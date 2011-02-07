Ремко Эвенепул о секретном рецепте в подготовке к разделкам

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- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- 20-11-2023, 07:00
Ремко Эвенепул: «С юниоров перед стартом разделки ем одно и то же»
В новом видео на своём канале Ремко Эвенепул показал день подготовки к финальной гонке сезона 2023 года «Хроно наций». Чемпион мира в разделке раскрыл несколько секретов - рассказал, зачем проводит тейпирование и что предпочитает съесть на завтрак перед стартом. 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step финишировал в «Хроно наций» вторым.
Screen video @ Remco Evenepoel
Ремко Эвенепул о тейпировании
«Зачем наклеиваю тейп для разделки? Потому что тейп помогает мне дольше удерживать аэродинамическую посадку. В конце разделки мышцы немного устают, а тейп удерживает посадку, своего рода напоминает мышцам, в какой позиции они должны удерживать. Если я вдруг приподнимаюсь, то из-за тейпа чувствую напряжение, ощущения неприятные, и я снова наклоняюсь и удерживаю свою посадку. Поэтому тейп очень полезен».
Ремко Эвенепул о важности малинового джема
Screen video @ Remco Evenepoel
«Ещё с юниоров до старта разделки ем одно и то же - несколько “pistolekes” (бутерброды) с джемом, банан, немного мёда, пол-литра «Фанты» и несколько кусочков филе курицы. Мне кажется, это хорошее меню для подготовки к индивидуальной гонке, потому что, когда это ем, почти всегда заезжаю на подиум. Поэтому всегда ем мои “pistolekes”. А джем хочу только малиновый. Это единственный джем, который ем. Давид (соньёр) знает это и иногда за день до разделки ему приходится идти в магазин за малиновым джемом. Это очень важно».
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