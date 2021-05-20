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Итан Хейтер о переходе в Soudal Quick Step и новой главе карьеры

Итан Хейтер об уходе из INEOS Grenadiers и новых целях в команде Soudal Quick Step

 

 

Действующий чемпион Великобритании в групповой гонке Итан Хейтер (Ethan Hayter) - один из семи новых гонщиков в составе Soudal Quick-Step в 2025 году. 26-летний велогонщик с нетерпением ждёт первого старта сезона, которым для него начнётся 7 февраля с однодневной велогонки Muscat Classic.

 

Итан Хейтер о переходе в Soudal Quick Step и новой главе карьеры

 Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Обладатель 19 побед, в том числе на этапах Тура Страны Басков, Тура Романдии, Тура Норвегии, Тура Польши, серебряный олимпийский призёр в командной гонке преследования на треке, серебряный олимпийский призёр в мэдисоне, Итан Хейтер в интервью In de Leiderstrui рассказал, почему покинул британскую команду INEOS Grenadiers, а в интервью на сайте команды Soudal Quick Step поделился планами на предстоящий сезон.

 

Итан Хейтер: «Последние два сезона в INEOS Grenadiers я меньше выигрывал, но это было связано с планированием. Получался эффект снежного кома - меньше побеждаешь, получаешь меньше шансов, так как меньше выигрываешь. Мне нравится помогать товарищам по команде, а в INEOS, например, команда отлично выступает на Гранд-турах, занимая места на подиумах. Но в итоге менеджеров волнует, как ты проявляешь себя в роли лидера, а не помощника. За это тебе платят. Поэтому всё усложнилось. Я очень люблю побеждать, победа даёт цель. Поэтому я пришёл в велоспорт. Однако последние несколько лет выступал не так хорошо, как хотелось бы.

 

Я никогда не спрашивал, могу ли продлить контракт с INEOS Grenadiers, а они не делали предложения. Я понимаю точку зрения INEOS. Думаю, я не очень вписывался в их планы, они просто не знали, где меня использовать. В результате в этой сделке они не получили соотношения цены-качества.

 

Когда в июле я услышал, что мной заинтересовалась Soudal Quick Step, пришёл в восторг. Я счастлив выступать за команду с такой историей и культурой, и последовал зову сердца.

 

Хочу снова наслаждаться гонками, потому что всегда любил велоспорт. Если же программа меняется в последнюю минуту, то велоспорт становится похож на работу, а это не то, чего хочется. В 2024 году я постоянно переходил от одной гонки к другой, их было слишком много, из-за чего невозможно выступать на своём лучшем уровне.

 

В разделках, на подходящей мне трассе, когда я в форме, могу быть близко к сильнейшим. Чтобы хорошо выступать в гонке на время, надо фокусироваться на этой дисциплине, тратить силы и часы. В 2022 году я выступал очень сильно, но затем другие гонщики стали получать первыми новейшие велосипеды. Эти велосипеды делались для них, а не для меня. Я прекратил работать в аэродинамической трубе, у меня возникли трудности с материалами, которые предоставляли спонсоры, например, с седлом, с велошортами. Если появляются такие проблемы, и уделяется мало часов для работы над разделкой, то это сразу отражается на результатах».

 

В интервью Soudal Quick Step Итан Хейтер поделился планами на предстоящий сезон:

 

«Мне было довольно легко освоиться в команде. Я не знал никого из ребят, кроме того, что общался с некоторыми из них на гонках, но именно это мне понравилось. Несмотря на то, что я никого не знал, меня сразу же тепло приняли. В Кальпе у нас гладко прошли несколько тренировочных сборов, где мы совмещали фотосессии с тренировками. Я доволен.

 

Впервые поеду гонку в Омане, это интересно, потому что смогу поменять привычную обстановку. Вообще-то, я впервые буду выступать на Ближнем Востоке, с нетерпением жду эти холмистые гонки. Также в предвкушении французского уик-энда (Ardèche Classic и Drôme Classic). Потом, если всё пройдёт как планировалось, я должен стартовать в Каталонии, а затем на Туре Страны Басков, для меня это две важных гонки, где смогу использовать некоторые возможности. Я не знаю, чего мне ожидать от этого сезона, но уверен в одном - я хочу снова наслаждаться гонками, одержать несколько побед, и, если получится выиграть на первой неделе сезона, посмотрим, что смогу сделать дальше».

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 20.05.2021

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Итан Хейтер о переходе в Souda ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Джамайка-Фото

    блииинннннн..... все идет хуже, чем ожидалось и надеялось...

    плечо вывхнуто, нерв задет, не восстановился....тренировки откладываются

  • Ernat78
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Ernat78-Фото

    удачи ему

  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    +1 за непотолок

    Женское вело это соц проект на фоне Лотто 

  • VeloVelo
    Команда XDS Astana Development ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Нет, а что там?
  • микеле оп-оп-оп
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Какие-то наивные рассуждения, особенно о потолке, особенно у жителя европы, любителя СК. 

    Нет денег - закрывай лавочку. Придут другие, с деньгами. Арабы и др. буратины не будут подстраиваться под Лотто, будет наоборот. Успешные виды спорта научились грамотно вести дела, процветают. Велоспорт, возможно, слегка отстаёт в этом смысле. Хотя, если судить по женщинам, которых с недавних пор начали показывать наравне с мужиками, в нашем виде не всё так плохо.

  • Стриж
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    Стриж-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.
    Так и есть. Писал ранее что идёт к тому что только 3 команды будут разбирать 90% всего! Нужен жёсткий потолок - 20млн например и не больше
  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото

    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.

  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото
    Евроспорт в системе Дискавери уже давно,подписка 9.99 в месяц на 10 каналов есть включая Евроспорт,я смотрю на работе.Дома велоспорт смотрю в пакете Скай,там 20.99 в месяц,но каналов очень много и трансляции идут не один час.Купил пакет Евразия ради СК голоса,ну 25 лет его слушаю потому-что)))
  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    Всегда стонали, мечтали о новой модели велоспорта, и было непросто. Рынок дело непростое...

    Но и 3 команды тоже шоу не сделают. Будут дальнейшие изменения, которые приведут к эффективной модели.

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