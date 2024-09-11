Четвёртый в карьере подиум Энрика Маса на Вуэльте Испании

Энрик Мас: «Правда в том, что не чувствую удовлетворения результатом Вуэльты Испании-2024»

Энрик Мас в четвёртый раз в карьере финишировал на подиуме испанского Гранд-тура, но снова не на первой ступени. Он трижды занимал второе место (в 2018, 2021 и 2022 годах), но теперь 29-летний испанский велогонщик команды Movistar стал 3-м на Вуэльте Испании-2024, проиграв в общем зачёте 3 минуты 13 секунд победителю, Приможу Рогличу (Red Bull - Bora-hansgrohe), и 37 секунд отделили Энрика Маса от второго места, которое занял Бен О’Коннор (Decathlon AG2R).

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

На пяти этапах Вуэльты Испании-2024 Энрик Мас финишировал в топ-4 - дважды был вторым на 8-м и 20-м этапе, где проиграл Приможу Рогличу и Эдди Данбару соответственно, трижды финишировал 4-м на 4-м, 15-м, 19-м этапах. После 4-го этапа Энрик Мас занял 3-е место в генеральной классификации, и терял его на 6-м и 7-м этапах, а затем на 9-м и 10-м, но с 11-го этапа и до финала замыкал топ-3 общего зачёта.

После финиша Вуэльты Испании-2024 Энрик Мас признался, что не доволен своим результатом, так как ставил целью борьбу за победу.

Cyclingnews цитирует слова Энрика Маса: «Я не доволен, и это правда. Команда ради меня жертвовала собой в гонке с самого начала, ребята не уезжали в отрывы, не боролись за индивидуальные победы, за что я всем очень благодарен. Я остался в шаге от победы на нескольких этапах, и если бы мне удалось опередить Приможа, я завершил бы гонку с более приятным чувством.

В разделке после высасывающих энергию этапов я чувствовал себя опустошённым. Перед гонкой на время мне казалось, что могу проехать её лучше, но, к счастью, после первых километров понял, что это не мой этап. Учитывая мой небольшой вес и равнинный рельеф разделки, этот этап стал моим худшим днём на Вуэльте. Хотя за всю гонку был ещё один день, когда мне было хуже всего - на Анкаресе (13-й этап), а больше всего я наслаждался этапом до Лагос-де-Ковадонга.

Мы точно не поняли, что случилось на Туре, но у меня там возникло множество проблем, мне было тяжело на равнинах и на подъёмах, очень плохо проехал первые недели. Однако, тогда на третьей неделе Тура я сумел терпеливо и спокойно переломить ситуацию, почувствовал себя гораздо лучше. Этот подиум Вуэльты, конечно, связан с тем, что я сильно улучшил свою форму на последней части Тур де Франс».