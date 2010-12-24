Три велогонщика команды Androni Giocattoli были сбиты автомобилем на тренировке

Три велогонщика команды Androni Giocattoli сбиты автомобилем во время тренировки, но избежали серьёзных травм

В первый день декабрьского тренировочного лагеря команды Androni Giocattoli, которая в 2022 году будет называться Drone Hopper - Androni Giocattoli, три велогонщика команды были сбиты автомобилем.

Инцидент произошёл в Бенидорме. По сообщению команды, избежать сильного столкновения было невозможно – автомобиль выезжал на дорогу, в то время как гонщики находились на спуске. Пострадали колумбийские велогонщики 19-летний Брэндон Рохас (Brandon Rojas) и 24-летний Хуан Диего Альба (Juan Diego Alba) и 23-летний испанский гонщик Марти Виго (Marti Vigo).

Брэндон Рохас, по сообщению команды, «буквально отлетел от ветрового стекла автомобиля» и пострадал сильнее всех. У него порез на горле, который потребовал наложения трёх швов. После этой операции Брэндон Рохас был отпущен из больницы.

К счастью, гонщики избежали переломов, Хуан Диего Альба и Марти Виго отделались синяками.