VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Профессионалы мира велоспорта о шансах Тадея Погачара на Париж – Рубэ

Грег Лемонд, Бернар Ино, Филипп Жильбер, Хошеан Мачин, Люк Роу и другие о возможностях Тадея Погачара на Париж – Рубэ

 

 

Тадей Погачар стартует на Париж – Рубэ-2025 как действующий чемпион мира и победитель Тур де Франс, который собирается защищать титул. Неожиданное решение дебютировать на одном из самых сложных Монументов велоспорта, на первый взгляд не слишком подходящем для 26-летнего словенского велогонщика команды UAE Team Emirates XRG, вызвало бурю обсуждений. Своё мнение о шансах Тадея Погачара на победу в Париж – Рубэ высказали люди, профессионально связанные с шоссейным велоспортом в прошлом или настоящем.  

 

 

Профессионалы мира велоспорта о шансах Тадея Погачара на Париж – Рубэ

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

Грег Лемонд (Greg LeMond), трёхкратный победитель Тур де Франс, двукратный чемпион мира, участник 4 Париж-Рубэ, в интервью AFP сказал:

 

«Тадей Погачар любит велоспорт. Похоже, он получает удовольствие и может стать величайшим велогонщиком в истории. То, как он побеждает, и на каких гонках, просто необыкновенно. Погачар – один на миллион. Сейчас он доминирует в пелотоне, где уровень конкуренции очень высок. А как он выступает! Благодаря радиосвязи сейчас команды очень организованно ведут гонки, поэтому его сольные победы выделяются ещё больше. Как профессиональный велогонщик может не захотеть получить опыт выступления на Париж – Рубэ. Это волшебная гонка, лучшая гонка. Тур де Франс я поставлю на первое место, но я с удовольствием бы выиграл Париж – Рубэ.

 

Он может её выиграть, это абсолютно точно. Он не слишком лёгкий. Матье ван дер Пула я ставлю выше Погачара как фаворита, но только из-за своих прошлых результатов и опыта. Сейчас многие гонщики находятся на пике формы.

 

Погачару всего 26. У него в запасе, безусловно, ещё есть несколько возможностей бороться за победу на Тур де Франс. Но нельзя сбрасывать со счетов и Йонаса Вингегора, на Тур де Франс они идут очень близко, что и делает велоспорт сейчас таким захватывающим. Что мне нравится в этом поколении гонщиков, что все они доказывают, на что способны, в очень молодом возрасте».

 

Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, трёхкратный победитель Джиро д’Италия, двукратный победитель Вуэльты Испании, двукратный победитель Ломбардии, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, двукратный победитель Флеш Валлонь, победитель Париж – Рубэ-1981 года,  участник 5 выпусков Париж-Рубэ, в интервью Ouest France и Le Parisien сказал:

 

«Это фантастические новости для велоспорта! Это доказывает, что именно он принимает решения, а не команда. Его участие даёт Париж – Рубэ новое измерение, создаёт новую дуэль с Матье ван дер Пулом. Конечно, он может выиграть. Он может осложнить гонку Ван дер Пулу. Мне нравится Погачар, потому что он ничего не боится и любит Классики. Я не понимаю людей, которые утверждают, что надо быть тяжёлым, чтобы выиграть Париж – Рубэ. Я тоже не был тяжёлым и выиграл. Просто нужно быть ловким и  владеть велосипедом, чтобы комфортно чувствовать себя на брусчатке.

 

Рискованно ли ехать Париж – Рубэ? Нет. Риска не больше, чем в других гонках. Он падал на Страде Бьянке, поэтому не считает это серьёзной проблемой. Пока Погачар сам хочет ехать, ему надо получать удовольствие и делать нас счастливыми. Он атакует и в подъёмах, и на равнине. Он едет и Гранд-туры и классики. Поэтому он нам нравится. Он атакующий гонщик, который просто говорит себе: «Посмотрим, что получится».  

 

Люк Роу (Luke Rowe), бывший велогонщик команды INEOS Grenadiers, теперь спортивный директор команды Decathlon AG2R La Mondiale, участник 10 Париж – Рубэ, в интервью Cyclingnews сказал:

 

«Нет причин, по которым Поги не может выиграть гонку. Погачар не вышел бы на старт, если бы не верил, что сможет победить. Но для меня есть один безусловный фаворит – Матье ван дер Пул. Погачар – талант своего поколения, а Матье ван дер Пул создан для Париж – Рубэ во всех смыслах.

 

Говоря о весенних Классиках, мы имеем виду все гонки, но Париж – Рубэ – совершенно другая. Почти на каждой классике есть короткие взрывные подъёмы, но на Париж – Рубэ их нет. На Туре Фландрии за подиум обычно борются десять сильнейших, но если взглянуть на результаты Париж – Рубэ, там всегда есть неожиданный победитель, аутсайдер, который выдаёт великолепное выступление и результат. Часто бывает и неожиданный проигравший, который падает или выдыхается. И им может стать даже Погачар.

 

Париж – Рубэ — одна из немногих велогонок, где ватт на килограмм не решают всего. Эта гонка чуть менее взрывная, более выматывающая. Это борьба умного выживания, тактики, а потом уже мощности.

 

Эта гонка в значительной степени зависит от ветра, его силы и направления. Это фундаментальный фактор, который делает гонку. В прошлом году пелотон рассыпался после второго или третьего сектора брусчатки. Это может повториться. Сейчас гонщики не боятся открывать гонку за 150 километров, и тогда всё будет зависеть от ветра».

 

Аарт Вирхаутен (Aart Vierhouten), спортивный директор команды Bahrain Victorious, который в прошлом работал в команде UAE Team Emirates, в интервью In de Leiderstrui рассказал, что Тадей Погачар ещё в 2022 году задумался об участии в Париж – Рубэ, после того, как проехал брусчатку Тура Фландрии:

 

«Это было в первый год, когда он должен был участвовать в Туре Фландрии. Мы проводили много разведок, тестировали той весной проезд по брусчатке. Сразу после Фландрии мы поехали на разведку этапа Тур де Франс, где были сектора брусчатки в Северной Франции. Мы завершили неделю на брусчатке с широкими улыбками на лицах.

 

Помню, как Тадей тогда сказал: «Однажды я хочу проехать через Труэ д’Аренберг. Эта мысль засела у него в голове, потому что он слишком увлечён велоспортом, слишком страстно к нему относится. Он так естественно едет по брусчатке. Уже тогда, будучи потенциальным победителем Тура, он говорил, что мечтает о Париж – Рубэ. Теперь он трёхкратный победитель Тур де Франс. Поэтому вопрос был только том, отодвигать ли эту мечту на будущее.

 

Я считаю, что никогда не следует ограничивать амбиции гонщиков, его желание участвовать в гонке. Когда ты выиграл в один сезон два Гранд-тура и чемпиона мира, то заслужил право сказать: «Я не хочу ждать ещё пять лет, чтобы проехать Рубэ. Я хочу сделать это сейчас.

 

У него не совсем подходящее телосложение для Рубэ, но в этом спорте случаются странные вещи. На Туре он блестяще справился с 25 километрами брусчатки. Но 55 км в 260-километровой гонке? Это совсем другой зверь. Мне очень любопытно. Посмотрим, как всё получится».

 

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), победитель Париж-Рубэ-2019, четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс, двукратный победитель Ломбардии, победитель Тура Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж, Флеш Валлонь, участник пяти Париж-Рубэ, в интервью Eurosport сказал:

 

«Думаю, Погачар сейчас весит килограмм 64-65. Его вес на Тур де Франс, когда он экстремально худой, возможно, килограмма 62. Так что, если он сможет выиграть у лучших на такой территории, это будет абсолютно невероятно. Это было бы величайшее выступление в истории.

 

Для Рубэ мой вес был 72 кг, для Льеж – 69. Разница в 3 кг. Это важно. Я много тренировался в тренажёрном зале, усиливал верхнюю часть тела, наращивал чистую мощность, что мне очень помогло на равнинных отрезках».

 

Магнус Бексдедт (Magnus Bäckstedt), победитель Париж-Рубэ-2004, участник 8 Париж-Рубэ, в интервью Het Nieuwsblad поделился своим мнением:

«В прошлом бытовало мнение, что Рубэ подходит более тяжёлым гонщикам, но недавно мы увидели, что всё больше лёгких гонщиков показывают высокие результаты. С сегодняшними шинами и колёсами это возможно».

 

Сервус Кнавен (Servais Knaven), победитель Париж-Рубэ-2001, участник 16 Париж – Рубэ, в интервью HLN сказал:

 

«В то время я весил 68 или 69 кг. Не такая большая разница с Погачаром. Так что, всё просто, он тоже может выиграть. Погачар настолько универсален, что он умеет всё. Но я очень удивлюсь, если он обойдёт остальных – Ван дер Пула, Ван Арта, Педерсена – на равнинных отрезках брусчатки. Там ему придётся выдать намного большую мощность. Не знаю, получится ли это у него. Сидеть на колесе на брусчатке – точно преимущество, но он уже достаточно нас удивлял. Может, и в тот раз тоже удивит».

 

Хошеан Мачин (Joxeán Fernández Matxín), менеджер команды UAE Team Emirates XRG, в интервью Cope's Partidazo рассказал, как Тадей Погачар сам попросил включить его в состав на Париж - Рубэ-2025:

 

«Это захватывающе, абсолютно новый опыт для гонщика, который, возможно, по своему профилю не подходит для Париж – Рубэ, но у которого достаточно мужества, чтобы принять новые вызовы, и не довольствоваться борьбой там, где он способен быть лучшим.

 

Когда планировали гонки перед тренировочным лагерем, обсуждали, что, поскольку в этом году не собираемся с ним на Джиро д’Италия, то есть возможность попробовать. Если участвуешь в Джиро, стартовать на Рубэ сложнее, потому что идёт работа в тренировочных лагерях на высоте, и гонка может сломать схемы. Готовиться к брусчатке надо с совершенно другими характеристиками, более специфически.

 

Когда в этом году он попробовал павэ, то сказал мне в своей обычной скромной манере, чтобы я посмотрел, есть ли для него место в команде на Рубэ. Конечно, что можно ответить Тадею Погачару.

 

Считаю, что Матье ван дер Пул – номер один, и не только потому, что выиграл гонку в прошлом году, но и потому, что на классиках он гораздо лучше, чем Тадей Погачар. В этом нет никаких сомнений. Велогонщик, который весит намного больше, на равнине, особенно в плане абсолютной мощности, может быть гораздо сильнее».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Париж-Рубэ-2025 Paris-Roubaix-2025 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 апреля 2025

Paris-Roubaix

18 апреля 2025

De Brabantse Pijl

20 апреля 2025

Amstel Gold Race

21-25 апреля 2025

Tour of the Alps

23 апреля 2025

La Fleche Wallonne

27 апреля 2025

Liege - Bastogne - Liege

29 апреля - 4 мая 2025

Tour de Romandie

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • VeloVelo
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Последний прогноз погоды - этой ночью и завтра, в день гонки, дожди в районе Рубэ вполне вероятны, но, не обязательны.

  • maxxxx
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    maxxxx-Фото
    Цитата: error
    Хочется что бы Ваут все таки.... ему нужнее всех.
    И не хочется чтобы Тадей... еще и этот Монумент превратить в обыденность
     
    +++++
  • maxxxx
    Paris-Roubaix Femmes avec Zwif ... (4)
    maxxxx-Фото
    Цитата: MVDP
    Ван Барле завтра как на крыльях полетит.

    Ну и мало того, что практически горнячка выиграла, так ещё и больная. Вот что подкачка колес на ходу животворящая делает.
    Эх, может и завтра поможет? )))
  • Саныч
    Тур Страны Басков-2025. Этап 6 ... (5)
    Саныч-Фото

    А когда на монумент говорят:  "памятник"

    помоем это вообще конщунство

     

  • MVDP
    Paris-Roubaix Femmes avec Zwif ... (4)
    MVDP-Фото
    Ван Барле завтра как на крыльях полетит.

    Ну и мало того, что практически горнячка выиграла, так ещё и больная. Вот что подкачка колес на ходу животворящая делает.
  • error
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    error-Фото

    Хочется что бы Ваут все таки.... ему нужнее всех.

    И не хочется чтобы Тадей... еще и этот Монумент превратить в обыденность

     

  • Джамайка
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    Джамайка-Фото

    на вопрос о том, как Погачар справится со своим првым ПР, экспрты предполагают, что будет выжимать при любой возможности. Атаки, атаки, просев. Ванмарке будь он спорт.директорм, посовтовал бы не дергать вначале, сбречь силы на последний рывок, т.к. все на ПР устают

  • Стриж
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    Стриж-Фото
    Ну что же , ждём-с. Желаю победы Мадсу ,, потом за Ганну ,следом МВП уж - коль так
  • motte
    Paris-Roubaix Femmes avec Zwif ... (4)
    motte-Фото

    Красавица! 

  • motte
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (28)
    motte-Фото

    А дождь то накрапывает! И, эксперты говорят, что:

    Они не ожидают, что Тадей Погачар поднимется на подиум Париж-Рубе: "Если пойдет дождь, преимущество будет у специалистов по мокрому асфальту".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Cofidis)

Axel Laurance (INEOS Grenadiers)

Paul Magnier (Soudal - Quick Step)

Johannes Kulset (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2025 (68)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)