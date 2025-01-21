Тибо Нис планирует впервые проехать Гранд-тур в 2025 году

Тибо Нис: «Я всё ещё изучаю себя в велоспорте»

22-летний бельгийский велогонщик Тибо Нис (Thibau Nys) начинает третий сезон на шоссе в команде Lidl-Trek. Сейчас у него впереди ещё три соревнования по велокроссу - два этапа Кубка мира и Чемпионат мира, а затем после недельного отдыха он начнёт готовиться к старту на шоссе. В прошлом году он принёс команде Lidl-Trek 9 побед, пять из которых - в гонках Мирового тура.

На пресс-конференции в тренировочном лагере команды Тибо Нис и спортивный директор Lidl-Trek Стивен Де Йонг (Steven de Jongh) поделились планами на предстоящий сезон шоссе, подчеркнув, что в этом году Тибо Нис впервые примет участие в Гранд-туре. Cyclingnews цитирует слова Тибо Ниса и Стивена Де Йонга.

Тибо Нис: «Через две недели пройдёт Чемпионат мира по велокроссу. Потом сделаю перерыв примерно на неделю прежде, чем снова начну набирать обороты и проеду мою первую гонку на шоссе - Гран-при Индурайна.

Потом стартую на Туре Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, может быть, Льеж-Бастонь-Льеж. Затем Eschborn-Frankfurt. Думаю, это идеальный шаг вперёд по сравнению с тем, чего добился в прошлом году, и очень хороший задел для достижения моих целей.

Да, конечно, я поеду, может быть, Тур де Франс или Вуэльту.

Я всё ещё изучаю себя. Думаю, в этом году мы значительно продвинемся, я буду выступать в более крупных гонках на высоком уровне, в гонках, которые мне подходят. Теперь мне просто надо показать всё, что удалось сделать в прошлом сезоне, но перенести это на большие гонки, постараться быть готовым и там бороться за победу, что будет непросто.

Не знаю, может быть, этот шаг я сделаю в предстоящем году или через два года. Но надеюсь, что у меня получится. Тогда в будущем постараюсь выступать на гонках, которые мне подходят, стать гонщиком, которого запомнят, за которым будут следить каждый год».

Стивен Де Йонг, спортивный директор команды Lidl-Trek: «Мы давно планировали, что в 2025 году он проедет свой первый Гранд-тур. Если принимать во внимание все аспекты, думаю, если честно, Тур подходит ему больше всего. Вуэльта тоже возможна. Но я считаю, что Тур де Франс вписывается в его календарь лучше всего.

Кроме того, вспомним, что случилось с Мадсом Педерсеном в прошлом году. Если Джонатан Милан упадёт и сойдёт на первом этапе, что вполне вероятно, потому что это спорт, а общие спринты опасны, то если мы возьмём в состав Тибо, там будет несколько очень подходящих ему этапов. Так мы сможем взять победу на этапе.

В прошлом году он показал, что может побеждать на очень сложных финишах. А сейчас у него удачно складывается зима. Он выступил на Чемпионате Европы, взял титул, стал чемпионом Бельгии в велокроссе, а недавно выиграл этап по велокроссу в Бенидорме в борьбе с очень сильными соперниками. Так что, он определённо, в хорошей форме. После кросса у него будет перерыв, а потом он начнёт готовиться и получит программу гонок, которая подведёт его к Туру или Вуэльте».