Профессионалы мира велоспорта о шансах Тадея Погачара на Париж – Рубэ

Грег Лемонд, Бернар Ино, Филипп Жильбер, Хошеан Мачин, Люк Роу и другие о возможностях Тадея Погачара на Париж – Рубэ

Тадей Погачар стартует на Париж – Рубэ-2025 как действующий чемпион мира и победитель Тур де Франс, который собирается защищать титул. Неожиданное решение дебютировать на одном из самых сложных Монументов велоспорта, на первый взгляд не слишком подходящем для 26-летнего словенского велогонщика команды UAE Team Emirates XRG, вызвало бурю обсуждений. Своё мнение о шансах Тадея Погачара на победу в Париж – Рубэ высказали люди, профессионально связанные с шоссейным велоспортом в прошлом или настоящем.

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Грег Лемонд (Greg LeMond), трёхкратный победитель Тур де Франс, двукратный чемпион мира, участник 4 Париж-Рубэ, в интервью AFP сказал:

«Тадей Погачар любит велоспорт. Похоже, он получает удовольствие и может стать величайшим велогонщиком в истории. То, как он побеждает, и на каких гонках, просто необыкновенно. Погачар – один на миллион. Сейчас он доминирует в пелотоне, где уровень конкуренции очень высок. А как он выступает! Благодаря радиосвязи сейчас команды очень организованно ведут гонки, поэтому его сольные победы выделяются ещё больше. Как профессиональный велогонщик может не захотеть получить опыт выступления на Париж – Рубэ. Это волшебная гонка, лучшая гонка. Тур де Франс я поставлю на первое место, но я с удовольствием бы выиграл Париж – Рубэ.

Он может её выиграть, это абсолютно точно. Он не слишком лёгкий. Матье ван дер Пула я ставлю выше Погачара как фаворита, но только из-за своих прошлых результатов и опыта. Сейчас многие гонщики находятся на пике формы.

Погачару всего 26. У него в запасе, безусловно, ещё есть несколько возможностей бороться за победу на Тур де Франс. Но нельзя сбрасывать со счетов и Йонаса Вингегора, на Тур де Франс они идут очень близко, что и делает велоспорт сейчас таким захватывающим. Что мне нравится в этом поколении гонщиков, что все они доказывают, на что способны, в очень молодом возрасте».

Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, трёхкратный победитель Джиро д’Италия, двукратный победитель Вуэльты Испании, двукратный победитель Ломбардии, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, двукратный победитель Флеш Валлонь, победитель Париж – Рубэ-1981 года, участник 5 выпусков Париж-Рубэ, в интервью Ouest France и Le Parisien сказал:

«Это фантастические новости для велоспорта! Это доказывает, что именно он принимает решения, а не команда. Его участие даёт Париж – Рубэ новое измерение, создаёт новую дуэль с Матье ван дер Пулом. Конечно, он может выиграть. Он может осложнить гонку Ван дер Пулу. Мне нравится Погачар, потому что он ничего не боится и любит Классики. Я не понимаю людей, которые утверждают, что надо быть тяжёлым, чтобы выиграть Париж – Рубэ. Я тоже не был тяжёлым и выиграл. Просто нужно быть ловким и владеть велосипедом, чтобы комфортно чувствовать себя на брусчатке.

Рискованно ли ехать Париж – Рубэ? Нет. Риска не больше, чем в других гонках. Он падал на Страде Бьянке, поэтому не считает это серьёзной проблемой. Пока Погачар сам хочет ехать, ему надо получать удовольствие и делать нас счастливыми. Он атакует и в подъёмах, и на равнине. Он едет и Гранд-туры и классики. Поэтому он нам нравится. Он атакующий гонщик, который просто говорит себе: «Посмотрим, что получится».

Люк Роу (Luke Rowe), бывший велогонщик команды INEOS Grenadiers, теперь спортивный директор команды Decathlon AG2R La Mondiale, участник 10 Париж – Рубэ, в интервью Cyclingnews сказал:

«Нет причин, по которым Поги не может выиграть гонку. Погачар не вышел бы на старт, если бы не верил, что сможет победить. Но для меня есть один безусловный фаворит – Матье ван дер Пул. Погачар – талант своего поколения, а Матье ван дер Пул создан для Париж – Рубэ во всех смыслах.

Говоря о весенних Классиках, мы имеем виду все гонки, но Париж – Рубэ – совершенно другая. Почти на каждой классике есть короткие взрывные подъёмы, но на Париж – Рубэ их нет. На Туре Фландрии за подиум обычно борются десять сильнейших, но если взглянуть на результаты Париж – Рубэ, там всегда есть неожиданный победитель, аутсайдер, который выдаёт великолепное выступление и результат. Часто бывает и неожиданный проигравший, который падает или выдыхается. И им может стать даже Погачар.

Париж – Рубэ — одна из немногих велогонок, где ватт на килограмм не решают всего. Эта гонка чуть менее взрывная, более выматывающая. Это борьба умного выживания, тактики, а потом уже мощности.

Эта гонка в значительной степени зависит от ветра, его силы и направления. Это фундаментальный фактор, который делает гонку. В прошлом году пелотон рассыпался после второго или третьего сектора брусчатки. Это может повториться. Сейчас гонщики не боятся открывать гонку за 150 километров, и тогда всё будет зависеть от ветра».

Аарт Вирхаутен (Aart Vierhouten), спортивный директор команды Bahrain Victorious, который в прошлом работал в команде UAE Team Emirates, в интервью In de Leiderstrui рассказал, что Тадей Погачар ещё в 2022 году задумался об участии в Париж – Рубэ, после того, как проехал брусчатку Тура Фландрии:

«Это было в первый год, когда он должен был участвовать в Туре Фландрии. Мы проводили много разведок, тестировали той весной проезд по брусчатке. Сразу после Фландрии мы поехали на разведку этапа Тур де Франс, где были сектора брусчатки в Северной Франции. Мы завершили неделю на брусчатке с широкими улыбками на лицах.

Помню, как Тадей тогда сказал: «Однажды я хочу проехать через Труэ д’Аренберг. Эта мысль засела у него в голове, потому что он слишком увлечён велоспортом, слишком страстно к нему относится. Он так естественно едет по брусчатке. Уже тогда, будучи потенциальным победителем Тура, он говорил, что мечтает о Париж – Рубэ. Теперь он трёхкратный победитель Тур де Франс. Поэтому вопрос был только том, отодвигать ли эту мечту на будущее.

Я считаю, что никогда не следует ограничивать амбиции гонщиков, его желание участвовать в гонке. Когда ты выиграл в один сезон два Гранд-тура и чемпиона мира, то заслужил право сказать: «Я не хочу ждать ещё пять лет, чтобы проехать Рубэ. Я хочу сделать это сейчас.

У него не совсем подходящее телосложение для Рубэ, но в этом спорте случаются странные вещи. На Туре он блестяще справился с 25 километрами брусчатки. Но 55 км в 260-километровой гонке? Это совсем другой зверь. Мне очень любопытно. Посмотрим, как всё получится».

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), победитель Париж-Рубэ-2019, четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс, двукратный победитель Ломбардии, победитель Тура Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж, Флеш Валлонь, участник пяти Париж-Рубэ, в интервью Eurosport сказал:

«Думаю, Погачар сейчас весит килограмм 64-65. Его вес на Тур де Франс, когда он экстремально худой, возможно, килограмма 62. Так что, если он сможет выиграть у лучших на такой территории, это будет абсолютно невероятно. Это было бы величайшее выступление в истории.

Для Рубэ мой вес был 72 кг, для Льеж – 69. Разница в 3 кг. Это важно. Я много тренировался в тренажёрном зале, усиливал верхнюю часть тела, наращивал чистую мощность, что мне очень помогло на равнинных отрезках».

Магнус Бексдедт (Magnus Bäckstedt), победитель Париж-Рубэ-2004, участник 8 Париж-Рубэ, в интервью Het Nieuwsblad поделился своим мнением:

«В прошлом бытовало мнение, что Рубэ подходит более тяжёлым гонщикам, но недавно мы увидели, что всё больше лёгких гонщиков показывают высокие результаты. С сегодняшними шинами и колёсами это возможно».

Сервус Кнавен (Servais Knaven), победитель Париж-Рубэ-2001, участник 16 Париж – Рубэ, в интервью HLN сказал:

«В то время я весил 68 или 69 кг. Не такая большая разница с Погачаром. Так что, всё просто, он тоже может выиграть. Погачар настолько универсален, что он умеет всё. Но я очень удивлюсь, если он обойдёт остальных – Ван дер Пула, Ван Арта, Педерсена – на равнинных отрезках брусчатки. Там ему придётся выдать намного большую мощность. Не знаю, получится ли это у него. Сидеть на колесе на брусчатке – точно преимущество, но он уже достаточно нас удивлял. Может, и в тот раз тоже удивит».

Хошеан Мачин (Joxeán Fernández Matxín), менеджер команды UAE Team Emirates XRG, в интервью Cope's Partidazo рассказал, как Тадей Погачар сам попросил включить его в состав на Париж - Рубэ-2025:

«Это захватывающе, абсолютно новый опыт для гонщика, который, возможно, по своему профилю не подходит для Париж – Рубэ, но у которого достаточно мужества, чтобы принять новые вызовы, и не довольствоваться борьбой там, где он способен быть лучшим.

Когда планировали гонки перед тренировочным лагерем, обсуждали, что, поскольку в этом году не собираемся с ним на Джиро д’Италия, то есть возможность попробовать. Если участвуешь в Джиро, стартовать на Рубэ сложнее, потому что идёт работа в тренировочных лагерях на высоте, и гонка может сломать схемы. Готовиться к брусчатке надо с совершенно другими характеристиками, более специфически.

Когда в этом году он попробовал павэ, то сказал мне в своей обычной скромной манере, чтобы я посмотрел, есть ли для него место в команде на Рубэ. Конечно, что можно ответить Тадею Погачару.

Считаю, что Матье ван дер Пул – номер один, и не только потому, что выиграл гонку в прошлом году, но и потому, что на классиках он гораздо лучше, чем Тадей Погачар. В этом нет никаких сомнений. Велогонщик, который весит намного больше, на равнине, особенно в плане абсолютной мощности, может быть гораздо сильнее».