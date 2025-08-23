VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Торстейн Трээн в красной майке лидера после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

Торстейн Трээн: «Всё кажется нереальным, впервые надел майку лидера Гранд-тура»

 

 

После шести этапов Вуэльты Испании-2025 команда Bahrain Victorious впервые за девять лет своей истории возглавила общий зачет Гранд-тура. Красную майку принёс команде 30-летний норвежский гонщик Торстейн Трээн (Torstein Træen), который проехал 162 км этапа в отрыве дня и финишировал вторым. Команда Bahrain Victorious в пресс-релизе отметила интересное совпадение: в прошлый раз команда завладела этой майкой также благодаря второму месту на 6-м этапе (тогда её надел Дилан Тёнс, 2019).

 

В прошлом году Торстейн Трээн одержал первую профессиональную победу, выиграв этап Тура Швейцарии с финишем на перевале Сен-Готард.

 

Торстен Трээн в красной майке лидера после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Торстейн Трээн в красной майке лидера после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Торстейн Трээн в красной майке лидера после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

 

Торстейн Трээн: «Должен признаться, всё кажется нереальным. Я впервые надеваю красную майку и лидерскую майку Гранд-тура. Это невероятно и довольно неожиданно.

 

 Сегодня утром мы планировали присоединиться к отрыву дня и попытаться побороться за победу на этапе.  Когда среди атакующих увидел Джея Вайна, подумал, что победить его будет непросто. Однако я шёл на хорошей позиции, поэтому мог попробовать забрать красную майку. Было невероятно тяжело, иногда приходилось прикладывать запредельные усилия, на некоторых участках трассы ещё и лил проливной дождь. Я просто продолжал крутить педали и выкладывался изо всех сил, думая о цели — красной майке. Теперь, когда она на мне, я хочу попытаться защитить ее завтра.

 

Несколько дней назад я разговаривал с другим норвежским гонщиком здесь, Йоханнесом [Стауне-Миттет]. Я говорил о норвежском генеральщике, а он сказал: "Ты лузер, потому что ты так близко в генеральной классификации". А я ответил: "Когда я заберу красную майку после этапа в Андорре, не думаю, что ты назовешь меня лузером!" Если честно, было довольно тяжело. Пришлось потратить много сил, чтобы попасть в отрыв. На первых 50 километрах не было никаких гарантий, я бы сказал, но потом я почувствовал, что день может закончиться хорошо.

 

Бруно Армираль был близко ко мне в генеральной классификации, но я знал, что финальный подъем будет довольно тяжелым. Джей (Вайн) атаковал на спуске. И я выложился по полной. Это были долгие последние 5 километров. Я не знаю, как долго смогу удержать майку, может, уже завтра Йонас [Вингегор] заберет ее обратно [смеётся]. Это возможно».

 

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Команда очень рада, что у нас красная майка. У Торстейна сегодня отлично шла нога, и,  учитывая, как мощно он ехал на последнем подъёме, он мог бы даже побороться за победу на этапе. Как команда мы сработали хорошо, отправив правильного гонщика в правильный отрыв. Другие ребята команды сегодня тоже хорошо поработали, чтобы поддержать Антонио Тибери. Он показывает, что растет день ото дня и способен оставаться с лучшими гонщиками».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Торстейн Трээн Torstein Traeen Bahrain - Victorious Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • motte
    Джей Вайн — победитель 6 этап ... (1)
    motte-Фото

    Пишут, что это 75я победа арабов в сезоне. 

    Рекорд 81 победа.

  • Ernat78
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (30)
    Ernat78-Фото
    я думаю он как раз будет для Астаны
  • Ernat78
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (30)
    Ernat78-Фото
    надо его в Астану
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (30)
    rude_rider-Фото

    почему не принять просто то что Аюсу в этом году не много не тот..

    ну не прокачался парень,бензинчик не высокооктановый залили, все ушло в закрома погачара и дель торо( этому вообще не понятно ка перепало,видать хлебнул тайком с с чашки погги) 

    а то развели тут, конфликты и тд и тп.. 

    арабы нормально едут без погги как бы там сергей не говорил.

    просто у погги нет пока достойных биороботов с другой команды,слабаки какие то все..

    может с мекса че получится,но он в одной лродке и под одной крыше пока..не проверить.

     

     

  • rude_rider
    Крис Фрум получил тяжёлые трав ... (4)
    rude_rider-Фото

    жесть .. 

    Крису пора заканчивать так и до летального не далеко.

    думаю к этому они придут по обоюдному 

  • rude_rider
    Хуан Аюсо: «Я не ставил целью ... (2)
    rude_rider-Фото

    ах вот он что..а я думал это генеральщик

    ну все понятно

    следующий португалец скажет а мы тут приехали за этапами

  • DIM
    Хуан Аюсо: «Я не ставил целью ... (2)
    DIM-Фото
    В который раз не упустил возможность упустить возможность)
  • VeloVelo
    Крис Фрум получил тяжёлые трав ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да что ж такое...

    Здоровья, Кристофер!

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...если Аюсо так демонстрирует свое нежелание работать на другого - будет ли на него спрос, с таким то гонором? И кто сейчас может сказать, готов ли он к высоким горам? Может, он слаб по-настоящему, а не из-за плохих отношений и нежелания пахать на другого капитана...."

     

    Плохие отношения и нежелание пахать на другого капитана - это и есть слабость. И глупость.

    Пока он еще не готов к чему-то Большому. Вылили на него вёдра ожиданий со всех сторон. Он и поверил, что уже звезда и уже все ему должны.

    Если это из-за малых еще лет - это нормально и это пройдет.
    Если это из-за врожденного характера и он не хочет ничего никому уступать, то ничего у него и не будет.

    Ну вот так мне видится. На Истину не претендую )



    А то, что в УАЕ конфликт Аюсо-дТоро-Алмейда — это очевидно.


    Причина - Большое желание боссов команды взять всё и всех. Доказать, что они самые крутые в мире. Аюсо стал жертвой этого желания объять необъятное.

  • VeloVelo
    Тур де л'Авенир-2025. Этап 5 (1)
    VeloVelo-Фото

    Взять победу на Тине - это всегда Почет и Уважение.
    Jarno крут. Кстати, взял Giro d'Italia Next Gen в прошлом году.

    Вот тут можно почитать о нем:
    https://velolive.com/velo_news/28494-jarno-widar-pobeditel-pervogo-gornogo-3-go
    -etapa-giro-ditalia-next-gen-2025.html

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

29 августа

Simon Carr (Cofidis)

Jacopo Mosca (Lidl - Trek)

Jelle Vermoote (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (165)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)