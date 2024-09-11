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Четвёртый в карьере подиум Энрика Маса на Вуэльте Испании

Энрик Мас: «Правда в том, что не чувствую удовлетворения результатом Вуэльты Испании-2024»

 

 

Энрик Мас в четвёртый раз в карьере финишировал на подиуме испанского Гранд-тура, но снова не на первой ступени. Он трижды занимал второе место (в 2018, 2021 и 2022 годах), но теперь 29-летний испанский велогонщик команды Movistar стал 3-м на Вуэльте Испании-2024, проиграв в общем зачёте 3 минуты 13 секунд победителю, Приможу Рогличу (Red Bull - Bora-hansgrohe), и 37 секунд отделили Энрика Маса от второго места, которое занял Бен О’Коннор (Decathlon AG2R).

 

 

Четвёртый в карьере подиум Энрика Маса на Вуэльте Испании

 

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

 

На пяти этапах Вуэльты Испании-2024 Энрик Мас финишировал в топ-4 - дважды был вторым на 8-м и 20-м этапе, где проиграл Приможу Рогличу и Эдди Данбару соответственно, трижды финишировал 4-м на 4-м, 15-м, 19-м этапах. После 4-го этапа Энрик Мас занял 3-е место в генеральной классификации, и терял его на 6-м и 7-м этапах, а затем на 9-м и 10-м, но с 11-го этапа и до финала замыкал топ-3 общего зачёта.

 

После финиша Вуэльты Испании-2024 Энрик Мас признался, что не доволен своим результатом, так как ставил целью борьбу за победу.

 

Четвёртый в карьере подиум Энрика Маса на Вуэльте Испании

 

 

Cyclingnews цитирует слова Энрика Маса: «Я не доволен, и это правда. Команда ради меня жертвовала собой в гонке с самого начала, ребята не уезжали в отрывы, не боролись за индивидуальные победы, за что я всем очень благодарен. Я остался в шаге от победы на нескольких этапах, и если бы мне удалось опередить Приможа, я завершил бы гонку с более приятным чувством.

 

В разделке после высасывающих энергию этапов я чувствовал себя опустошённым. Перед гонкой на время мне казалось, что могу проехать её лучше, но, к счастью, после первых километров понял, что это не мой этап. Учитывая мой небольшой вес и равнинный рельеф разделки, этот этап стал моим худшим днём на Вуэльте. Хотя за всю гонку был ещё один день, когда мне было хуже всего - на Анкаресе (13-й этап), а больше всего я наслаждался этапом до Лагос-де-Ковадонга.

 

Мы точно не поняли, что случилось на Туре, но у меня там возникло множество проблем, мне было тяжело на равнинах и на подъёмах, очень плохо проехал первые недели. Однако, тогда на третьей неделе Тура я сумел терпеливо и спокойно переломить ситуацию, почувствовал себя гораздо лучше. Этот подиум Вуэльты, конечно, связан с тем, что я сильно улучшил свою форму на последней части Тур де Франс».

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2024

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Теги к статье: Энрик Мас Enric Mas Movistar Вуэльта Испании-2024 La Vuelta Ciclista a Espana-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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