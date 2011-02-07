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Ремко Эвенепул о секретном рецепте в подготовке к разделкам

Ремко Эвенепул: «С юниоров перед стартом разделки ем одно и то же»

 

 

В новом видео на своём канале Ремко Эвенепул показал день подготовки к финальной гонке сезона 2023 года «Хроно наций». Чемпион мира в разделке раскрыл несколько секретов - рассказал, зачем проводит тейпирование и что предпочитает съесть на завтрак перед стартом. 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step финишировал в «Хроно наций» вторым.

 

Ремко Эвенепул о секретном рецепте подготовки к разделкам

Ремко Эвенепул о секретном рецепте подготовки к разделкам

Screen video @ Remco Evenepoel

 

Ремко Эвенепул о тейпировании

 

 

 «Зачем наклеиваю тейп для разделки? Потому что тейп помогает мне дольше удерживать  аэродинамическую посадку. В конце разделки мышцы немного устают, а тейп удерживает посадку, своего рода напоминает мышцам, в какой позиции они должны удерживать. Если я вдруг приподнимаюсь, то из-за тейпа чувствую напряжение, ощущения неприятные, и я снова наклоняюсь и удерживаю свою посадку. Поэтому тейп очень полезен».

 

 

Ремко Эвенепул о важности малинового джема

 

Ремко Эвенепул о секретном рецепте подготовки к разделкам

Screen video @ Remco Evenepoel

 

 

 «Ещё с юниоров до старта разделки ем одно и то же - несколько “pistolekes” (бутерброды) с джемом, банан, немного мёда, пол-литра «Фанты» и несколько кусочков филе курицы. Мне кажется, это хорошее меню для подготовки к индивидуальной гонке, потому что, когда это ем, почти всегда заезжаю на подиум. Поэтому всегда ем мои “pistolekes”. А джем хочу только малиновый. Это единственный джем, который ем. Давид (соньёр) знает это и иногда за день до разделки ему приходится идти в магазин за малиновым джемом. Это очень важно».

 

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    20 ноября 2023 12:28 | Регистрация: 5.09.2020

    Гурман, мать его!biggrin

    А про тейпы интересно!

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    20 ноября 2023 13:36 | Регистрация: 7.12.2014

    Мне понравилось видео, с интересом посмотрела.

  3. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    20 ноября 2023 13:38 | Регистрация: 12.05.2023

    Обычно "секретные рецепты " на шоу у Опры рассказывают,а тут прикольное видео получилось)

  4. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    20 ноября 2023 15:48 | Регистрация: 20.05.2021

    Каждый должен находить что-то своё на определённую гонку, чтобы быть на пике своего выступления.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    20 ноября 2023 16:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Про чудодейственные таблетки он забыл упомянуть..)))

    Вся жизнь это гонка.

  6. RVL

    20 ноября 2023 16:57 | Регистрация: 30.08.2012

    сейчас то кусс разделку и подтянет...

    Диетолог юмбы  уже заказал джема на 24год))

  7. Имя: Виктор

    Victor

    20 ноября 2023 23:02 | Регистрация: 5.07.2012

    Малиновый джем повкуснее будет, чем свекольный сок

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      21 ноября 2023 01:38 | Регистрация: 4.07.2013

      А кто свекольным соком заряжался, что-то не помню? )

      1. Grif

        21 ноября 2023 08:36 | Регистрация: 7.02.2011

        Ну, если абстрагироваться от большого спорта, то каждый привык к своему рациону. Например, овсянка (сэр) + абрикосовое варенье. И ничё, и норм.)

  8. Гонщик

    21 ноября 2023 08:31 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: JetRevel
    Обычно "секретные рецепты " на шоу у Опры рассказывают,а тут прикольное видео получилось)
    Только сильные мира сего способны честно сказать , что весь большой спорт построен на химии , Ленс один из них .



    Цитата: RVL
    сейчас то кусс разделку и подтянет...
    Диетолог юмбы  уже заказал джема на 24год))
    Не подтянет , не факт что вообще форму наберёт после такого сезона ... 



    Цитата: BlAr
    Гурман, мать его!biggrin
    А про тейпы интересно!
    Тэйпы дааа , лишь бы гемор не вылез от ломания передач не соответствующих пропорциям .

  9. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    21 ноября 2023 20:18 | Регистрация: 24.05.2021

    Как бы не говорили, но юнец еще не готов быть генеральщиком, не тянет 3 недели 

     

    Зупиніть їх!
  10. Имя: Виктор

    Victor

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 5.07.2012

    Цитата: VeloVelo
    А кто свекольным соком заряжался, что-то не помню? )

    Скай говорили, что Виггинс применял свекольный сок в питании при подготовке к туру.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:39 | Регистрация: 4.07.2013

      Виктор, вспомнил, спасибо )

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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