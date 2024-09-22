Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс выиграл золото Чемпионата мира-2024, обойдя в спринте Мартина Сврчека

Групповая шоссейная велогонка у мужчин до 23 лет на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе завершилась спринтерской дуэлью 20-летнего немецкого велогонщика Никласа Беренса (Niklas Behrens) и 21-летнего словацкого велогонщика Мартина Сврчека (Martin Svrček).

Никлас Беренс, который был серебряным призёром в групповой гонке среди андеров на Чемпионате Европы-2024, завоевал золотую медаль в этой дисциплине на Чемпионате мира.

Мартин Сврчек финишировал вторым, взяв серебро после бронзовой медали в групповой гонке чемпионата мира прошлого года. Через 28 секунд финишную черту пересёк 21-летний бельгийский велогонщик Алек Сегарт (Alec Segaert), ставший бронзовым призёром.

Решающие действия в гонке начались с сольной атаки швейцарского велогощика Яна Кристена, уехавшего от соперников за 51 км до финиша. Атака бельгийского гонщика Ярно Видара сформировала группу преследователей, куда вошли и Никлас Беренс, и Мартин Сврчек, а также Исаак Дель Торо (Мексика), Джозеф Блекмор (Великобритания).

На финальном круге Ярно Видар почти закрыл просвет до Яна Кристена, но в этот момент за 11 км до финиша Никлас Беренс атаковал. Мартин Сврчек ответил на его ускорение, они догнали и обошли одинокого швейцарского лидера и вдвоём уехали от соперников. На финальном километре у Беренса и Сврчека в запасе было уже 50 секунд над ближайшими преследователями.

В финальном спринте немецкий велогонщик спуртовал за 150 м до финиша и не оставил шансов Мартину Сврчеку, опередив словацкого гонщика с большим запасом. Алек Сегарт, атаковавший в финале, сумел взять бронзовую медаль, финишировав через 28 секунд после дуэта лидеров. Ян Кристен приехал на финиш через 39 секунд.

Торжественное награждение победителя и призёров прошло по сокращённому варианту. Перед церемонией организаторы объявили о смерти смерти 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер, трагически ушедшей из жизни после падения во время групповой гонки среди юниорок, и почтили её память.

Мартин Сврчек: «Гонка получилась тяжёлой, первые два часа сплошные мучения. Но я вёл гонку рассчётливо, не выходил за свой лимит, берёг силы для последних кругов. Я атаковал за 10 км до финиша, мы вдвоём уехали и слаженно отработали до финала. Конечно, я разочарован, что не выиграл, но в то же время доволен, что после такой жестокой гонки поднялся на подиум. Я сделал всё возможное и выложился полностью».

Алек Сегарт: «Я хорошо провёл гонку, тактически действовал очень решительно, в целом мы проехали хорошо. В финале у нас было много гонщиков. Медаль - прекрасная награда, но всё относительно. После финиша сначала испытывал эйфорию, что почти из проигрышной позиции я всё-таки получил медаль. Но потом услышал новости о смерти Мюриэль Фуррер, и это погасило всю радость».