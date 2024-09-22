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Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

21-летний Иван Ромео сокрушил соперников в индивидуальной гонке на время Чемпионата мира-2024 в Цюрихе

 

 

21-летний Иван Ромео (Iván Romeo) принёс Испании первую с 1999 года (с победы Ивана Хосе Гутьерреса) золотую медаль Чемпионата мира в индивидуальной гонке на время среди гонщиков до 23 лет.

 

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

 

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

Иван Ромео — чемпион мира-2024 в гонке с раздельным стартом среди андеров

 

Дистанцию в 29,9 км Иван Ромео преодолел за 36 минут 42,70 секунд со средней скоростью 48,867 км/ч. Серебряную медаль взял 21-летний шведский велогонщик Якоб Сёдерквист (Jakob Söderqvist), проигравший Ивану Ромео 32,05 секунды. Бронзовым призёром в разделке стал швейцарский велогонщик Ян Кристен (Jan Christen), уступивший Ивану Ромео 40,68 секунд.

 

Бельгийский гонщик Алек Сегарт (Alec Segaert), трёхкратный и действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом, который два года подряд выигрывал серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионатах мира, на этот раз не попал на подиум, финишировав с четвёртым временем.

 

На первой отсечке, расположенной на вершине тягуна, Иван Ромео проигрывал Яну Кристену 19,67 секунд, на второй отсечке через 20,5 км, расположенной после спуска в начале равнинной секции, Ромео уже выигрывал у Кристена 1 секунду, а Алек Сегарт был на этой отсечке лучшим, опережая Ивана Ромео на 5,59 секунд.

 

Но на финальной секции шведский велогощик Якоб Сёдерквист, который на второй отсечке показал четвёртый результат и уступал Ивану Ромео 6 секунд, а Яну Кристену 5 секунд, обошёл Яна Кристена в борьбе за серебро, опередив на 12 секунд.  

 

Иван Ромео: «Это счастливейший день в моей жизни. Ради этого я много работал. Только мои близкие, друзья и семья, знают, как сильно я хотел выиграть. 10 дней мы с отцом здесь, в Цюрихе, изучали трассу.

 

Мне понравилась и дистанция, и подъём. Мне он подходил, хотя никогда не знаешь. В начале дня прошёл дождь, некоторые спуски остались мокрыми, поэтому, даже показав лучшее время на финише, я думал, что кто-то будет быстрее.

 

Я очень старался на последних десяти километрах. Мне надо было держать темп. Хотя не ожидал, что в конце у меня останется столько сил».

 

 

Алек Сегарт: «Ноги у меня болят гораздо больше, чем моя гордость и амбиции. Я приехал сюда улучшить результат, за титулом чемпиона мира, но не удалось.

 

На последних километрах я очень сильно потратил силы. Мне кажется, никогда ещё я так не залезал в свои резервы. У меня на мгновение потемнело в глазах. Я знал, что Иван Ромео отлично проехал, что мне будет трудно. На последнем равнинном участке я просто не рассчитал силы, мучился гораздо сильнее, чем надеялся.

 

Я очень сильно выкладывался на подъёме, это было необходимо. Но потом оставался ещё долгий отрезок по равнине. Я надеялся, что смогу прибавить мощности, но у меня просто не хватило сил. Грустно, но это правда. В следующем году я не буду выступать в категории андеры, потому что надеюсь проехать в категории «элита». Но, считаю, что андеровская гонка должна быть открыта для всех, кому не исполнилось 23 лет».

 

 

Чемпион мира в разделке среди андеров-2024 Иван Ромео уже начал профессиональную карьеру в 2023 году в команде Movistar. Серебряный призёр Якоб Сёдерквист в этом сезоне выступает в континентальной команде Lidl - Trek Future Racing, и ему ещё предстоит заключить первый профессиональный контракт. 20-летний бронзовый призёр Ян Кристен начал профессиональную карьеру с августа прошлого года в команде UAE Team Emirates, контракт с которой действует до конца 2028 года.

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Теги к статье: Иван Ромео Ivan Romeo Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 ITT гонка с раздельным стартом разделка индивидуальная гонка на время

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