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Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт,  Ваут ван Арт и Олав Коой на подиуме по итогам групповой гонки Чемпионата Европы-2023

 

 

30-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) одержал победу в групповой гонке на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту-2023.  На подиум вместе с ним поднялись его товарищи по команде Jumbo-Visma и соперники на Чемпионате Европы - 29-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт и 21-летний нидерландский велогонщик Олав Коой.  

 

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

 

 

За 28 км (за два круга до финиша) атаковал Филиппо Ганна (Италия), спровоцировав разрыв группы. На его ускорение ответили Майк Тёниссенн (Нидерланды), Бен Тёрнер (Великобритания) и Кристоф Лапорт. Но после падения нескольких гонщиков, включая Ганну, впереди осталась группа из десяти человек  - Ваут ван Арт и Арно Де Ли (Бельгия), Андреас Крон и Мадс Педерсен (Дания), Кристоф Лапорт и Санди Дюжарден (Франция), Олав Коой и Майк Тёниссен (Нидерланды), Расмус Тиллер (Норвегия) и Джон Дегенкольб (Германия). За 13 км до финиша эта группа набрала около полуминуты преимущества. А за 12 км до финиша Кристоф Лапорт атаковал в одиночку и уехал от своих попутчиков.

 

Хотя ему не удавалось уехать от преследователей дальше, чем на 15 секунд, и его почти догнали у финишной черты, Кристоф Лапорт первым пересёк линию финиша. Ваут ван Арт, которому Арно Де Ли помог закрыть просвет до Кристофа Лапорта, не смог опередить своего товарища по команде и стал серебряным призёром в групповой гонке. Олав Коой замкнул тройку призёров.

 

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

Кристоф Лапорт — чемпион Европы-2023 в групповой гонке

 

 

Кристоф Лапорт: «Мне всё ещё не верится. Гонка была изматывающей со зрелищным финишем. Я знал, что мой лучший шанс на победу, если я атакую заранее. Не думал, что смогу в спринте опередить Ваута и Олава. Весь день я хорошо себя чувствовал, поэтому решил побороться. Атаковал инстинктивно.

 

Прекрасно, что смогу весь год выступать в майке чемпиона Европы. Хочу посвятить эту победу моей семье и Натану. Надеюсь, он порадуется, увидев меня в этой майке».

 

Ваут ван Арт: «Кристоф просто был слишком силён. В какой-то момент я подумал, что мы его догоним.  Он ехал очень мощно, и в финале у него ещё оставались силы. Он знает, как выбрать верный момент для атаки. Его победа показывает, насколько мы сильны в нашей команде Jumbo-Visma.

 

Мы с Арно договорились, что будем разыгрывать мою карту. Думаю, он почувствовал, что из нас двоих я был сильнее. Арно приложил все силы ради преследования, чтобы закрыть просвет, но я не смог выйти с колеса Лапорта. Мы недооценили, сколько ему ещё оставалось».

 

Олав Коой: «Кристоф - очень сильный гонщик. Когда он в форме, мало кто может его обойти. В финале он ехал очень мощно. Он честно опередил Ваута и меня, он заслужил эту победу. Потрясающе, что мы все на подиуме. Это доказывает силу нашей команды. Конечно, я бы и сам хотел получить титул, но я счастлив за Кристофа».

 

Результаты групповой гонки Чемпионата Европы-2023

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Теги к статье: Кристоф Лапорт Christophe Laporte Jumbo-Visma Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023

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