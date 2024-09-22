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Тур Лангкави-2024. Глеб Сырица выигрывает первый этап

Тур Лангкави-2024. Глеб Сырица выигрывает первый этап

 

 

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица одержал красивую победу в спринте в финале первого этапа многодневной гонки «Тур Лангкави» в Малайзии. После отлично «развоза» товарищей по команде Сырица открыл спринт за 250 метров до финиша, уверенно доведя дело до победы.

 

 Photo credit: @SprintCycling/ Astana Qazaqstan Team

 

 

«Этап был коротким и очень быстрым. Ребята все время были рядом со мной, помогали держать позицию, подвозили воду, так как было очень жарко. На последних километрах у нас был отличный «поезд», мы вышли вперед, заняли позицию под спринт. На заключительном километре Рюдигер Зелиг оставил меня там, где нужно было, после чего я открыл спринт где-то за 250 метров до финиша. После бельгийских классик чувствую себя достаточно неплохо, так что рад, что удалось реализовать хорошую форму сразу на первом же этапе. Что ж, посмотрим, как будут проходить следующие дни, но, конечно, настраиваюсь на борьбу на каждом спринтерском этапе», – сказал Глеб Сырица.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Тур Лангкави-2024 Глеб Сырица Astana Qazaqstan Team

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Комментарии

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    motte-Фото

    Цитата: Pugachev
    Дождь. Если сильный - может быть любая неожиданность. Но на сей момент видится Погачар...
    Кстати, в статье сейчас Примож - победитель Вуэльт. Исправили?

    Норвежский сайт пишет что весь день partly cloudy today, ветерок мал, но если дождь, то отрывные головы будут рисковать в надежде что соперник ошибётся, дождь это всегда риск, тем более в такой день в году.

  • cmap_nep
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    cmap_nep-Фото

    Что на самом деле произошло в гонке.
    В начале сезона Деми Волеринг потребовала при возобновлении контракта с SDWorx на 2025-й год 1 000 000 евро. И несколько гонщиц (среди них даже Л.Вибес) заявили, что она права.
    Но это создавало прецедент и вызывало перспективу требований других гонщиц на достойную оплату.
    Чиновники и от SDWorx и от UCI, поступипили так как они всегда поступают. Часть гонщиц подкупили контрактами на длительный срок, части за молчание чуть-чуть повысили з/плату.
    Строптивые оказались без контрактов на 2025 год - обратите внимание какая трансферная движуха в этом году.
    А самой строптивой и стойкой - Волеринг, в этом году пришлось в одиночку, без поддержки и под эмоционалым давление сражаться со всеми: противницами, своей (уже ясно бывшей) командой, чиновниками и федерации и своей страны.
    Вспомните ТдФ, олимпиаду, Тур Романдии и, вишенка на торте - чемпионат мира.
    Невразумительная работа команды, теневые, желательные для федерации лидеры вызвали у Волеринг реакцию - если не я, то и никто из вас. И даже в финишном спринте посмотрите когда она бросила работать.

  • Pugachev
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    Pugachev-Фото

    Дождь. Если сильный - может быть любая неожиданность. Но на сей момент видится Погачар...

    Кстати, в статье сейчас Примож - победитель Вуэльт. Исправили?

  • Grif
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    Grif-Фото
    Всё не рассчитаешь. Старалась как могла и в этом молодец.
  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (11)
    VeloVelo-Фото
    В поворотах на спусках можно и нужно всё отрывать.
  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Больше поовины состава UAE станут участниками завтрашней гонки:16 из 30 за свои страны, подтверждая силу и мощь подготовки команды.Не исключено,что кто-то из них может стать победителем гонки наряду с другими лидерами сезона. Также, как и из команд Поповича и Израиля,последующие команды с наибольшим количеством участников в гонке.

  • shekn
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    shekn-Фото
    Ну по такому рельефу мне кажется Ремко не сможет. Я бы ещё Хирши отметил , рельеф то его однозначно и в форме он хорошей . Правда он , максимум ,- лейтенант в команде ...и все же
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    Серафим-Фото
    Если правда так говорил итальянский комментатор, то это очередная большая глупость от него. Во-первых, нельзя делить шкуру неубитого медведя.
    Во-вторых, при такой погоде на такой трассе несколько равных претендентов, включая темную лошадку.
    Конечно, шансы у Погачара большие, но не 100% же?
  • kwwk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    kwwk-Фото

    Будет битва между Ремко и Тадеем, фаворит Тадей. Но это спорт и возможны любые сценарии.

  • zalex567
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (6)
    zalex567-Фото
    Ирония относительно действий Деми понятна, но надо признать, что её атакующая манера привлекательна, как и она сама

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