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Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

Марейн ван ден Берг выиграл спринт на  Trofeo Ses Salines-2025 в первый гоночный день своего сезона

 

 

25-летний нидерландский велогонщик Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg)  принёс первую победу в сезоне велокоманде EF Education – EasyPost первую победу в сезоне, выиграв однодневную велогонку Trofeo Ses Salines-2025 из серии Challenge Ciclista Mallorca.

 

Гонка завершилась общим спринтом, в котором Марейн ван ден Берг опередил 30-летнего французского гонщика команды TotalEnergies Антони Тюржи и 28-летнего норвежского гонщика команды Uno-X Mobility Эрленда Бликру. Марейн ван ден Берг уже выигрывал Trofeo Ses Salines в 2023 году, и вся команда верила, что нидерландский гонщик справится с задачей и на этот раз. Хотя сильный ветер со Средиземного моря осложнял гонку, помогая отрыву, гонщики EF Education-EasyPost упорно преследовали беглецов, сокращая просвет и удерживая Марейн ван ден Берга на колесе.

 

Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

 

 

Марейн ван ден Берг: «Команда великолепно защищала меня от ветра. Мы знали, что сегодня будет ветрено, поэтому запланировали держаться левой стороны дороги на финише, там мы были больше прикрыты от ветра.  Мы очень много здесь тренировались, проводили с командой тренировочный сбор. Я отлично знаю эти дороги. Было по силам всё сделать идеально. Я очень счастлив. Два года назад, когда я выиграл, был дождь. Сегодня же мы ехали по хорошей погоде. Мне всегда нравится выступать и тренироваться на Майорке. Первая гонка, первая победа. Завтра попробуем снова. Рельеф будет другим, но я приложу все силы».

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Теги к статье: Марейн ван ден Берг Marijn van den Berg EF Education EasyPost Trofeo Ses Salines-2025

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Комментарии

  • DenisRodikov
    AlUla Tour-2025. Этап 2. Резул ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Том молодец, хотя сильных соперников не видно в протоколе, но победа - есть победа. И новую команду порадовать надо =)

  • Геродот
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Геродот-Фото
    Против заряженого Саймона (вы не забыли из какой он команды?) Карапас не потянет. Так что Джиро и Тур опять будут за Висмой. Ну эт мое мнение такое)))
  • ararat
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    ararat-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За январь(31янв.еще одна гонка)Астана накопила 520очков.
    Спасибо!

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали
    Спасибо
  • maxxxx
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (9)
    maxxxx-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/can-wout-van-aert-beat-mathieu-van-der-poel-at
    -the-cyclocross-world-championships/

     

    У Ваута 3-й ряд.

    Прогноз погоды - в основном без осадков, но периодически могут быть ливни. В субботу ожидается, что будет сухо и ясно. Het Nieuwsblad предсказывает гонку без длинных беговых секций.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (19)
    Ernat78-Фото
    Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс
  • tds
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Джамайка
    падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево? 
    Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.


    Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный
    Зеленая майка на Туре не по его зубам!
  • Ernat78
    Ян Кристен — победитель Trofeo ... (1)
    Ernat78-Фото

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

  • Pugachev
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я не очень огорчусь, если Карапас не возьмет Джиро: его участие уже само по себе гарантирует отличное спортивное зрелище. Очень хороший гонец. Конечно, желаю ему взять эту Джиро!

  • Pugachev
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    Pugachev-Фото

    Мерлир - условно тоже из велокросса?)))))))) Какой же антивелосипедный пейзаж в гонке - местность особенная, конечно. А мне показалось, что Пидкоку долговато меняли колесо? 

  • Yuriy 17
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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