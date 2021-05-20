Итан Хейтер о переходе в Soudal Quick Step и новой главе карьеры

Итан Хейтер об уходе из INEOS Grenadiers и новых целях в команде Soudal Quick Step

Действующий чемпион Великобритании в групповой гонке Итан Хейтер (Ethan Hayter) - один из семи новых гонщиков в составе Soudal Quick-Step в 2025 году. 26-летний велогонщик с нетерпением ждёт первого старта сезона, которым для него начнётся 7 февраля с однодневной велогонки Muscat Classic.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Обладатель 19 побед, в том числе на этапах Тура Страны Басков, Тура Романдии, Тура Норвегии, Тура Польши, серебряный олимпийский призёр в командной гонке преследования на треке, серебряный олимпийский призёр в мэдисоне, Итан Хейтер в интервью In de Leiderstrui рассказал, почему покинул британскую команду INEOS Grenadiers, а в интервью на сайте команды Soudal Quick Step поделился планами на предстоящий сезон.

Итан Хейтер: «Последние два сезона в INEOS Grenadiers я меньше выигрывал, но это было связано с планированием. Получался эффект снежного кома - меньше побеждаешь, получаешь меньше шансов, так как меньше выигрываешь. Мне нравится помогать товарищам по команде, а в INEOS, например, команда отлично выступает на Гранд-турах, занимая места на подиумах. Но в итоге менеджеров волнует, как ты проявляешь себя в роли лидера, а не помощника. За это тебе платят. Поэтому всё усложнилось. Я очень люблю побеждать, победа даёт цель. Поэтому я пришёл в велоспорт. Однако последние несколько лет выступал не так хорошо, как хотелось бы.

Я никогда не спрашивал, могу ли продлить контракт с INEOS Grenadiers, а они не делали предложения. Я понимаю точку зрения INEOS. Думаю, я не очень вписывался в их планы, они просто не знали, где меня использовать. В результате в этой сделке они не получили соотношения цены-качества.

Когда в июле я услышал, что мной заинтересовалась Soudal Quick Step, пришёл в восторг. Я счастлив выступать за команду с такой историей и культурой, и последовал зову сердца.

Хочу снова наслаждаться гонками, потому что всегда любил велоспорт. Если же программа меняется в последнюю минуту, то велоспорт становится похож на работу, а это не то, чего хочется. В 2024 году я постоянно переходил от одной гонки к другой, их было слишком много, из-за чего невозможно выступать на своём лучшем уровне.

В разделках, на подходящей мне трассе, когда я в форме, могу быть близко к сильнейшим. Чтобы хорошо выступать в гонке на время, надо фокусироваться на этой дисциплине, тратить силы и часы. В 2022 году я выступал очень сильно, но затем другие гонщики стали получать первыми новейшие велосипеды. Эти велосипеды делались для них, а не для меня. Я прекратил работать в аэродинамической трубе, у меня возникли трудности с материалами, которые предоставляли спонсоры, например, с седлом, с велошортами. Если появляются такие проблемы, и уделяется мало часов для работы над разделкой, то это сразу отражается на результатах».

В интервью Soudal Quick Step Итан Хейтер поделился планами на предстоящий сезон:

«Мне было довольно легко освоиться в команде. Я не знал никого из ребят, кроме того, что общался с некоторыми из них на гонках, но именно это мне понравилось. Несмотря на то, что я никого не знал, меня сразу же тепло приняли. В Кальпе у нас гладко прошли несколько тренировочных сборов, где мы совмещали фотосессии с тренировками. Я доволен.

Впервые поеду гонку в Омане, это интересно, потому что смогу поменять привычную обстановку. Вообще-то, я впервые буду выступать на Ближнем Востоке, с нетерпением жду эти холмистые гонки. Также в предвкушении французского уик-энда (Ardèche Classic и Drôme Classic). Потом, если всё пройдёт как планировалось, я должен стартовать в Каталонии, а затем на Туре Страны Басков, для меня это две важных гонки, где смогу использовать некоторые возможности. Я не знаю, чего мне ожидать от этого сезона, но уверен в одном - я хочу снова наслаждаться гонками, одержать несколько побед, и, если получится выиграть на первой неделе сезона, посмотрим, что смогу сделать дальше».