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Три велогонщика команды Androni Giocattoli были сбиты автомобилем на тренировке

Три велогонщика команды Androni Giocattoli сбиты автомобилем во время тренировки, но избежали серьёзных травм

Три велогонщика команды Androni Giocattoli были сбиты автомобилем на тренировке

 

  В первый день декабрьского тренировочного лагеря  команды Androni Giocattoli, которая в 2022 году будет называться Drone Hopper - Androni Giocattoli, три велогонщика команды были сбиты автомобилем.

 

  Инцидент произошёл в Бенидорме. По сообщению команды, избежать сильного столкновения было невозможно – автомобиль выезжал на дорогу, в то время как гонщики находились на спуске. Пострадали колумбийские велогонщики 19-летний Брэндон Рохас (Brandon Rojas) и 24-летний Хуан Диего Альба (Juan Diego Alba) и 23-летний испанский гонщик Марти Виго (Marti Vigo).

 

Брэндон Рохас, по сообщению команды, «буквально отлетел от ветрового стекла автомобиля» и пострадал сильнее всех. У него порез на горле, который потребовал наложения трёх швов. После этой операции Брэндон Рохас был отпущен из больницы.

 

К счастью, гонщики избежали переломов, Хуан Диего Альба и Марти Виго отделались синяками.

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Теги к статье: Drone Hopper - Androni Giocattoli

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  1. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 22:27 | Регистрация: 24.12.2010

    Это велоспорт... Увы таковы реалии

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