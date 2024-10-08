Валентан Паре-Пантр подписал контракт с велокомандой Soudal Quick Step

Валентан Паре-Пантр переходит в Soudal Quick Step после трёх лет выступления в Decathlon AG2R La Mondiale

Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Peintre) подписал двухлетний (до конца 2026 года) контракт с велокомандой Soudal Quick Step. 23-летний французский велогонщик, горняк, начал свою карьеру в команде Decathlon AG2R La Mondiale - в 2020 и 2021 он был гонщиком континентальной команды AG2R, а в 2022 подписал первый профессиональный контракт и перешёл на уровень Мирового тура.

В этом году он совершил прорыв в карьере, выиграв этап Джиро д’Италия-2024, который стал его первой профессиональной победой. Валентан Паре-Пантр проявил себя и в начале сезона 2024 года, финишировав 8-м в генеральной классификации Тура Даун Андер и 4-м на Туре Альп.

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Валентан Паре-Пантр: «Очень рад присоединиться к Soudal Quick Step на следующие два года. Я всегда восхищался этой командой, налюдая, как она вписывает себя в историю крупнейших велогонок мира. Помню, как Том Боонен несколько раз выигрывал Париж-Рубэ в майке этой команды, или как Филипп Жильбер одержал незабываемые победы на Рубе и Туре Фландрии. Это команда-легенда с большой историей и традициями. Я горжусь, что буду гонщиком этой команды два следующих сезона.

Моя цель - продолжать развиваться, набираться опыта в многодневных гонках, учиться у такого гонщика как Микель Ланда. Я также готов помогать команде в горах, когда это будет необходимо. Хотел бы стать одним из сильнейших горняков для моей команды на таких гонках как Тур де Франс, который я бы хотел для себя открыть. Но я также нацелен бороться за топ-10 в недельных гонках».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Мы давно следили за Валентаном, нас впечатлило его отношение к работе, постоянное совершенствование и результаты, такие, как яркая победа на этапе Джиро д’Италия. Мы рады, что он решил к нам присоединиться. Валентан значительно усилит нашу группу горняков. Мы уверены, что он легко впишется в команду и будет в ней расти».