VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Чемпион мира-2024 среди андеров Никлас Беренс подписал контракт с велокомандой Visma Lease a Bike

Велокоманда Visma Lease a Bike подписала трёхлетний контракт с 20-летним чемпионом мира-2024 среди андеров Никласом Беренсом

 

 

Никлас Беренс (Niklas Behrens), отпраздновавший несколько дней назад победу в групповой гонке среди андеров на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе, подписал первый профессиональный контракт. Следующие три года 20-летний немецкий велогонщик будет выступать в велокоманде Visma Lease a Bike.

 

 

Чемпион мира-2024 среди андеров Никлас Беренс подписал контракт с велокомандой Visma Lease a Bike

 

Никлас Беренс полностью сосредоточился на велоспорте три года назад, до этого он занимался плаванием и триатлоном. В этом году Никлас Беренс выступал в континентальной команде Lidl - Trek Future Racing. Он также является действующим чемпионом Германии в групповой гонке среди андеров, серебряным призёром Германии в разделке. В этом сезоне он выиграл однодневные велогонки “Youngster Coast Challenge” и “Rund um Steinfurt ”, а также стал серебряным призёром Чемпионата Европы-2024 в групповой гонке среди андеров.

 

Никлас Беренс: «Я очень рад присоединиться к Team Visma | Lease a Bike, в которой меня  всегда восхищал высокий уровень профессионализма . С нетерпением жду возможности стать частью такой замечательной команды.

 

В ближайшие годы надеюсь с помощью команды открыть  свою настоящую специализацию. Считаю, что могу хорошо выступать в классике, но также хочу и дальше развивать свои навыки в гонках на время. Кроме того, я умею спринтовать, что очень важно для победы в гонках».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «Никлас - гонщик с большим потенциалом. За последние два года он привлёк наше внимание в нескольких гонках, включая недавний Тур де л’Авенир (Tour de l'Avenir). Он не так давно участвует в гонках, но видно, что он значительно прогрессирует. Мы уверены, что сможем направить его к следующему шагу в его пока ещё ранней карьере».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Никлас Беренс Niklas Behrens Visma Lease a Bike

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 сентября - 6 октября 2024

Tour de Langkawi

12 октября 2024

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • RVL
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    RVL-Фото

    На самом деле, вот оценка , тому что сделал тадей 

     

  • RVL
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    RVL-Фото
    И чтоб спалили потом на редисе?
    Продумал все))
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — чемпион мира-2 ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, против лома нет прийома © как бы не старались все остальные. Может в 2025 году кто то и сможет навязать настоящую борьбу Кочегару на больших гонках/этапах, а пока один "КАННИБАЛизм" где участвует Тадей. В этом плане женская групповая гонка на ЧМ была поИнтересней.
    Хочется отметить австралийца Бена О'Коннора, который в правильное время спуртанул (за кадром) и взял серебро, а также Т.Скуинша, который хоть и 4-й, но своим старанием и напором в гонке заслужил на медаль, вырвать, правда, бронзовый финиш у МВДП на ЧМ ну не реально (было).

  • RVL
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (14)
    RVL-Фото
    Это нечто.
    Я такого спектакля никогда видел )))
  • M-07
    Ремко Эвенепул: "Нормальная р ... (14)
    M-07-Фото
    То,ч то в других видах спорта выявляют меньше случаев, не значит, что там их меньше. Просто заказ на сам вид спорта тоже есть.
    В том же футболе мерзости не меньше, там даже судьи чуть ли не в каждом матче чудят и с видеоповторами и на локальных, и на международных соревнованиях. Явно не до такой степени они слепые. И это только то, что на виду.
  • motte
    Тадей Погачар — чемпион мира-2 ... (10)
    motte-Фото

    Где-то написано:

     Эдди Меркс поделился мнением о Тадее Погачаре в свежем интервью для L'Equipe: 

     "Очевидно, что он выше меня (по уровню). В глубине души я уже так думал после того, что он сделал на Tour de France 2024. Теперь (после чемпионата мира) сомнений в этом уже нет".



    Эдди Меркс в интервью L'Equipe о Тадее Погакаре после чемпионата мира:

    „Очевидно, что сейчас он выше меня. В глубине души я уже думал об этом, когда увидел, что он сделал на ”Тур де Франс" в этом году, но сегодня сомнений больше нет".

    „Он, без сомнения, сильнейший в своем поколении. Чтобы произвести на меня впечатление, требуется многое, но ему это удалось. Я думал, что он может стать чемпионом мира, но я и представить себе не мог, что это произойдет вот так. Он действительно величайший”.

    „То, что он сделал, невероятно, я не могу подобрать слов. Этому парню нет равных. Когда он атаковал, я испугался за него. Я подумал, что он ушел слишком рано. Обычно невозможно победить на дистанции 100 км, но ему это удалось.”

  • M-07
    Матье ван дер Пул с бронзовой ... (3)
    M-07-Фото

    Мог же догнать, но осторожничал и боялся соперников привезти.

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (130)
    RVL-Фото
    Коллега, спасибо! Тоже обратил внимание на биполярку..)
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (130)
    RVL-Фото

    Отчасти, но только отчасти согласен с вами.
    Сомневаться персонаж начал спустя сутки, а до того, он упорно гнул линию аля лэнса, аля Лизы..и от себя лично.

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (130)
    RVL-Фото
    Спасибо, что есть такие скрупулезные люди как Вы. У меня не хватает темперамента разбирать каждую персону поименно..

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 октября

Wout Poels (Bahrain Victorious)

Jonathan Milan (Lidl - Trek)

Jacob Eriksson (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2024 (195)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)