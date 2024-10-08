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Валентан Паре-Пантр подписал контракт с велокомандой Soudal Quick Step

Валентан Паре-Пантр переходит в Soudal Quick Step после трёх лет выступления в Decathlon AG2R La Mondiale

 

 

Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Peintre) подписал двухлетний (до конца 2026 года) контракт с велокомандой Soudal Quick Step. 23-летний французский велогонщик, горняк, начал свою карьеру в команде Decathlon AG2R La Mondiale - в 2020 и 2021 он был гонщиком континентальной команды AG2R, а в 2022 подписал первый профессиональный контракт и перешёл на уровень Мирового тура.

 

В этом году он совершил прорыв в карьере, выиграв этап Джиро д’Италия-2024, который стал его первой профессиональной победой. Валентан Паре-Пантр проявил себя и в начале сезона 2024 года, финишировав 8-м в генеральной классификации Тура Даун Андер и 4-м на Туре Альп.

 

Валентан Паре-Пантр подписал контракт с велокомандой Soudal Quick Step

Photo Credits: LaPresse

 

Валентан Паре-Пантр: «Очень рад присоединиться к Soudal Quick Step на следующие два года. Я всегда восхищался этой командой, налюдая, как она вписывает себя в историю крупнейших велогонок мира. Помню, как Том Боонен несколько раз выигрывал Париж-Рубэ в майке этой команды, или как Филипп Жильбер одержал незабываемые победы на Рубе и Туре Фландрии. Это команда-легенда с большой историей и традициями. Я горжусь, что буду гонщиком этой команды два следующих сезона.

 

Моя цель - продолжать развиваться, набираться опыта в многодневных гонках, учиться у такого гонщика как Микель Ланда. Я также готов помогать команде в горах, когда это будет необходимо. Хотел бы стать одним из сильнейших горняков для моей команды на таких гонках как Тур де Франс, который я бы хотел для себя открыть. Но я также нацелен бороться за топ-10 в недельных гонках».

 

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Мы давно следили за Валентаном, нас впечатлило его отношение к работе, постоянное совершенствование и результаты, такие, как яркая победа на этапе Джиро д’Италия. Мы рады, что он решил к нам присоединиться. Валентан значительно усилит нашу группу горняков. Мы уверены, что он легко впишется в команду и будет в ней расти».

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Теги к статье: Валентан Паре-Пантр Valentin Paret-Peintre Decathlon - Ag2r La Mondiale Soudal Quick Step

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Комментарии

  • vova-55
    Джош Тарлинг: “Я расстроен, вс ... (1)
    vova-55-Фото

    Молод еще, но уже добился больших успехов. 

    Если справится с психологическими проблемами, то будет грозным соперником.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    На дистанции в 54 км. командной разделки (ещё и смешанной) золото люди берут всего с опережением на 0,85 сек. от второго места - ну это просто ТОПовая гонка получилась + ещё всего 8 сек. отстали бронзовые призёры.

    Вот это борьба, вот это накал хоть и в "заочном" режиме, так как формат эстфетный.

    Этот чемпионат мира очень радует good Надеюсь большой и сладкой вишенкой на Цюрихском торте ЧМ-2024 станет воскресная мужская групповая гонка...лишь бы Тадей не испортил её)) 

  • RVL
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    RVL-Фото
    Томас с роу как то некрасиво ставят вопрос..
    Зы. Насколько понимаю, здесь кривой перевод первого предложения, из которого можно додумать что это погги уже так рассуждает. Очень некрасивая подача. Или я ошибаюсь?
  • motte
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    motte-Фото

    Необыкновенный сезон, который пережил Тадей Погачар , который побеждал везде, почти высмеивая своих соперников, возобновил дискуссию в мире велоспорта о том, кто был величайшим чемпионом всех времен. В последнем выпуске своего подкаста Watts Occurring Герайнт Томас четко высказался по этому вопросу. При поддержке товарища по команде Люка Роу чемпион Уэльса заявил, что он убежден, что Погачара уже следует считать более сильным, чем Эдди Меркс , который остается самым успешным чемпионом в истории велоспорта . «Я уже говорил это и повторяю: Погачар лучше, чем Меркс», - заявил Томас.

  • Ernat78
    Иван Ромео — чемпион мира-2024 ... (7)
    Ernat78-Фото
    согласен
  • Ernat78
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (6)
    Ernat78-Фото

    было бы класно, но вряд ли ему надо целенаправлено готовится к ТДФ

  • Ernat78
    Даррен Ван Беккум – новичок ко ... (4)
    Ernat78-Фото
    ну посмотрим результаты на след сезон
  • Cahko
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    Cahko-Фото

    крутые трассы конечно в Швейцарии, прям загляденье. Хотя возможно там даже ,наоборот, найти идеальный стол не так просто.

     

    Австралийки крутые, в конце прям дожали.

     

    интересно было смотреть.. но блин стран мало еще и бельгии с нидерландами не было (
    хотя в целом понятно конечно

  • MVDP
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Девчонки проехали вровень с австралийками, все отставание привезли мужики.
  • error
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (7)
    error-Фото

    Как итальянцы умудрились проиграть таким мужским составом... девченки наверное слабенькие...

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