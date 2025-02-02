Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

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- Сегодня, 01:59
Марейн ван ден Берг выиграл спринт на Trofeo Ses Salines-2025 в первый гоночный день своего сезона
25-летний нидерландский велогонщик Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg) принёс первую победу в сезоне велокоманде EF Education – EasyPost первую победу в сезоне, выиграв однодневную велогонку Trofeo Ses Salines-2025 из серии Challenge Ciclista Mallorca.
Гонка завершилась общим спринтом, в котором Марейн ван ден Берг опередил 30-летнего французского гонщика команды TotalEnergies Антони Тюржи и 28-летнего норвежского гонщика команды Uno-X Mobility Эрленда Бликру. Марейн ван ден Берг уже выигрывал Trofeo Ses Salines в 2023 году, и вся команда верила, что нидерландский гонщик справится с задачей и на этот раз. Хотя сильный ветер со Средиземного моря осложнял гонку, помогая отрыву, гонщики EF Education-EasyPost упорно преследовали беглецов, сокращая просвет и удерживая Марейн ван ден Берга на колесе.
Марейн ван ден Берг: «Команда великолепно защищала меня от ветра. Мы знали, что сегодня будет ветрено, поэтому запланировали держаться левой стороны дороги на финише, там мы были больше прикрыты от ветра. Мы очень много здесь тренировались, проводили с командой тренировочный сбор. Я отлично знаю эти дороги. Было по силам всё сделать идеально. Я очень счастлив. Два года назад, когда я выиграл, был дождь. Сегодня же мы ехали по хорошей погоде. Мне всегда нравится выступать и тренироваться на Майорке. Первая гонка, первая победа. Завтра попробуем снова. Рельеф будет другим, но я приложу все силы».
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