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Тур Лангкави-2023. Глеб Сырица одерживает победу на втором этапе

Тур Лангкави-2023. Глеб Сырица одерживает победу на втором этапе

 

 

Новый день и новый спринт на малазийской многодневке «Тур Лангкави». На втором этапе гонки представитель Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица оказался сильнейшим, одержав победу после мощного спринта, начатого всего за 100 метров до финиша с колеса лидера гонки и вчерашнего победителя Арвида Де Кляйна.

 

Тур Лангкави-2023. Глеб Сырица одерживает победу на втором этапе

 

 

Photo credit: @SprintCycling

 

«Что ж, сегодня все прошло идеально, и я усвоил урок, который получил на вчерашнем спринте. Этап получился достаточно простым, но жара и высокая влажность сделали его чуть сложнее, особенно для меня, так как я предпочитаю прохладную и дождливую погоду.

 

Тем не менее, снова команда очень сильно отработала на меня, так что я сумел сохранить много сил и свежести к финальному спринту: каждые 15-20 километров ребята подвозили мне холодную воду и лед – это было важно и помогло мне хорошо перенести погодные условия.

 

Я очень доволен тем, как мои товарищи провели сегодняшнюю гонку – они все время были рядом, поддерживали меня, помогали без проблем передвигаться внутри пелотона, а также, контролировали гонку и догоняли отрыв. Так что мой план на финал был прост – не допустить вчерашней ошибки. В итоге все прошло отлично», - сказал Глеб Сырица.

 

После второго этапа Глеб Сырица вышел на второе место в общем зачете «Тура Лангкави». Завтрашний третий этап пройдет по холмистым трассам между Джели и Байлингом.

 

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Глеб Сырица Astana Qazaqstan Team Тур Лангкави-2023 PETRONAS Le Tour de Langkawi-2023 многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • ok_
    17-летний Эндрю Огаст — новая ... (2)
    ok_-Фото
    Подумайте о чем нибудь хорошем ,)
  • s75
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (8)
    s75-Фото

    Не считаю, что нас ждёт повторение тех лет с командой Sky, когда одна команда крушила всех, выйдя в голову пелотона, как это было с Брэдли Уиггинсом и Крисом Фрумом


    Так и складываются легенды. Крушили да, неистово, за первые пять сезонов с момента первой победы на ГТ (2012 г., Вуэльту-11 Кобо->Фрума считать не будем, хотя разницы нет) Скай победил на 4 ГТ, JV на 7 ! На пике своей эпохи Скай взял по два ГТ в 2017 и 2018, причем все подряд. Юмбо уже на пятый сезон забрали 3/3. Общее кол-во побед на ГТ у Тур Рэйсинг 11+1 за 11 сезонов(отсчет от первого победного сезона по крайний), у Лотто/Юмбо 7 за 5 сезонов. Начало пока за JV, ждем корректные сравнения о доминировании по завершении эпохи голландской команды. Единственное неоспоримое преимущество британской команды - победы на ТДФ 7 против 2.


  • FETCH
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (8)
    FETCH-Фото

    второй Льеж , упал Погачар , ЧМ крайне ситуативные гонки , на Джиро И Вуэльте в этом году , команды "монстры" вышли реально за победами и где он был ?

     

  • Astanaforever
    17-летний Эндрю Огаст — новая ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Поколение трансформеров- биороботов.Что он жрет?
  • Ser Gio
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (8)
    Ser Gio-Фото
    Т.е. в 23 года стать двухкратным ЧМ, двухкратным победителем ЛБЛ, а так же множества других гонок, среди которых ГТ - это мощный дизель Кампенартс? Улыбнуло.
  • FETCH
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (8)
    FETCH-Фото

    Мне кажется "акции" Ремко упали в цене раза в два после этой Вуэльты ... просто мощный дизель и ведро капризов , "Виктор Кампернац" на максималках , а уж сколько шуму было . Жаль , что Лефевр по факту убил команду из-за него одного , задорная команда была ...

     

  • Astanaforever
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Этот словенец без команды. Сейчас его топы заберут на драчку.
  • BlAr
    Тур Люксембурга-2023. Этап 4. ... (1)
    BlAr-Фото

     Интересные результаты. Кампенартс победил в коронной дисциплине после огромной паузы. ГК снова собралась воедино, между тремя лучшими - 3 секунды. Заключительный этап будет весьма интригующим!

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    MVDP-Фото
    Словенская смена подрастает.
  • Lucky
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (8)
    Lucky-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: BlAr
    С Фогтом понятно, он человек со стороны, но и Плюгге в анонсе ТдФ говорит о Вингегоре и не упоминает Роглича. Видать, не дадут Приможу ехать Тур...и в другую команду не отпускают.
    А вы не забыли, кто добыл первые большие победы для нынешней Юмбо (бывшей Рабобанк) ?Роглич !!!Так что, если бы Примож получил достойное предложение от другой команды и захотел уйти, в таком случае Юмбо не имела бы морального права насильно удерживать Роглича ! Но к сожалению как мы знаем в современном мире в том числе мире спорта главенствует не мораль , а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАБЛО !!!
    Уважаемый, а когда в мире было по другому?

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