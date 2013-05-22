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Бен О’Коннор — призёр Вуэльты Испании-2024

Первый подиум Гранд-тура в карьере Бена О’Коннора

 

 

Бен О’Коннор завершил Вуэльту Испании-2024 на второй ступени подиума. 28-летний австралийский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale в этом сезоне уже финишировал в шаге от подиума на Гранд-туре, когда занял 4-е место на Джиро д’Италия, в 2021 году он также финишировал 4-м на Тур де Франс.

 

Но теперь впервые за 10 участий в Гранд-турах Бен О’Коннор занял 2-е место. Он 13 дней удерживал красную майку лидера - от победы на 6-м этапе до 19-го горного этапа, сумел минимизировать потери и сохранить второе место в генеральной классификации на горных этапах, проиграв в итоге победителю, Приможу Рогличу, 2 минуты 36 секунд.

 

Бен О’Коннор также не дал себя обойти оставшемуся третьим в общем зачёте 29-летнему испанскому велогонщику команды Movistar Энрику Масу, у которого выиграл 37 секунд.

 

Перед стартом Вуэльты Испании-2024 в интервью Бен О’Коннор говорил, что его целью является что угодно, только не 4-е место, и он финишировал вторым, исполнив свою мечту.

 

Бен О’Коннор — призёр Вуэльты Испании-2024

Photo ©Unipublic/Cxcling/Naike Erenozaga

 

 

Бен О’Коннор: «Раньше я приближался к этой мечте, что-то невероятное, что достиг её сейчас. Горжусь тем, как на высоком уровне проехал финальную разделку. Я проехал точно лучше, чем в  Лиссабоне, не знаю, что со мной там произошло. Было приятно списать ту неудачу и поверить в свои силы. Я так нервничал утром перед стартом. Мой тренер прилетел вечером, чтобы поехать в техничке команды. Не хватает слов благодарности за то, что он немного успокоил мои нервы. На мне всегда лежал груз личных ожиданий, теперь огромная тяжесть свалилась с плеч. Для меня второе место - это победа.

 

Очень удивился, что до 19 этапа всё ещё ехал в красной майке. Очень приятно ощутить, что, может быть, однажды сможешь выиграть Гранд-тур. Считал эту цель нереальной, особенно после Джиро д’Италия, поэтому подойти так близко - это особенный момент».

 

Бен О’Коннор — призёр Вуэльты Испании-2024

 

 

На вопрос журналистов Cyclingnews о том, когда поверил в возможность финишировать на подиуме, Бен О’Коннор ответил: «После Гранады (9 этапа) я был очень уверен в себе, но на второй части второй недели пришлось изрядно помучиться. Долго ждал, когда уступлю майку. Но не злился, просто не ожидал, что майка будет на мне две недели. В конце моей мечтой было попасть на подиум.

 

Но выиграть - это не то, что занять второе или третье место. Ни разу не было такого, чтобы я полностью выдохся. Но Примож  — достойный победитель, он заслужил победу на Вуэльте Испании.

 

Я на самом деле не думал, что выиграю гонку. Понимал, что  потеряю красную майку, потому что в финале не был достаточно силён, чтобы одержать победу. Но для подиума сил было достаточно, я настроился минимизировать потери. Это было главной целью. Думаю, могу гордиться, как проехал последние горные этапы и гонку на время. Прекрасно завершить гонку, когда гордишься своей работой».

 

На вопрос, думает ли он о том, что может когда-нибудь выиграть у Тадея Погачара, Йонаса Вингегора или Приможа Роглича, Бен О’Коннор ответил: «Нет».

 

Бен О’Коннор — призёр Вуэльты Испании-2024

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

 

 

Сирил Дессель (Cyril Dessel), спортивный директор команды Decathlon AG2R La Mondiale: «Это исключительный результат. Мы знаем, как трудно добиться подиума на Гранд-туре. Эта Вуэльта Испании была очень напряжённой и сложной гонкой.

 

Бен на 6-м этапе воспользовался отличной возможностью, добился превосходного результата, благодаря которому стал лидером. После этого вся команда была вовлечена в защиту красной майки. Ребята выступили образцово, смело, жертвовали собой каждый этап, чтобы сохранить майку.

 

Они выводили Бена на наилучшую позицию для борьбы с фаворитами, которые бесконечно атаковали его на очень сложных рельефах. Каждый из товарищей по команде выкладывался до предела, чтобы Бен мог сберечь силы. Бен показал великолепное время в финальной разделке. Он полностью заслужил второе место. Потрясающе финишировать на подиуме Гранд-тура. Очень горжусь работой всей команды».

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Теги к статье: Бен О'Коннор Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Вуэльта Испании-2024 La Vuelta Ciclista a Espana-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 00:10 | Регистрация: 22.05.2013

    Благодаря австралийцу Вуэльта получила хорошую интригу, хотя Роглич и победил, главным человеком был О'Конор

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 01:00 | Регистрация: 4.07.2013

      Подпишусь )

  2. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 5.09.2024

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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