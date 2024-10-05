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Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

Яспер Филипсен: «Рад, что в октябре всё ещё есть форма для победы»

 

 

Яспер Филипсен одержал девятую победу в сезоне, выиграв классику Sparkassen Münsterland Giro-2024. Попытки отрыва обмануть спринтерские команды  не увенчались успехом. Немецкая велогонка категории 1. Pro, которая прошла в 18-й раз, завершилась общим спринтом. 26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Яспер Филипсен опередил своего ровесника и соотечественника Йорди Меуса (Jordi Meeus) на домашней для команды Red Bull Bora-hansgrohe гонке.

 

Яспер Филипсен — победитель Munsterland Giro-2024

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe Team

Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

Яспер Филипсен — победитель "Munsterland Giro"-2024

 

 

Команда Alpecin-Deceuninck полностью контролировала ситуацию на двух заключительных километрах, но затем Uno-X, Jayco-AlUla и Lidl-Trek отодвинули команду на второй план. Яспер Филипсен вышел с колеса Йорди Меуса и обошёл его, а также бельгийского гонщика команды Cofidis Милана Фретина в борьбе за победу.

 

Яспер Филипсен: «Мы сделали гонку интересной. Команда весь день держала меня впереди группы. Финал был хаотичным, как получается здесь каждый год. Но я выучил этот финиш ещё когда участвовал здесь несколько лет назад. Поэтому знал, что надо делать. У них (команды Red Bull Bora-hansgrohe) тоже очень хороший развозящий поезд. Я видел, что мне надо было на последних сотнях метров держаться на его (Йорди Меусом) колесе. Я рад, что смог начать свой спринт и одержать победу. Рад, что форма в октябре всё ещё держится настолько, что я смог выиграть».

 

Яспер Филипсен собирается завершить сезон на классике Париж - Тур в воскресенье, 6 октября.

 

Йорди Меус: «Гонка шла очень нервно, был сильный ветер. Нашей целью был спринт, и он нам удался. Данни идеально меня развёз, но, к сожалению, другой гонщик был сильнее. Я рад финишировать на подиуме».

 

Роджер Хэммонд, спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe: «Думаю, команда выступила сильно. Мы планировали вывезти на хорошую позицию к спринту Данни и Йорди. Это нам идеально удалось. В конце концов, спринт получился отлично, оба наших гонщика сделали просвет за 300 м до финиша. Яспер — спринтер этого сезона, поэтому  мы довольны, что финишировали так близко».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Munsterland Giro-2024

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Комментарии

  • SVS
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    SVS-Фото

    Вопрос бы к этой команде единомышленников только один. Когда прекратится это бурление говен? :)

  • RVL
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    RVL-Фото
    Какие к вам вопросы? )
  • vadi
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    vadi-Фото
    Вам до сих пор кажется. что дело в Погачаре? ) Дело в деньгах и "корме", которыми располагает команда )

    Посмотрите на Йейтсов: Саймон всегда ездил гораздо лучше Адама. Адам перешел на корм шейхов и стало все наоборот.

    Вопросы еще есть? )
  • velodoctor
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    velodoctor-Фото

    Я недавно тоже искал, а общий рекорд 79 побед у Мапей в 97 году? Думаю еще 2 победы должны осилить. 

  • M-07
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (12)
    M-07-Фото
    И пространство для роста, и платить вряд ли будут меньше
  • RVL
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    RVL-Фото
    Если бы в поезде Скай был тадей, не было бы ни Виго, ни фрума, ни Томаса..))
  • motte
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Фантастическая команда, офигенный состав. Супербогатейшие спонсоры. Вот весь и результат. Даешь 80 ю победу.!!!

    А я с тоской вспоминаю Скай, хоть и  паскудненький был, но какой-то такой родной. 

    Альберто всё говорил о них, что денег там масса, типа если одно место стоит то и дурак может-:)

  • Николай Н.
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Филлипсен в этот раз не промахнулся, хорошо вышел на ударную позицию.

  • Astanaforever
    UAE Team Emirates поставили ре ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Фантастическая команда, офигенный состав. Супербогатейшие спонсоры. Вот весь и результат. Даешь 80 ю победу.!!!
  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2024. Этап 3. Рез ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Непогода внесла свои коррективы, так что выиграть этап это чистое везение.

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