Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

Яспер Филипсен: «Рад, что в октябре всё ещё есть форма для победы»

Яспер Филипсен одержал девятую победу в сезоне, выиграв классику Sparkassen Münsterland Giro-2024. Попытки отрыва обмануть спринтерские команды не увенчались успехом. Немецкая велогонка категории 1. Pro, которая прошла в 18-й раз, завершилась общим спринтом. 26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Яспер Филипсен опередил своего ровесника и соотечественника Йорди Меуса (Jordi Meeus) на домашней для команды Red Bull Bora-hansgrohe гонке.

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe Team

Команда Alpecin-Deceuninck полностью контролировала ситуацию на двух заключительных километрах, но затем Uno-X, Jayco-AlUla и Lidl-Trek отодвинули команду на второй план. Яспер Филипсен вышел с колеса Йорди Меуса и обошёл его, а также бельгийского гонщика команды Cofidis Милана Фретина в борьбе за победу.

Яспер Филипсен: «Мы сделали гонку интересной. Команда весь день держала меня впереди группы. Финал был хаотичным, как получается здесь каждый год. Но я выучил этот финиш ещё когда участвовал здесь несколько лет назад. Поэтому знал, что надо делать. У них (команды Red Bull Bora-hansgrohe) тоже очень хороший развозящий поезд. Я видел, что мне надо было на последних сотнях метров держаться на его (Йорди Меусом) колесе. Я рад, что смог начать свой спринт и одержать победу. Рад, что форма в октябре всё ещё держится настолько, что я смог выиграть».

Яспер Филипсен собирается завершить сезон на классике Париж - Тур в воскресенье, 6 октября.

Йорди Меус: «Гонка шла очень нервно, был сильный ветер. Нашей целью был спринт, и он нам удался. Данни идеально меня развёз, но, к сожалению, другой гонщик был сильнее. Я рад финишировать на подиуме».

Роджер Хэммонд, спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe: «Думаю, команда выступила сильно. Мы планировали вывезти на хорошую позицию к спринту Данни и Йорди. Это нам идеально удалось. В конце концов, спринт получился отлично, оба наших гонщика сделали просвет за 300 м до финиша. Яспер — спринтер этого сезона, поэтому мы довольны, что финишировали так близко».