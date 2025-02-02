Марейн ван ден Берг — победитель Trofeo Ses Salines-2025, гонки серии Challenge Ciclista Mallorca

Цитата: Джамайка

падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево?

Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.





Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный



Зеленая майка на Туре не по его зубам!