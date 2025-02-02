Флориан Сторк — победитель Trofeo Serra Tramuntana-2025

Первая в карьере победа Флориана Сторка и вторая в сезоне победа команды Tudor Pro Cycling

27-летний немецкий велогонщик Флориан Сторк (Stork) одержал первую в карьере победу, выиграв из сольной атаки однодневную велогонку Trofeo Serra Tramuntana-2025 серии Challenge Ciclista Mallorca, а команда Tudor Pro Cycling отпраздновала вторую победу в сезоне.

150-километровая гонка с набором высоты в 2 км порвала пелотон на группы, а ветер и дождь осложнили борьбу. В финале участников ждал 400-метровый подъём с 9% градиентом.

Только 15 гонщиков осталось в первой группе перед решающим отрезком этапа, в том числе два гонщика команды Tudor Pro Cycling Марк Хирши и Флориан Сторк. За 3,3 км до финиша Флориан Сторк атаковал в одиночку и удержал просвет до финиша. .Его не остановил финальный крутой подъём, Флориан Сторк взял первую победу в карьере. 24-летний итальянский гонщик команды VF Group - Bardiani CSF – Faizanè Мартин Марчеллузи, попытавшийся в одиночку переложиться к Сторку, не смог его догнать и пересёк финиш вторым через 18 секунд.

Флориан Сторк: «Поверить не могу, что это случилось. Погода сильно осложнила день. Мы планировали приложить все силы, чтобы создать такую ситуацию в гонке, и всё идеально сработало. Марк (Хирши) был одним из фаворитов на победу. Когда мы оба отобрались в первую группу, он сказал мне, чтобы я атаковал, если увижу подходящий момент, потому что все за ним следили. Я атаковал и удержался до финиша. Это моя первая в карьере победа, иногда мне казалось, что этот день никогда не наступит. Невероятно».

Клаудио Коцци (Claudio Cozzi) и Маттео Тозатто (Matteo Tosatto), спортивные директора команды, прокомментировали победу: «Мы с самого начала планировали осложнить гонку соперникам и просеять группе перед финалом. Примерно за 20 ким до финиша Марк подъехал к техничке и предложил разыграть карту Флориана в качестве главного варианта. Мы согласились и сказали, чтобы он ждал момент для атаки. Всегда приятно, когда трудолюбивый доместик одерживает заслуженную победу».