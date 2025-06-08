Джейк Стюарт — победитель 5 этапа Критериума Дофине-2025

Джейк Стюарт выиграл спринт на 5-м этапе Критериума Дофине-2025

25-летний британский велогонщик команды Israel-Premier Tech Джейк Стюарт (Jake Stewart) одержал победу на 5-м и последнем подходящим для спринтерской развязке этапе Критреиума Дофине-2025. В общем спринте Джейк Стюарт опередил Акселя Лоранса (INEOS Grenadiers) и Сёрена Вареншольда (Uno X Mobility). Это четвёртая победа Стюарта в карьере, первая в гонке Мирового тура и вторая в сезоне после выигранного этапа на многодневной гонке категории 2. Pro «4 дня Дюнкерка».

Отрыв дня не преуспел. Команды Lidl-Trek и Israel Premier Tech контролировали ситуацию на протяжении этапа, а атаки на подъёмах также не помогли создать победного отрыва. Последние гонщики отрыва дня были пойманы пелотоном за 2 км до финиша. Команда Lidl-Trek выстроила поезд и развезла победителя 2-го этапа Джонатана Милана, но итальянский гонщик на этот раз финишировал только пятым, не успев отреагировать на спурт Джейка Стюарта. Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) финишировал 9-м и сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Лидер гонки Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) упал на финальном километре, но, к счастью, его падение обошлось без серьёзных последствий, и олимпийский чемпион сохранил жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025.

Джейк Стюарт: «Грандиозно! Пожалуй, после Тур де Франс нет ничего круче, чем выиграть на Критериуме Дофине. Это точно самая значимая победа в моей карьере. В Дюнкерке я выиграл впервые за несколько лет, а здесь был очень близко на первом этапе… Взять реванш, исптльзовать последнюю возможность в этой гонке просто здорово.

Очень жаль, что сегодня упал Паскаль Аккерман. Ему этот этап тоже подходил. Ребята меня поддержали, проделали потрясающую работу, и я просто счастлив, что смог довести дело до конца.

В последние дни мы видели, что Джонатану Милану немного тяжело на подъёмах, но сегодня он был очень силён. Я держался за ним до последних трёх километров, затем перед финальным километром нашёл колесо своего товарища по команде Гийома (Буавана), и он вывез меня в идеальную позицию. Lidl-Trek пошли по внутренней траектории, стало немного тесно, но мне удалось прорваться на повороте и зацепиться за колесо Ван дер Пула.

А дальше было ясно, что мне нужно спуртовать раньше Милана. Я ускорился за 300 метров и сумел удержаться до финиша».

Спортивный директор Israel Premier Tech Рене Мандри (René Mandri):«У нас был чёткий план: сотрудничать с другими спринтерскими командами и довести гонку до массового финиша. Аккерман готовился здесь к Тур де Франс, и сегодня у него были все шансы. К сожалению, он упал, но Джейк был готов взять на себя роль лидера. Изначально он планировал развозить Акки, но в то же время с самого старта Дофине он был и нашим „планом Б“. Ребята сделали всё, чтобы гонка пошла по нашему сценарию, а Гийом идеально вывез Джейка на последний круг. А дальше Джейк сделал всё безупречно. Вся команда вложилась в этот результат, и я очень рад за Джейка и всю нашу IPT-семью».