Элиа Вивиани релегирован по итогам спринта на 8-м этапе Вуэльты Испании-2025

Двойной удар для Элиа Вивиани – сначала в шаге от победы, затем релегация

36-летний итальянский гонщик команды Lotto Элиа Вивиани сначала остался в шаге от победы в спринте на 8-м этапе Вуэльты Испании-2025, а затем был релегирован на последнее место в группе и получил жёлтую карточку, вычет 8 очков из очковой классификации и 500 швейцарских франков штрафа за «отклонение от выбранной траектории в спринте, которое создает помеху или подвергает опасности другого гонщика». Такое же наказание по той же причине получил и 33-летний французский гонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard), который пересёк финиш 6-м. Оба гонщика во время спринта сдвинулись влево.

Элиа Вивиани входит в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров, в последний раз он выиграл этап на трёхнедельной гонке в 2019 году, на 4-м этапе Тур де Франс. А на Вуэльте Испании выиграл три этапа в 2018 году.

Элиа Вивиани: «Больно, да? Когда видишь перед собой линию финиша, чувствуешь её приближение. Но когда в гонке такой парень как Филипсен, надо бороться до самой финишной черты. Очень досадно проигрывать, но ещё большее, что ради меня работала команда, и вы видели, насколько эта работа была потрясающей. Они вывезли меня на идеальную позицию, но возникла растерянность, где открывать спринт – слева или справа. Я предпочёл поехать по правой стороне, но если потом пересмотреть спринт, кажется, что мог бы выбрать сто других вариантов траектории, и, возможно, выиграть. Хотя когда ты в спринте, идёшь по ощущениям.

Когда я открыл спринт, просто изо всех сил помчался к финишной черте. Я слышал, как Филипсен кричал у барьеров, поэтому у меня не было и мысли перекрывать ему дорогу. Не так я выигрываю гонки.

От команды не мог просить большего. Я говорил всю карьеру, что хочу сильную команду, и сегодня у меня был ещё один шанс. Я показал, что могу бороться, но всё ещё не получилось победить Филипсена. Однако, когда ты так близко подходишь к большой цели, это значит, что в 36 лет ты ещё серьёзный соперник, который пытается опередить лучшего спринтера в мире. Я рад, что я здесь, но очень переживаю, что не удалось добиться победы. Это велоспорт.

Сегодняшний этап даёт стимул на следующие недели. Теперь просто дождусь финальной недели, где будет ещё два шанса. Продолжим бороться и на подъёмах, возможно, в следующий раз всё получится. Я был очень близко, но, надеюсь, на последней неделе мы ещё сможем поспринтовать, нам нужно оставаться позитивными».