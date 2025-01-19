Новобранец команды Soudal Quick Step Валентан Паре-Пантр начнёт сезон на Muscat Classic-2025

Валентан Паре-Пантр: «С нетерпением жду старта с Soudal Quick Step»

24-летний французский велогонщик Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Peintre), который совершил прорыв в 2024 году, выиграв этап Джиро д’Италия, начинает первый сезон в Soudal Quick Step.

Для него, выросшего, восхищаясь выступлениями Тома Боонена и Филиппа Жильбера, контракт с командой Quick Step стал исполнившейся мечтой. Валентану Паре-Пантру остаётся подождать до 7 февраля, когда состоится его дебют в цветах Soudal Quick Step на однодневной велогонке Muscat Classic, предваряющей Тур Омана, где он также будет выступать.

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Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

После гонок на Ближнем Востоке Валентан Паре-Пантр продолжит подготовку к европейскому дебюту, который состоится в его родной Франции, на велогонках Ardèche Classic и Drôme Classic.

В интервью на сайте команды Soudal Quick Step Валентан Паре-Пантр сказал:

«Я с нетерпением жду нового сезона. Все ребята команды меня приняли очень тепло. Я всего несколько недель здесь, но уже ощущаю семейную атмосферу и счастлив быть частью команды. До моей первой гонки сезона осталась всего пара недель, и я с большим нетерпением жду начала.

Впервые буду выступать в Омане. Думаю, маршрут очень подходит для меня и команды, чтобы показать там что-то интересное. Ардеш и Дром - другие гонки, в которых я буду участвовать впервые в своей карьере. Всегда приятно выступать в родной стране. Думаю, эти однодневные гонки станут хорошим тестом перед первыми большими целями в марте. Я надеюсь быть в хорошей форме, так как я мотивирован и взволнован. Настроен на хороший старт с Soudal Quick-Step».