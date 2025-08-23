VeloNEWS
Хуан Аюсо — победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2025

Хуан Аюсо празднует первую в карьере победа на этапе Вуэльты, претенденты на красную майку предпочли не рисковать на 7-м этапе

 

 

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) выиграл первый в карьере этап испанского Гранд-тура. 22-летний испанский гонщик команды UAE Team Emirates XRG атаковал в одиночку на самом первом подъёме горного 7-го этапа Вуэльты Испании-2025 – на Порт-дель-Канто (24,7 км со средним градиентом 4,4%), остался с присоединившимися к нему после прохождения вершины гонщиками, а за 9 км до финиша вновь атаковал в одиночку и уехал к победе на этапе.

 

В этом году Хуан Аюсо также выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия, а для команды UAE Team Emirates XRG это третий подряд выигранный этап на Вуэльте Испании-2025 после успехов в командной гонке на время и триумфа Джея Вайна на 6-м этапе в Андорре. Основные претенденты на генеральную классификацию финишировали вместе, а Торстейн Трээн (Torstein Træen, Bahrain Victorious) сумел держать их темп и сохранил красную майку лидера.

 

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

 

 

 

Хуан Аюсо: «Да, я думаю [вы сегодня увидели настоящего Хуана Аюсо]. Это одна из моих лучших побед из-за того, насколько сложной она была. Пелотон, и особенно Visma, не хотел меня отпускать, поэтому  первый час гонки я проехал в одиночку. Я должен был попытаться, ведь если бы я попробовал уехать в отрыв, меня бы никогда не отпустили. В тот первый час мне было очень тяжело. Я знал, что мне нужно преодолеть Пуэрто-дель-Канто впереди остальных, чтобы оказаться в отрыве. В конце концов, Джей [Вайн] проделал очень хорошую работу, и я смог выиграть.

 

Это потрясающе. После победы на моем первом этапе гранд-тура на Джиро выиграть этап здесь, на Вуэльте, моей любимой гонке, и особенно так, как я выиграл сегодня,  думаю, буду этим гордиться и запомню на всю жизнь. Три победы подряд с командой — это прекрасно: сначала командная разделка, победа, где все были на равных. Затем Джей вчера потрясающе проехал этап вчера, выиграв перед своей женой и ребёнком, это было ни с чем не сравнимо. А сегодня я... У нас нет спринтера, так что, думаю, завтра мы не выиграем, но мы надеемся продолжить в том же духе».

 

Джей Вайн: «Этап был, действительно, тяжёлый. Команда хотела, чтобы я попытался уехать в отрыв и помог побороться за победу на этапе, а в какие-то моменты подумал, что на последних двух подъёмах буду просто сидеть на колесе. Но было невероятно тяжело, и я с нетерпением жду более легкого дня завтра.

 

Вчера я провёл в отрыве весь день, и также потратил много сил на первом подъёме, пытаясь догнать [Хуана] и создать отрыв. Почти весь подъём 1-й категории он проехал в одиночку.

 

Ни разу не было ощущений, что у меня хватит сил для победы на этапе, я предпочитал помогать выиграть Хуану, чем нам обоим пытаться разыграть [наши карты] и с 90 секундами преимущества у подножия подъема быть пойманными группой генеральщиков. Я должен был обеспечить нам четырёхминутный запас к подножию подъёма, а дальше дело было за ним».

 

Торстейн Трээн (Bahrain Victorious): «Я не знаю, были ли это майка лидера или давление, которое я сам на себя возложил, но это придало сил. Я был так благодарен ребятам, которые работали весь день, и думал так: "Теперь я должен удержать майку!"

 

Честно говоря, я очень благодарен за таких замечательных товарищей по команде. Я просил их поработать, спортивный директор просил их, и я благодарен, что все были действительно рады это сделать. Хэк [Джек Хейг] сказал в автобусе: "Не так уж часто в жизни выпадает возможность поработать на парня в майке лидера". Хотя у Джека не самая лучшая  Вуэльта из-за проблем с лодыжкой, сегодня он все равно ехал как мотоцикл, и в гору, и под гору. И остальные ребята работали так же, как он. Если завтра я тоже буду в красной майке, буду счастлив».

 

 

События 7 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Многочисленные подъёмы и общий набор высоты 4211 метров вдохновляли на атаки. Первые попытки уехать от пелотона на спуске, который начался сразу после старта, провалились, а настоящая борьба началась на первом подъёме  дня Порт-дель-Канто.

 

Примерно за 22 км до вершины Хуан Аюсо атаковал и создал просвет, желая взять реванш после потери времени и скатывания на 43-е место в генеральной классификации на 6-м этапе. К нему пытались переложиться многие гонщики, включая его товарища по команде Джейя Вайна (Jay Vine), победителя в Паль-ла-Вейлья и обладателя гороховой майки, а также Луи Верваке (Louis Vervaeke, Soudal Quick-Step), занимающего 4-е место в общем зачете, чьи попытки контролировала команда Bahrain Victorious, защищавшая красную майку Торстейна Трээна.

 

Хуан Аюсо в одиночку первым прошёл вершину, а на спуске к нему присоединились 11 гонщиков: Джей Вайн (UAE Team Emirates-XRG), Мадс Педерсен (Mads Pedersen, Lidl-Trek), Шон Куинн (Sean Quinn, EF Education-EasyPost), Дэмиен Хаусон (Damien Howson, Q36.5), Харольд Техада (Harold Tejada, XDS Astana), Бриёк Роллан (Brieuc Rolland, Groupama-FDJ), Жоэль Николау (Joel Nicolau, Caja Rural-Seguros RGA), Рауль Гарсиа Пьерна (Raul Garcia Pierna, Arkéa-B&B Hotels), Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke, Picnic PostNL), Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepulveda, Lotto) и Марко Фриго (Marco Frigo, Israel Premier Tech).

 

На равнинном отрезке отрыв набрал 4:10. Команда Bahrain Victorious следила, чтобы отрыв не угрожал красной майке Торстена Трээна. Лучшим в генеральной классификации в отрыве был Рауль Гарсиа Пьерна, проигрывавший Трээну 4:57. Но виртуальным лидером гонки Пьерна так и не стал.

 

Джей Вайн укрепил своё лидерство в горной классификации, первым преодолев подъемы 2-й категории Креу-де-Первес (км 107,7) и Л’Эспина (км 141,5). Затем Мадс Педерсен был вознаграждён за свои усилия в отрыве 20-ю очками на промежуточном спринте (Бенаске, км 174).

 

12 лидеров все еще опережали пелотон на три с половиной минуты у подножия финального подъема на Серлер (12,1 км, со средним градиентом 5,8%).

В начале подъёма темп задавал Джей Вайн.  За 10,8 км до финиша Аюсо предпринял первую атаку, и хотя Марко Фриго (Marco Frigo, Israel-Premier Tech) быстро отреагировал, испанский горняк предпринял решающую атаку примерно за 9,5 км до вершины. Итальянец не смог ответить, а Аюсо только увеличивал свое преимущество на последних километрах. В итоге 22-летний гонщик пересек финишную черту с преимуществом более минуты над преследователями, получив возможность отпраздновать одно из своих лучших выступлений на домашнем Гранд-туре.

 

Пока Вайн и Аюсо разыгрывали свой финальный аккорд впереди, команда Йонаса Вингегора (Jonas Vingegaard) вышла в голову пелотона и начала задавать темп.  Однако  Марком Солер (Marc Soler) из UAE Team Emirates-XRG  вышел в голову группы более чем за 6 км до финиша и выдал мощное ускорение, подготовив атаку своего лидера Жуана Алмейды (João Almeida). Португальский гонщик атаковал, не вставая из седла. Как и на 6-м этапе, сразу ответили на ускорение только Вингегор и Джулио Чикконе (Giulio Ciccone). Однако Чикконе и Вингегор не подхватили инициативу Алмейды, не стали включаться в работу и отыгрывать отставание от обладателя красной майки Торстена Трээна, и группа снова собралась. Лишь Марк Солер в финале уехал от группы и отыграл пять секунд в генеральной классификации.

 

Положение в классификациях после 7 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Торстен Трээн (Bahrain Victorious) сохранил красную майку лидера. Из тройки общего зачёта выпал лишь Лоренцо Фортунато (XDS Astana), спустившийся на 5-ю строчку.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) укрепил свою позицию в очковой классификации, где опережает Итона Вернона (Israel Premier Tech) на 22 очка.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) лидирует в горной классификации с преимуществом в 11 очков над Луи Верваке (Soudal Qjuick Step).

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

 

