Том Боонен считает, что Тадею Погачару по силам выиграть Париж-Рубэ

Том Боонен: “Я на сто процентов уверен, что Тадей Погачар может выиграть Париж-Рубэ”

Том Боонен, четырёхкратный победитель Париж-Рубэ (Paris-Roubaix), гонки, являющейся одним из пяти Монументов велоспорта, уверен, что Тадей Погачар может одержать победу и на этой классике.

Об этом 44-летний Том Боонен сказал после церемонии Velo d’Or, где вручил Тадею Погачару, признанному лучшим велогонщиком мира в 2024 году, ещё и приз “Трофей Эдди Меркса” как лучшему велогонщику на классических однодневных гонках прошедшего сезона.

Том Боонен: “Я на 100% убеждён, что он может выиграть (Париж-Рубэ). Он один из тех гонщиков, который уверенно управляет велосипедом, может делать на нём всё. А Париж-Рубэ - не такая уж и сложная гонка. Надо просто быстро ехать по брусчатке и учитывать направление ветра. Если он не сможет его выиграть, кто сможет?”

Тадей Погачар ответил на комментарий Тома Боонена: “Постараться, насколько возможно, избегать крупных булыжников, ехать по обочине, и всё будет в порядке! Для него это просто, ха-ха!”

Роже Де Фламинк (Roger De Vlaeminck), четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель Милан-Сан-Ремо, двукратный победитель Ломбардии, победитель Льеж-Бастонь-Льеж и Тура Фландрии, не спешит называть Тадея Погачара лучшим велогонщиком, превзошедшим Эдди Меркса, но, как и Том Боонен, считает, что Тадей Погачар может выиграть Париж-Рубэ и войти в историю как победитель всех пяти классик - Монументов велоспорта.

В интервью Het Nieuwsblad Роже Де Фламинк сказал:

“Он (Погачар), безусловно, сейчас лучший велогонщик мира. Но я едва ли могу наслаждаться его выступлением, потому что он намного превосходит остальных. На Страде Бьянке, гонке, протяжённостью в 215 км, Погачар проехал почти 90 км в одиночном отрыве. Кто за ним? Я бы с удовольствием проехал Страде Бьянке. Я очень силён на песке и в подъёмах. Сколько раз я бы смог выиграть эту гонку? Со мной, Мерксом или Мартенсом Погачар никогда бы не проехал 90 км в одиночку впереди.

Вполне вероятно, что Погачар станет четвёртым в истории гонщиком, выигравшим пять Монументов. У него нет побед только на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Но надо смотреть, кто его соперники. Где итальянцы? Мозер, Джимонди, Битосси, против которых приходилось бороться нам? Можете ли вы назвать хоть одного сильного итальянского гонщика на данный момент?

Ремко Эвенепул, конечно, очень сильный гонщик. Но я всё-таки не самый большой фанат его стиля. Мне не слишком нравится манера поднимать велосипед в воздух после пересечения финиша. Но я считаю, что у него такой характер, который необходим для велогонщика. Посмотрите на его лицо, когда он хорошо выступает. Он наслаждается тем, что делает”