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Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс выиграл золото Чемпионата мира-2024, обойдя в спринте Мартина Сврчека

 

 

Групповая шоссейная велогонка у мужчин до 23 лет на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе завершилась спринтерской дуэлью 20-летнего немецкого велогонщика Никласа Беренса (Niklas Behrens) и 21-летнего словацкого велогонщика Мартина Сврчека (Martin Svrček).

 

Никлас Беренс, который был серебряным призёром в групповой гонке среди андеров на Чемпионате Европы-2024, завоевал золотую медаль в этой дисциплине на Чемпионате мира.  

 

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

Никлас Беренс — чемпион мира-2024 в групповой гонке среди андеров

 

 

Мартин Сврчек финишировал вторым, взяв серебро после бронзовой медали в групповой гонке чемпионата мира прошлого года. Через 28 секунд финишную черту пересёк 21-летний бельгийский велогонщик Алек Сегарт (Alec Segaert), ставший бронзовым призёром.

 

Решающие действия в гонке начались с сольной атаки швейцарского велогощика Яна Кристена, уехавшего от соперников за 51 км до финиша. Атака бельгийского гонщика Ярно Видара сформировала группу преследователей, куда вошли и Никлас Беренс, и Мартин Сврчек, а также Исаак Дель Торо (Мексика), Джозеф Блекмор (Великобритания).

 

На финальном круге Ярно Видар почти закрыл просвет до Яна Кристена, но в этот момент за 11 км до финиша Никлас Беренс атаковал. Мартин Сврчек ответил на его ускорение, они догнали и обошли одинокого швейцарского лидера и вдвоём уехали от соперников. На финальном километре у Беренса и Сврчека в запасе было уже 50 секунд над ближайшими преследователями.

 

В финальном спринте немецкий велогонщик спуртовал за 150 м до финиша и не оставил шансов Мартину Сврчеку, опередив словацкого гонщика с большим запасом. Алек Сегарт, атаковавший в финале, сумел взять бронзовую медаль, финишировав через 28 секунд после дуэта лидеров. Ян Кристен приехал на финиш через 39 секунд.

 

Торжественное награждение победителя и призёров прошло по сокращённому варианту. Перед церемонией организаторы объявили о смерти смерти 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер, трагически ушедшей из жизни после падения во время групповой гонки среди юниорок, и почтили её память.

 

Мартин Сврчек: «Гонка получилась тяжёлой, первые два часа сплошные мучения. Но я вёл гонку рассчётливо, не выходил за свой лимит, берёг силы для последних кругов. Я атаковал за 10 км до финиша, мы вдвоём уехали и слаженно отработали до финала. Конечно, я разочарован, что не выиграл, но в то же время доволен, что после такой жестокой гонки поднялся на подиум. Я сделал всё возможное и выложился полностью».

 

Алек Сегарт: «Я хорошо провёл гонку, тактически действовал очень решительно, в целом мы проехали хорошо. В финале у нас было много гонщиков. Медаль - прекрасная награда, но всё относительно. После финиша сначала испытывал эйфорию, что почти из проигрышной позиции я всё-таки получил медаль. Но потом услышал новости о смерти Мюриэль Фуррер, и это погасило всю радость».

 

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. Результаты

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Теги к статье: Niklas Behrens Мартин Сврчек Martin Svrcek Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 Никлас Беренс

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    уровень борьбы и конкуренции растёт, следовательно увеличиваются риски. А безопасность на трассах велогонок так и остается рекомендательной и поверхностной мерой.

    Что мешало в случае с Мюриэль Фуррер отслеживать положение велосипедистки через передатчик её местоположения? Или убрать трухлявый пень в месте падения Жулиана Алафилиппа? Или замотать отбойник матами на 15-25 метров больше для Хлои Дайгерт?

    Безопасность должна заранее просчитывать все риски и принимать активные меры там, где что-то выходит за рамки обычного положения вещей.

    Этот спуск по суху сложный, а в дождь он становится опасным. В холод внимание притупляется.

    Обстоятельства ещё выясняются, но если юную спортсменку действительно потеряли во время велогонки - то это чёрное пятно на всю Швейцарию и весь велоспорт.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Джиро д’Италия ... (12)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Мы увидели, что можно проехать и тот, и другой Гранд-тур, потому что Погачару это удалось...."

    Ну началось )) Бабло уже не стесняется ничего.

  • VeloVelo
    Лоренцо Финн — чемпион мира-20 ... (4)
    VeloVelo-Фото

     ))

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о старте в груп ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Помню ту гонку 2018. Феноменальный отрыв от второго места в разделке.
    Уже тогда было понятно, что этот парень наделает шуму, если, конечно, не сдаст. И он не сдал.

  • Astanaforever
    Мауро Джанетти: "Тадей Погача ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ernat78
    Поги конечно бог, но Ремко думаю составит конкуренцию 
    Думай, что пишешь. Бог один и ремко не бог , а раб божий.
  • Astanaforever
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Как же жаль ее.. Слов нет. Трагедия для родителей.
  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    В заключительный день ЧМ от Астаны выступят 6 гонщиков,в том числе за Казахстан:И.Чжан,Г.Бруссенский,А.Кузмин и Е.Федоров. Техада за Колумбию и М-Хан за Эритрею. Всем достичь желаемого!

  • EL-Fenomeno
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда кто то умирает всегда грустно, но когда гибнут такие молодые люди...прям не верится, пускай даже ты не знал совсем этого человека. В 2023-м упал Медэр и потом умер, теперь вот это девушка Фюррер...какой то злой рок для Швейцарии. А дождь был очень сильным, и погодка бр-р(

    Вертолёт приземлился только через час после гонки

    ...а Фуррер могла лежать с серьёзными травмами в подлеске, вне поля зрения сопровождающих мотоциклов и автомобилей сопровождения, проезжавших мимо на втором круге

    Просто нет слов... negative

  • MVDP
    18-летняя швейцарская велогонщ ... (8)
    MVDP-Фото

    Да, найти вылетевшего с дороги без свидетелей в этот лесок очень непросто. Косяк организаторов налицо.

  • Андрей Аблёхин
    Менеджер команды Alpecin-Deceu ... (4)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Трасса не совсем под Погги... но надеюсь за него

     

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