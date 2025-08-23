Бен Тёрнер — победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2025

26-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Бен Тёрнер (Ben Turner), включённый в состав на испанский Гранд-тур в последний момент, одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Испании-2025.

Это третья профессиональная победа Бена Тёрнера и первая в карьере на этапе Гранд-тура, всего через три недели после победы на этапе и в очковой классификации Тура Польши.

Бен Тёрнер в общем спринте, разыгранном в финале самого протяжённого этапа этого выпуска Вуэльты Испании, обошёл Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck).

А 28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ, победитель прошлого этапа Давид Годю (David Gaudu) перехватил у Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) красную майку лидера общего зачёта.

Бен Тёрнер: ««Честно говоря, я не знаю, что сказать! Это безумная неделя, просто сумасшедшая! Я хотел поехать на Вуэльту. Команда сначала отправила меня на гонку Renewi, а потом сказала, что я им нужен. Конечно, я сказал «да», я сделаю что угодно, чтобы участвовать в этих гонках.

После первого спринта я был раздавлен, у меня слетела цепь. Но сегодня я действительно верил в себя, отлично чувствовал себя весь день.

Не знаю, что сказать, кроме слов благодарности ребятам. На этой гонке царила прекрасная атмосфера. Они были просто потрясающими. Последние несколько недель стали невероятными: победа в Польше, а теперь и здесь. Рядом со мной были лучшие ребята, и мы действительно верили, что я сделаю всё, что должен. Всё сложилось идеально. Последние метры казались такими длинными… Это просто потрясающе».

Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) в интервью Eurosport сказал: «Мы отлично всё сделали с командой, Эдвард был невероятно силён. Я собирался обойти его слева, но он меня не услышал из-за криков зрителей. Поэтому я потерял скорость и импульс. Не повезло, но мы были очень сильны. И, если честно, нога у меня шла не идеально. Дорога не была совершенно прямой, поэтому обходить было гораздо труднее. Мы ещё проанализируем этот спринт. Ощущения у меня тоже не лучшие».

Давид Годю (Groupama-FDJ): «Конечно, я думал о красной майке сегодня утром, но не был уверен, буду ли я бороться за позиции в массовом спринте. Это может быть очень опасно. Но в финале я ни о чём не стал думать, просто доехал до финишной черты, и у нас получилось. На промежуточном спринте я сидел на колесе, но не смог взять бонусные секунды. После этого сказал по радио: "Мы можем сделать это на финише". Команда проделала невероятную работу, и эта майка — для них.

У нас сильная команда для разделки. Без майки лидера мы действовали бы так же - просто выложимся и проедем нашу лучшую гонку на время. А после финиша посмотрим, покажем ли хороший результат».

События 4 этапа Вуэльты Испании-2025

4-й этап – самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты, 206,7 км, с почти 3000 метров набора высоты (2919 м), стартовал в подъём. Пятеро гонщиков создали просвет на первом подъёме дня Пуэрто Экзилес (Puerto Exiles, отм. 1088 м, перепад высот 316 м, протяженность 5,6 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%).

В отрыв уехали Луи Верваке (Louis Vervaeke /Soudal Quick-Step), Шон Куинн (Sean Quinn /EF Education-EasyPost), Жоэль Николау (Joel Nicolau /Caja Rural-Seguros RGA), Камиль Боннё (Kamiel Bonneu /Intermarché-Wanty) и Марио Апарисио (Mario Aparicio /Burgos-BH).

Николау, поставивший целью борьбу за горную майку, первым прошёл вершину подъёма 3-й категории Экзилес, но на Коль-де-Монженевр (2-й категории), его опередил Верваке. В этот момент Николау сравнялся по очкам (8) с лидером горной классификации Алессандро Верре (Arkéa-B&B Hotels).

Команда Мадса Педерсена Lidl-Trek ускорилась на подъёме, чтобы сократить преимущество отрываы с 4 до 2 минут на пути к подъёму 2-й категории Коль дю Лотаре (Col du Lautaret отм. 2059 м, перепад высот 594 м, протяженность 13,8 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).

Шон Куинн, получивший приз как самый активный гонщик 3-го этапа, атаковал своих попутчиков перед вершиной. Николау вновь проехал вершину вторым. Однако перехватил гороховую майку лучшего горного гонщика и стал первым гонщиком от Caja Rural-Seguros RGA, поднявшимся на подиум Вуэльты для получения майки с момента победы Омара Фраиле в горной классификации в 2015 году.

На спуске пятеро гонщиков отрыва вновь объединились, но пелотон нагнал их за 91 км до финиша. Хотя Марио Апарисио попытался в одиночку продолжить отрыв, его догнали через 2 км, уже на территории Франции.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) выиграл промежуточный спринт. Давид Годю, боровшийся за бонусные секунды, не смог их взять, проехав спринт пятым.

Как часто бывает, после промежуточного спринта была попытка сформировать новый отрыв. Бруно Армирай (Bruno Armirail /Decathlon AG2R La Mondiale) атаковал в одиночку, создал просвет в 40 секунд, но его сольный отрыв нейтрализовали за 15 км до финиша.

За 11 км до финиша произошло массовое падение в хвосте пелотона, однако, по данным организаторов, никто серьёзно не пострадал.

В финале команда Lidl-Trek, работавшая на Мадса Педерсена, и Alpecin-Deceuninck, готовившая спринт Яспера Филипсена, не смогли противостоять Бену Тёрнеру, который обошёл соперников и выиграл первый в карьере этап Гранд-тура.

Изменения в классификациях после 4 этапа Вуэльты Испании-2025

Давид Годю (Groupama-FdJ) надел красную майку лидера, но в общем зачёте он продолжает идти с одним временем с Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike) (Годю финишировал 25-м, а Вингегор – 42-м).

Мадс Педерсен (Lidl-Trek), пока не сумевший взять победу на этапе, надел зелёную майку лидера очковой классификации, где на 2 очка опередил Итана Вернона (Israel Premier Tech).

Жоэль Николау (Caja Rural - Seguros RGA) надел гороховую майку горного короля, опередив на 2 очка Шона Куинна (EF Education EasyPost).

Хуан Аюсо (UAE Team Emirates XRG) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.