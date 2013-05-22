Тур Лангкави-2023. Глеб Сырица побеждает на последнем этапе в Куала-Лумпуре

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- Дата:
- Сегодня, 14:35
Тур Лангкави. Глеб Сырица побеждает на последнем этапе в Куала-Лумпуре
Команда Astana Qazaqstan Team завершает «Тур Лангкави» этого года победой: Глеб Сырица одержал победу в массовом спринте на улицах Куала-Лумпура на заключительном этапе малазийской многодневки.
Спринт получился бескомпромиссным и судьбу этапа решил фотофиниш: Глеб Сырица обошел Даниэля Бабора на толщину велосипедной трубки.
Photo credit: @SprintCycling
«День выдался очень напряженным, и в какой-то момент, случайно, я оказался в группе отрыва. Ситуация не выглядела оптимистично, так что через какое-то время пелотон догнал нас, хотя четыре гонщика все же решили продолжить. И, примерно за 30 км до финиша у этой группы еще было около двух с половиной минут, ситуация становилась опасной.
Однако, наша команда сделала все на «отлично». Ребята все до одного выложились на 100% ради того, чтобы догнать этот отрыв. В итоге, когда примерно за 4 км отрыв нейтрализовали, была уже моя очередь попробовать что-то в спринте. Мне удалось найти хорошую позицию для того, чтобы открыть спринт, и все получилось. Да, все было очень близко, но я рад, что победителем стал я. В целом, мы провели отличную неделю здесь на «Туре Лангкави», и я очень рад, что смог принести команде две победы», - сказал Глеб Сырица.
Два гонщика команды Astana Qazaqstan Team финишировали в десятке сильнейших общего зачета «Тура Лангкави»: Вадим Пронский занял 5-е место, также став победителем в классификации лучшего азиатского гонщика, а Харольд Мартин Лопес (Astana Qazaqstan Development Team) стал 10-м, это его второе попадание в Топ-10 после 9-го места на «Вуэльте Бургоса».
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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