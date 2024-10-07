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Глеб Сырица продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

Глеб Сырица продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

 

Глеб Сырица продолжит выступать в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один год (сезон 2025 года). 

24-летний Сырица перешел в Astana Qazaqstan Team в сезоне 2023 года после успешной стажировки в период с август по октябрь 2022, когда молодой гонщик одержал победу на этапе «Тура Лангкави» и занял призовые места на этапах «Арктической Гонки Норвегии» и «Тура Словакии».  


Среди наиболее значимых результатов в сезонах 2023–2024 годов можно отметить еще три победы на этапах «Тура Лангкави», призовые места на этапах «Президентского Тура Турции» и «ЗЛМ Тура», 5-е место на «Классике региона Валенсия» и 7-е место на «Гойксе Пийл».

 

Глеб Сырица продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @SprintCycling/ Astana Qazaqstan Team


«Я на самом деле очень рад продлить контракт с командой, для меня важно остаться в коллективе, где я не только чувствую себя комфортно, но и прогрессирую с каждым годом. Первые два сезона в Мировом Туре дались нелегко, сказывалось отсутствие опыта, но сейчас я чувствую, что все идет в правильном направлении. Пока не хватает побед в Европе, но результаты начали появляться и на однодневных гонках, и на многодневках Мирового Тура: после спринтов на таких гонках, как «Тур ОАЭ» и «Реневи Тур» появилась определенная уверенность, что я могу быть на уровне с сильнейшими гонщиками. Хочу высказать благодарность руководству Astana Qazaqstan Team за оказанное доверие, которое в полной мере постараюсь оправдать не только в новом сезоне, но и в финале этого года на «Туре Гуанси», – сказал Глеб Сырица

«Первые два года в нашей команде Глеб провел достойно, на хорошем уровне. Сумел и команде помочь на ряде гонок, и самостоятельно добиться определенных результатов. Прогресс есть, и хотелось бы посмотреть, как пойдут дела дальше. Спринтерское направление – новое для нас, но мы уже добились важных успехов, включая и историческую 35-ю победу Марка Кавендиша на этапах «Тур де Франс». Глеб хорошо встроился в спринтерскую группу команды, а кроме того, набирается опыта больших классических гонок, так что новые результаты не должны заставить себя долго ждать», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Глеб Сырица Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров трансферы в велоспорте

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Комментарии

  • Серафим
    UCI Gravel World Championships ... (18)
    Серафим-Фото

     Опять сильные американские гравийщики игнорируют соревнования UCI. Из более - менее сильных только Хага вроде. Остальные наверно стригут капусту на американских внутренних  сериях с неплохими призовыми? 

  • Astanaforever
    Люк Роу будет спортивным дирек ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Зачем им Роу с его 13 годами выступлений ? Пусть лучше возьмут Димку Груздева. У него опыта побольше на один год, 14 лет в Астане. И три года по всяким колхозам. Вот это опыт, так опыт. по недоезжанию гонок и фальсификациям чемпионских званий. Декатлону пригодится..))))
  • MVDP
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (1)
    MVDP-Фото

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

  • Shalam s Urala
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (89)
    Shalam s Urala-Фото

    стараюсь придерживаться простого принципа: не пойман - не вор. пусть это сейчас и оооч непросто )

    но всем, кто тут набрасывает, хочется показать как это делать боле-мене обстоятельно ))

    Использует ли Погачар какой-либо механический допинг?

  • GAN
    UCI Gravel World Championships ... (18)
    GAN-Фото
    У Полин Феран-Прево ещё три ЧМ за один год - шоссе, мтб и кросс.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (13)
    Владимир__BLR-Фото
    Не все деньгами измеряется...
    Возможно, меньше разъездов и больше времени на семью будет
  • EL-Fenomeno
    UCI Gravel World Championships ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как там у Круга "а я пятую врубил.." МВДП втопил в лесу свою "5-ю передачу" и отцепил последнего кто за ним держался. ТАЛАНТище и СИЛищА !!

    Цитата: MVDP
    Три ЧМ есть, еще МТБ бы взять.

    Не стареющая Мариша Вос (или Фос) взяв чемпионство 2024 на грэвеле как раз имеет уже 4 титула ЧМ в 4-х разных дисциплинах, так сказать. Только вместо МТБ у неё там трек в коллекции.

  • EL-Fenomeno
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличная как всегда классика под занавес сезона, а тут ещё и ПОГОДкА - дополнительный соперник для всех и вся.

    Цитата: lazhu
    Финиш на фото прям как будто это Рубе

    2021 года добавлю...или как на Страде Бьянке 2018г. Да не только под финиш, поэтому все кто доехал БОЛЬШИЕ молодцы!

    Цитата: Николай Н.
    Погодка в этот раз выдалась отменная, хоть и грязные все были, зато не наглотались пыли, как всегда было на этой гонки.

  • Стриж
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    Стриж-Фото
    А где Мадс Педерсен? Под него же трасса Концовка сезона вообще не его вышла
  • Стриж
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (2)
    Стриж-Фото
    А все, визжали про Висму в пришли году Сейчас это просто плевок со стороны арабов Пора им ценник понижать гонцам - пришли к нам- у нас выигрывают все - зп ниже :) P.S. Без связи был 7дней - смотрю Кочегар уже маечку свою обновил? Тьфу …..

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