейн Трээн одержал первую профессиональную победу, выиграв этап Тура Швейцарии с финишем на перевале Сен-Готард.

Торстейн Трээн: «Должен признаться, всё кажется нереальным. Я впервые надеваю красную майку и лидерскую майку Гранд-тура. Это невероятно и довольно неожиданно.

Сегодня утром мы планировали присоединиться к отрыву дня и попытаться побороться за победу на этапе. Когда среди атакующих увидел Джея Вайна, подумал, что победить его будет непросто. Однако я шёл на хорошей позиции, поэтому мог попробовать забрать красную майку. Было невероятно тяжело, иногда приходилось прикладывать запредельные усилия, на некоторых участках трассы ещё и лил проливной дождь. Я просто продолжал крутить педали и выкладывался изо всех сил, думая о цели — красной майке. Теперь, когда она на мне, я хочу попытаться защитить ее завтра.

Несколько дней назад я разговаривал с другим норвежским гонщиком здесь, Йоханнесом [Стауне-Миттет]. Я говорил о норвежском генеральщике, а он сказал: "Ты лузер, потому что ты так близко в генеральной классификации". А я ответил: "Когда я заберу красную майку после этапа в Андорре, не думаю, что ты назовешь меня лузером!" Если честно, было довольно тяжело. Пришлось потратить много сил, чтобы попасть в отрыв. На первых 50 километрах не было никаких гарантий, я бы сказал, но потом я почувствовал, что день может закончиться хорошо.

Бруно Армираль был близко ко мне в генеральной классификации, но я знал, что финальный подъем будет довольно тяжелым. Джей (Вайн) атаковал на спуске. И я выложился по полной. Это были долгие последние 5 километров. Я не знаю, как долго смогу удержать майку, может, уже завтра Йонас [Вингегор] заберет ее обратно [смеётся]. Это возможно».

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Команда очень рада, что у нас красная майка. У Торстейна сегодня отлично шла нога, и, учитывая, как мощно он ехал на последнем подъёме, он мог бы даже побороться за победу на этапе. Как команда мы сработали хорошо, отправив правильного гонщика в правильный отрыв. Другие ребята команды сегодня тоже хорошо поработали, чтобы поддержать Антонио Тибери. Он показывает, что растет день ото дня и способен оставаться с лучшими гонщиками».