Тур Лангкави-2024. Глеб Сырица выигрывает первый этап

Цитата: Pugachev

Дождь. Если сильный - может быть любая неожиданность. Но на сей момент видится Погачар...

Кстати, в статье сейчас Примож - победитель Вуэльт. Исправили?



Норвежский сайт пишет что весь день partly cloudy today, ветерок мал, но если дождь, то отрывные головы будут рисковать в надежде что соперник ошибётся, дождь это всегда риск, тем более в такой день в году.