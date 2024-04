Тур Страны Басков-2024. Этап 6 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:43 Eibar - Eibar, 137,8 км 1 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 3:37:13 2 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 0:00:00 3 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:00:41 4 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 5 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 6 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 0:01:31 7 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 8 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 9 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:01:33 10 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 0:01:41 11 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:02:30 12 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 13 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 14 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 15 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 16 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 17 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 18 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 19 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:02:34 20 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:02:36 21 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:36 22 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 23 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 24 Alex Aranburu Deva (Esp) Movistar Team 25 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 26 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 27 Simon Geschke (Ger) Cofidis 28 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:03:44 29 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:04:12 30 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 0:05:16 31 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 32 Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 33 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 34 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 35 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 36 Victor De La Parte (Esp) Euskaltel-Euskadi 37 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj 38 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 39 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 40 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 41 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 42 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 43 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 44 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 45 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 46 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 0:06:16 47 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 48 Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj 0:09:29 49 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 50 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:50 51 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 52 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 53 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 54 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 55 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 56 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 57 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 58 Jaakko Hänninen (Fin) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 59 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 60 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 61 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 62 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 63 Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Bh 64 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 65 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 66 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 0:10:59 67 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 68 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:14:29 69 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team 70 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 71 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 72 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 73 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 74 Iker Mintegi Claver (Esp) Euskaltel-Euskadi 75 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 76 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels 77 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 78 Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels 79 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 0:15:29 80 Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 81 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 82 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 83 Thomas Champion (Fra) Cofidis 84 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 85 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 86 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 87 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 88 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:20:13 89 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 90 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 91 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 92 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 93 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 94 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 95 Aaron Murray Gate (Nzl) Burgos-Bh 96 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 97 James Fouche (Nzl) Euskaltel-Euskadi 98 Markel Beloki Fernandez (Esp) Ef Education - Easypost 99 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 100 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 101 Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels 102 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 103 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 104 Alexy Faure Prost (Fra) Intermarché - Wanty 105 Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj 0:22:48 106 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:26:21 107 Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma 108 Enzo Leijnse (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 109 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:29:37 DNS Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike DNS Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula DNS Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty DNS Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck DNS Juri Hollmann (Ger) Alpecin-Deceuninck DNS Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga DNF James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step DNF Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step DNF Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step DNF Roger Adria Oliveras (Esp) Bora - Hansgrohe DNF Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe DNF Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula DNF Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula DNF Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek DNF Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek DNF Fabio Felline (Ita) Lidl-Trek DNF Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj DNF Gorka Izagirre Insausti (Esp) Cofidis DNF Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious DNF Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious DNF Tom Paquot (Bel) Intermarché - Wanty DNF Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty DNF Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Anton Kuzmin (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers DNF Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Valentin Retailleau (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Paul Lapeira (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNF Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga DNF Karel Vacek (Cze) Burgos-Bh DNF Matteo Badilatti (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team Итоговая генеральная классификация: 1 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates 15:56:50 2 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:42 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 0:00:43 4 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:01:23 5 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:01:46 6 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 0:01:48 7 Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates 0:02:15 8 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:02:38 9 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 0:03:06 10 Alex Baudin (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:03:07 11 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:03:09 12 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 0:03:19 13 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:03:40 14 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:03:59 15 Alex Aranburu Deva (Esp) Movistar Team 0:04:01 16 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 17 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 0:04:08 18 Ethan Edward Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:04:10 19 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:04:48 20 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:05:32 21 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 0:05:57 22 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:06:14 23 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj 0:06:17 24 Victor De La Parte (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:06:18 25 William Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step 0:06:31 26 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:06:39 27 Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek 0:06:41 28 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck 29 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:10 30 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:07:27 31 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:07:28 32 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:07:32 33 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 34 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:07:42 35 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 0:08:24 36 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 0:08:27 37 Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 0:08:44 38 Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj 0:09:39 39 Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost 0:10:04 40 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 0:10:32 41 Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike 0:11:04 42 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:11:31 43 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek 0:11:59 44 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 0:12:19 45 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 46 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:12:26 47 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:12:42 48 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:12:50 49 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:13:00 50 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:13:17 51 Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula 0:13:39 52 Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Bh 0:13:42 53 Johannes Staune-Mittet (Nor) Team Visma | Lease A Bike 0:13:52 54 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:14:00 55 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 0:15:37 56 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:15:38 57 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:15:55 58 Steven Kruijswijk (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:16:09 59 Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:35 60 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:42 61 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 0:17:14 62 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:17:38 63 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:17:50 64 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 0:17:56 65 Carl Fredrik Hagen (Nor) Q36.5 Pro Cycling Team 0:18:01 66 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 0:19:01 67 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team 0:19:25 68 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:21:31 69 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-B&B Hotels 0:21:32 70 Rémy Rochas (Fra) Groupama-Fdj 0:21:51 71 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:22:46 72 Milan Vader (Ned) Team Visma | Lease A Bike 0:22:56 73 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty 0:24:07 74 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Team 75 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 0:24:30 76 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:24:58 77 Alexy Faure Prost (Fra) Intermarché - Wanty 0:25:04 78 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 0:25:33 79 Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels 0:25:52 80 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 0:25:53 81 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 0:27:01 82 Jaakko Hänninen (Fin) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:28:11 83 Iker Mintegi Claver (Esp) Euskaltel-Euskadi 84 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:28:31 85 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:29:30 86 Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 0:30:23 87 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 0:30:38 88 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-Fdj 0:31:18 89 Markel Beloki Fernandez (Esp) Ef Education - Easypost 0:33:28 90 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 0:34:34 91 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:34:47 92 Aaron Murray Gate (Nzl) Burgos-Bh 0:35:26 93 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:35:59 94 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 0:36:23 95 Romain Combaud (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:37:25 96 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:37:27 97 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:38:53 98 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:38:57 99 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:39:42 100 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 0:42:51 101 Lorenzo Germani (Ita) Groupama-Fdj 0:43:36 102 Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:44:59 103 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 0:45:15 104 Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:45:37 105 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:46:54 106 Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels 0:50:25 107 James Fouche (Nzl) Euskaltel-Euskadi 0:52:51 108 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:54:44 109 Enzo Leijnse (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:59:13 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка



Комментариев

(11)

Просмотров

(1 102)

В тему: Тур Страны Басков-2024. Этап 5

Тур Страны Басков-2024. Этап 4

Тур Страны Басков-2024. Этап 3

Тур Страны Басков-2024. Этап 2

Тур Страны Басков-2024. Этап 1

Faun-Ardeche Classic-2024. Результаты

Clasica Jaen Paraiso Interior-2024. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 5. Результаты

Тур Дании-2023. Этап 3. Результаты

Тур Страны Басков-2010. 5 этап

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.