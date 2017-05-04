- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 13:32
Антон Кузьмин переходит в Gazprom — RusVelo
Gazprom — RusVelo подписала контракт с 22-летним велогонщиком Антоном Кузьминым из Казахстана и продлила действующее соглашение с россиянином Иваном Ровным.
Антон Кузьмин является воспитанником континентальной команды Astana City. В этом году Антон занял третье место в групповой гонке на национальном чемпионате Казахстана.
«Я очень доволен тем, что с 2020 года буду выступать за команду Gazprom— RusVelo. Для меня это выход на новый профессиональный уровень с серьезным соревновательным календарем. Со многими ребятами в команде мы уже знакомы, так как неоднократно виделись на международных гонках, поэтому я надеюсь быстро адаптироваться и прогрессировать. Я с нетерпением жду начала следующего сезона, нового этапа в моей жизни» — Антон Кузьмин.
Генеральный менеджер Gazprom— RusVelo Ренат Хамидулин про новичка команды: «Антон Кузьмин является одним из самых перспективных гонщиков Казахстана. Мы провели серию необходимых тестов и лично убедились в том, что Антон обладает впечатляющими физическими данными и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Он очень мотивирован и настроен развиваться. Также мы рады продолжению сотрудничества с опытным российским гонщиком, обладающим лидерскими качества, Иваном Ровным».
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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