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Тибо Нис планирует впервые проехать Гранд-тур в 2025 году

Тибо Нис: «Я всё ещё изучаю себя в велоспорте»

 

 

22-летний бельгийский велогонщик Тибо Нис (Thibau Nys) начинает третий сезон на шоссе в команде Lidl-Trek. Сейчас у него впереди ещё три соревнования по велокроссу - два этапа Кубка мира и Чемпионат мира, а затем после недельного отдыха он начнёт готовиться к старту на шоссе.  В прошлом году он принёс команде Lidl-Trek 9 побед, пять из которых - в гонках Мирового тура.

 

Тибо Нис планирует впервые проехать Гранд-тур в 2025 году

 

На пресс-конференции в тренировочном лагере команды Тибо Нис и спортивный директор Lidl-Trek Стивен Де Йонг (Steven de Jongh) поделились планами на предстоящий сезон шоссе, подчеркнув, что в этом году Тибо Нис впервые примет участие в Гранд-туре. Cyclingnews цитирует слова Тибо Ниса и Стивена Де Йонга.

 

Тибо Нис планирует впервые проехать Гранд-тур в 2025 году

 

Тибо Нис: «Через две недели пройдёт Чемпионат мира по велокроссу. Потом сделаю перерыв примерно на неделю прежде, чем снова начну набирать обороты и проеду мою первую гонку на шоссе - Гран-при Индурайна.

 

Потом стартую на Туре Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, может быть, Льеж-Бастонь-Льеж. Затем Eschborn-Frankfurt. Думаю, это идеальный шаг вперёд по сравнению с тем, чего добился в прошлом году, и очень хороший задел для достижения моих целей.

 

Да, конечно, я поеду, может быть, Тур де Франс или Вуэльту.

 

Я всё ещё изучаю себя. Думаю, в этом году мы значительно продвинемся, я буду выступать в более крупных гонках на высоком уровне, в гонках, которые мне подходят. Теперь мне просто надо показать всё, что удалось сделать в прошлом сезоне, но перенести это на большие гонки, постараться быть готовым и там бороться за победу, что будет непросто.

 

Не знаю, может быть, этот шаг я сделаю в предстоящем году или через два года. Но надеюсь, что у меня получится. Тогда в будущем постараюсь выступать на гонках, которые мне подходят, стать гонщиком, которого запомнят, за которым будут следить каждый год».

 

Стивен Де Йонг, спортивный директор команды Lidl-Trek: «Мы давно планировали, что в 2025 году он проедет свой первый Гранд-тур. Если принимать во внимание все аспекты, думаю, если честно, Тур подходит ему больше всего. Вуэльта тоже возможна. Но я считаю, что Тур де Франс вписывается в его календарь лучше всего.

 

Кроме того, вспомним, что случилось с Мадсом Педерсеном в прошлом году. Если Джонатан Милан упадёт и сойдёт на первом этапе, что вполне вероятно, потому что это спорт, а общие спринты опасны, то если мы возьмём в состав Тибо, там будет несколько очень подходящих ему этапов. Так мы сможем взять победу на этапе.

 

В прошлом году он показал, что может побеждать на очень сложных финишах. А сейчас у него удачно складывается зима. Он выступил на Чемпионате Европы, взял титул, стал чемпионом Бельгии в велокроссе, а недавно выиграл этап по велокроссу в Бенидорме в борьбе с очень сильными соперниками. Так что, он определённо, в хорошей форме. После кросса у него будет перерыв, а потом он начнёт готовиться и получит программу гонок, которая подведёт его к Туру или Вуэльте».

 

 

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Теги к статье: Тибо Нис Thibau Nys Lidl-Trek

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Комментарии

  • DenisRodikov
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Я думаю, речь о том, как Инеос вывозили генеральщиков вперёд на спринтерских этапах.

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    jerzyk-Фото
    А что случилось с Харальдом Лопесом?
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Едва ли, стоит ожидать от Астаны чего-то сверх необычного.За последние 13 сезонов выступлений на этой гонке лишь два раза были в 10-ке в генерале:8-е(2018г.) и 4-ое(2019г.) места. И оба раза Лу-Лу(5 стартов),а эти сезоны,в общем, были не столь успешными по сравнению с сезонами 2014-17г.г.Тогда,лучшими результатами в генерале на ТДА были в 20-ке.Главное на старте сезона,чтобы поменьше были случаи подобные с Харольдом Лопезом.

  • Astanaforever
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    И где это Юэн опирался на спринты Инеос? Че то я не догоняю. Когда это Инеос была спринтерской командой?
  • JetRevel
    Состав велокоманды Lidl - Trek ... (1)
    JetRevel-Фото
    А ведь Джонатану всего 24 года)
  • motte
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (24)
    motte-Фото

    С просторов инета:

     «Джиро» этого года, которую многие уже сочли «относительно равнинной», преподносит заметный сюрприз на 17 этапе, который пройдет 28 мая. На дистанции 154 километра гонщиков ждут Пассо Тонале (1882), Мортироло (1854) и Ле Мотте (1423). Общий набор составит 5722 метра, что, конечно, очень тяжело.

    Но это не все. На Мортироло, которая, как известно, в принципе не самая простая гора, гонка будет подниматься по совершенно адскому маршруту, который пока еще не готов — почти 3 км со средним уклоном 13-14%, участками более 20% и торчками под 25%. Называется все это «recta Contador», второе название — «dritta del Mortirolo», тут самый контекстный перевод — «Мортироло по прямой», так как дорога идёт почти без поворотов.

    Альберто Контадор часто использовал этот участок для тренировок, но в гонках он не присутствовал ни разу, поворот идет сразу после деревни Монно, на высоте 1220 метров.

    Дорога в данный момент не готова, на ее ремонт требуются 115 000 евро, плюс, даже когда все завершат — туда пустят только гонщиков, технички пойдут в объезд.

     

  • василий
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    василий-Фото

    Romo ушел из Астаны и теперь побеждает

  • RVL
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    RVL-Фото

    Мэтр излишне строг к тадею)

    Мигель, мы помним твои заслуги!)

  • Pi-man
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Pi-man-Фото
    Ну два этапа всего только с начала сезона прошли. Рано делать выводы. Может китайские вливания помогли и сезон будет неплохим.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Астана с такими результатами на гонках мирового тура в проконти дорога обеспечена на 26 й год. Неужели китайцы не видят этого? Поэтому они не больно вкладываются в команду. Интересно вот, когда они Вино уволят? В середине сезона или в конце?

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