Глеб Сырица продлил контракт с Astana Qazaqstan Team

Глеб Сырица продолжит выступать в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на один год (сезон 2025 года).



24-летний Сырица перешел в Astana Qazaqstan Team в сезоне 2023 года после успешной стажировки в период с август по октябрь 2022, когда молодой гонщик одержал победу на этапе «Тура Лангкави» и занял призовые места на этапах «Арктической Гонки Норвегии» и «Тура Словакии».



Среди наиболее значимых результатов в сезонах 2023–2024 годов можно отметить еще три победы на этапах «Тура Лангкави», призовые места на этапах «Президентского Тура Турции» и «ЗЛМ Тура», 5-е место на «Классике региона Валенсия» и 7-е место на «Гойксе Пийл».

Photo credit: @SprintCycling/ Astana Qazaqstan Team



«Я на самом деле очень рад продлить контракт с командой, для меня важно остаться в коллективе, где я не только чувствую себя комфортно, но и прогрессирую с каждым годом. Первые два сезона в Мировом Туре дались нелегко, сказывалось отсутствие опыта, но сейчас я чувствую, что все идет в правильном направлении. Пока не хватает побед в Европе, но результаты начали появляться и на однодневных гонках, и на многодневках Мирового Тура: после спринтов на таких гонках, как «Тур ОАЭ» и «Реневи Тур» появилась определенная уверенность, что я могу быть на уровне с сильнейшими гонщиками. Хочу высказать благодарность руководству Astana Qazaqstan T eam за оказанное доверие, которое в полной мере постараюсь оправдать не только в новом сезоне, но и в финале этого года на «Туре Гуанси», – сказал Глеб Сырица.



«Первые два года в нашей команде Глеб провел достойно, на хорошем уровне. Сумел и команде помочь на ряде гонок, и самостоятельно добиться определенных результатов. Прогресс есть, и хотелось бы посмотреть, как пойдут дела дальше. Спринтерское направление – новое для нас, но мы уже добились важных успехов, включая и историческую 35-ю победу Марка Кавендиша на этапах «Тур де Франс». Глеб хорошо встроился в спринтерскую группу команды, а кроме того, набирается опыта больших классических гонок, так что новые результаты не должны заставить себя долго ждать», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team