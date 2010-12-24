Три велогонщика команды Androni Giocattoli были сбиты автомобилем на тренировке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:45
Три велогонщика команды Androni Giocattoli сбиты автомобилем во время тренировки, но избежали серьёзных травм
В первый день декабрьского тренировочного лагеря команды Androni Giocattoli, которая в 2022 году будет называться Drone Hopper - Androni Giocattoli, три велогонщика команды были сбиты автомобилем.
Инцидент произошёл в Бенидорме. По сообщению команды, избежать сильного столкновения было невозможно – автомобиль выезжал на дорогу, в то время как гонщики находились на спуске. Пострадали колумбийские велогонщики 19-летний Брэндон Рохас (Brandon Rojas) и 24-летний Хуан Диего Альба (Juan Diego Alba) и 23-летний испанский гонщик Марти Виго (Marti Vigo).
Брэндон Рохас, по сообщению команды, «буквально отлетел от ветрового стекла автомобиля» и пострадал сильнее всех. У него порез на горле, который потребовал наложения трёх швов. После этой операции Брэндон Рохас был отпущен из больницы.
К счастью, гонщики избежали переломов, Хуан Диего Альба и Марти Виго отделались синяками.
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