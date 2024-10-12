Чемпион мира-2024 среди андеров Никлас Беренс подписал контракт с велокомандой Visma Lease a Bike

Велокоманда Visma Lease a Bike подписала трёхлетний контракт с 20-летним чемпионом мира-2024 среди андеров Никласом Беренсом

Никлас Беренс (Niklas Behrens), отпраздновавший несколько дней назад победу в групповой гонке среди андеров на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе, подписал первый профессиональный контракт. Следующие три года 20-летний немецкий велогонщик будет выступать в велокоманде Visma Lease a Bike.

Никлас Беренс полностью сосредоточился на велоспорте три года назад, до этого он занимался плаванием и триатлоном. В этом году Никлас Беренс выступал в континентальной команде Lidl - Trek Future Racing. Он также является действующим чемпионом Германии в групповой гонке среди андеров, серебряным призёром Германии в разделке. В этом сезоне он выиграл однодневные велогонки “Youngster Coast Challenge” и “Rund um Steinfurt ”, а также стал серебряным призёром Чемпионата Европы-2024 в групповой гонке среди андеров.

Никлас Беренс: «Я очень рад присоединиться к Team Visma | Lease a Bike, в которой меня всегда восхищал высокий уровень профессионализма . С нетерпением жду возможности стать частью такой замечательной команды.

В ближайшие годы надеюсь с помощью команды открыть свою настоящую специализацию. Считаю, что могу хорошо выступать в классике, но также хочу и дальше развивать свои навыки в гонках на время. Кроме того, я умею спринтовать, что очень важно для победы в гонках».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды: «Никлас - гонщик с большим потенциалом. За последние два года он привлёк наше внимание в нескольких гонках, включая недавний Тур де л’Авенир (Tour de l'Avenir). Он не так давно участвует в гонках, но видно, что он значительно прогрессирует. Мы уверены, что сможем направить его к следующему шагу в его пока ещё ранней карьере».