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- Дата:
- Сегодня, 12:19
Тур Лангкави-2024. Глеб Сырица выигрывает первый этап
Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица одержал красивую победу в спринте в финале первого этапа многодневной гонки «Тур Лангкави» в Малайзии. После отлично «развоза» товарищей по команде Сырица открыл спринт за 250 метров до финиша, уверенно доведя дело до победы.
Photo credit: @SprintCycling/ Astana Qazaqstan Team
«Этап был коротким и очень быстрым. Ребята все время были рядом со мной, помогали держать позицию, подвозили воду, так как было очень жарко. На последних километрах у нас был отличный «поезд», мы вышли вперед, заняли позицию под спринт. На заключительном километре Рюдигер Зелиг оставил меня там, где нужно было, после чего я открыл спринт где-то за 250 метров до финиша. После бельгийских классик чувствую себя достаточно неплохо, так что рад, что удалось реализовать хорошую форму сразу на первом же этапе. Что ж, посмотрим, как будут проходить следующие дни, но, конечно, настраиваюсь на борьбу на каждом спринтерском этапе», – сказал Глеб Сырица.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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