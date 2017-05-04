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Антон Кузьмин переходит в Gazprom — RusVelo

Антон Кузьмин переходит в Gazprom — RusVelo

 
  Gazprom — RusVelo подписала контракт с 22-летним велогонщиком Антоном Кузьминым из Казахстана и продлила действующее соглашение с россиянином Иваном Ровным. 
Антон Кузьмин является воспитанником континентальной команды Astana City. В этом году Антон занял третье место в групповой гонке на национальном чемпионате Казахстана.  

 


«Я очень доволен тем, что с 2020 года буду выступать за команду Gazprom— RusVelo. Для меня это выход на новый профессиональный уровень с серьезным соревновательным календарем. Со многими ребятами в команде мы уже знакомы, так как неоднократно виделись на международных гонках, поэтому я надеюсь быстро адаптироваться и прогрессировать. Я с нетерпением жду начала следующего сезона, нового этапа в моей жизни» — Антон Кузьмин.
 
Генеральный менеджер Gazprom— RusVelo Ренат Хамидулин про новичка команды: «Антон Кузьмин является одним из самых перспективных гонщиков Казахстана. Мы провели серию необходимых тестов и лично убедились в том, что Антон обладает впечатляющими физическими данными и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Он очень мотивирован и настроен развиваться. Также мы рады продолжению сотрудничества с опытным российским гонщиком, обладающим лидерскими качества, Иваном Ровным».

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

 

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Теги к статье: Антон Кузьмин Gazprom - RusVelo Ренат Хамидулин Иван Ровный трансферы

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Как так, что Астана прозевала такого перспективного гонца...если верить словам Хамидулина.?

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 4.05.2017

    Бартер Кузьмин- Власов

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Zhanzhak-Фото
    Ну а кто спорит? А Лопес из любви получается? За дело так же.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Zhanzhak-Фото
    Ой, да не стройте вы из себя заступника за болельщиков. Это общий чат и касается он всех участников. Вы первый вспомнили ту ошибку Лопеса на ПРОШЕДШЕЙ Джиро! А я напомнила о других прошлых драчунах (Ведь это же имело место, зафиксированное фото!) под постом про искажение фамилий. Вот я и указала причём здесь драки, когда речь шла о фамилиях. Проблемы выдумываете вы, а у меня с этим все в порядке. Да и кто старое помянет, тому глаз вон!

    Про юмор. Когда, недавно тот же Алик, пошутил про велики купленные на Алиэкспрессе, его тут камнями закидали. Так что не надо тут про юмор писать, знаем как шутки тут против юмориста оборачиваются.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Sezar-Фото
    За дело ж били. Не от любви к искусству.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Earl57-Фото
    А может было бы как в случае с Барде на минувшем Туре. После инцидента Барде сказал про болельщика: "Он просто забыл, что не в интернете".
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    rude_rider-Фото
    а вы ездили в гонках?
    тогда снимаю шляпу скальп и все остальное.
    извените не узнал вас в гримме
  • Ice
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Ice-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Ну конечно, не знает он... двойные стандарты у вас. Остальные не хамы значит .
     
    И при чем здесь вышеупомянутое, когда речь вообще шла про искажения написание фамилий? Это вас занесло не туда. Речь шла про настоящее, а вы про прошлое. Не по теме.

    Внимательно посмотрите выше. Кто Контадора и Фрума упомянул?))) Вот это действительно прошлое, или, по крайней мере, неактуальное. А Лопеса я вижу каждый день. И опасаюсь за людей на обочинах - мало ли, нечаянно помешают ему. И он опять за свое возьмется. Разговор о фамилиях вас вообще не касался, если на то пошло. А в том посте под шутливым тоном как раз перечислены многие из сегодняшних фаворитов. Кто ж виноват, что с юмором беда бедовая у многих, уж более безобидную шутку сложно придумать. Но и тут увидели грубость, злость и так далее. Не придумывайте проблем там, где их нет. Проще жить будет.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (31)
    Zhanzhak-Фото

    Ну конечно, не знает он... двойные стандарты у вас. Остальные не хамы значит .

     

    И при чем здесь вышеупомянутое, когда речь вообще шла про искажения написание фамилий? Это вас занесло не туда. Речь шла про настоящее, а вы про прошлое. Не по теме.

  • дрокер
    Антон Кузьмин переходит в Gazp ... (2)
    дрокер-Фото

    Бартер Кузьмин- Власов

  • Astanaforever
    Антон Кузьмин переходит в Gazp ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Как так, что Астана прозевала такого перспективного гонца...если верить словам Хамидулина.?
  • Camel
    Квота на участие для стран в г ... (11)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Camel
    А Словения где?

    Мохорич уже сказал, что едет ЧМ)))

     

    Так!!!  diablo

    biggrin

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