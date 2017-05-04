Антон Кузьмин переходит в Gazprom — RusVelo

Цитата: Zhanzhak

Ну конечно, не знает он... двойные стандарты у вас. Остальные не хамы значит .



И при чем здесь вышеупомянутое, когда речь вообще шла про искажения написание фамилий? Это вас занесло не туда. Речь шла про настоящее, а вы про прошлое. Не по теме.



Внимательно посмотрите выше. Кто Контадора и Фрума упомянул?))) Вот это действительно прошлое, или, по крайней мере, неактуальное. А Лопеса я вижу каждый день. И опасаюсь за людей на обочинах - мало ли, нечаянно помешают ему. И он опять за свое возьмется. Разговор о фамилиях вас вообще не касался, если на то пошло. А в том посте под шутливым тоном как раз перечислены многие из сегодняшних фаворитов. Кто ж виноват, что с юмором беда бедовая у многих, уж более безобидную шутку сложно придумать. Но и тут увидели грубость, злость и так далее. Не придумывайте проблем там, где их нет. Проще жить будет.