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Том Боонен считает, что Тадею Погачару по силам выиграть Париж-Рубэ

Том Боонен: “Я на сто процентов уверен, что Тадей Погачар может выиграть Париж-Рубэ”

 

Том Боонен, четырёхкратный победитель Париж-Рубэ (Paris-Roubaix), гонки, являющейся одним из пяти Монументов велоспорта, уверен, что Тадей Погачар может одержать победу и на этой классике.

 

Об этом 44-летний Том Боонен сказал после церемонии Velo d’Or, где вручил Тадею Погачару, признанному лучшим велогонщиком мира в 2024 году, ещё и приз “Трофей Эдди Меркса” как лучшему велогонщику на классических однодневных гонках прошедшего сезона.

 

Том Боонен считает, что Тадею Погачару по силам выиграть Париж-Рубэ

 

Том Боонен: “Я на 100% убеждён, что он может выиграть (Париж-Рубэ). Он один из тех гонщиков, который уверенно управляет велосипедом, может делать на нём всё. А Париж-Рубэ - не такая уж и сложная гонка. Надо просто быстро ехать по брусчатке и учитывать направление ветра. Если он не сможет его выиграть, кто сможет?”

 

Том Боонен считает, что Тадею Погачару по силам выиграть Париж-Рубэ

 

Тадей Погачар ответил на комментарий Тома Боонена: “Постараться, насколько возможно, избегать крупных булыжников, ехать по обочине, и всё будет в порядке! Для него это просто, ха-ха!”

 

Роже Де Фламинк (Roger De Vlaeminck), четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель Милан-Сан-Ремо, двукратный победитель Ломбардии, победитель Льеж-Бастонь-Льеж и Тура Фландрии, не спешит называть Тадея Погачара лучшим велогонщиком, превзошедшим Эдди Меркса, но,  как и Том Боонен, считает, что Тадей Погачар может выиграть Париж-Рубэ и войти в историю как победитель всех пяти классик - Монументов велоспорта.  

 

В интервью Het Nieuwsblad Роже Де Фламинк сказал:

 

“Он (Погачар), безусловно, сейчас лучший велогонщик мира. Но я едва ли могу наслаждаться его выступлением, потому что он намного превосходит остальных. На Страде Бьянке, гонке, протяжённостью в 215 км, Погачар проехал почти 90 км в одиночном отрыве. Кто за ним? Я бы с удовольствием проехал Страде Бьянке. Я очень силён на песке и в подъёмах. Сколько раз я бы смог выиграть эту гонку? Со мной, Мерксом или Мартенсом Погачар никогда бы не проехал 90 км в одиночку впереди.

 

Вполне вероятно, что Погачар станет четвёртым в истории гонщиком, выигравшим пять Монументов. У него нет побед только на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Но надо смотреть, кто его соперники. Где итальянцы? Мозер, Джимонди, Битосси, против которых приходилось бороться нам? Можете ли вы назвать хоть одного сильного итальянского гонщика на данный момент?

 

Ремко Эвенепул, конечно, очень сильный гонщик. Но я всё-таки не самый большой фанат его стиля. Мне не слишком нравится манера поднимать велосипед в воздух после пересечения финиша. Но я считаю, что у него такой характер, который необходим для велогонщика. Посмотрите на его лицо, когда он хорошо выступает. Он наслаждается тем, что делает”

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Париж - Рубэ

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Роже поперло не в ту степь от своего ЭГО. Будь он молодым во времена Тадея, он и 5 км не смог бы усидеть за ним. Старый, не означает мудрый.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Том Боонен считает, что Тадею ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Роже поперло не в ту степь от своего ЭГО. Будь он молодым во времена Тадея, он и 5 км не смог бы усидеть за ним. Старый, не означает мудрый.
  • Pugachev
    Ремко Эвенепул: “Декабрь будет ... (2)
    Pugachev-Фото
    И тут я с Вами совершенно согласен. Будь я ЧМ и ОМ, объезжал бы подальше всех - ответственность -то какая на таком человеке. Конечно, мы не видели своими глазами, но...
  • Yuriy 17
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Награда нашла своего героя! 

  • Геродот
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    Геродот-Фото
    Да где ж прекрасный?)) Здоровый лоб уже,а ни семьи,ни детей, летает себе на велике просто потому-что в-кайф))). Ветрогон,пустышка. То ли дело Вингегор, зрелый муж и спортсмен .
  • SVS
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    SVS-Фото
    А почему не догоняли Пидкока, когда он уезжал на Страде Бьянки? В чём отличие?
  • SVS
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    SVS-Фото

    Потрясающий парень. Даже не из-за спортивных достижений, а просто по жизни ИМХО (хоть я, конечно с ним не знаком и сужу лишь по соцсетям и телекартинке да интерью).

     

    За него я буду болеть, даже если когда-нибудь его тридцатьтриразаподряд победят расчётливые, унылые и плаксивые :). Так уже бывало-случалось, ну и пофиг :).

  • лошадка
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    лошадка-Фото
    согласен. в Астане же было местечко
  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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