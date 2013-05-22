Бен О’Коннор — призёр Вуэльты Испании-2024

Первый подиум Гранд-тура в карьере Бена О’Коннора

Бен О’Коннор завершил Вуэльту Испании-2024 на второй ступени подиума. 28-летний австралийский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale в этом сезоне уже финишировал в шаге от подиума на Гранд-туре, когда занял 4-е место на Джиро д’Италия, в 2021 году он также финишировал 4-м на Тур де Франс.

Но теперь впервые за 10 участий в Гранд-турах Бен О’Коннор занял 2-е место. Он 13 дней удерживал красную майку лидера - от победы на 6-м этапе до 19-го горного этапа, сумел минимизировать потери и сохранить второе место в генеральной классификации на горных этапах, проиграв в итоге победителю, Приможу Рогличу, 2 минуты 36 секунд.

Бен О’Коннор также не дал себя обойти оставшемуся третьим в общем зачёте 29-летнему испанскому велогонщику команды Movistar Энрику Масу, у которого выиграл 37 секунд.

Перед стартом Вуэльты Испании-2024 в интервью Бен О’Коннор говорил, что его целью является что угодно, только не 4-е место, и он финишировал вторым, исполнив свою мечту.

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Бен О’Коннор: «Раньше я приближался к этой мечте, что-то невероятное, что достиг её сейчас. Горжусь тем, как на высоком уровне проехал финальную разделку. Я проехал точно лучше, чем в Лиссабоне, не знаю, что со мной там произошло. Было приятно списать ту неудачу и поверить в свои силы. Я так нервничал утром перед стартом. Мой тренер прилетел вечером, чтобы поехать в техничке команды. Не хватает слов благодарности за то, что он немного успокоил мои нервы. На мне всегда лежал груз личных ожиданий, теперь огромная тяжесть свалилась с плеч. Для меня второе место - это победа.

Очень удивился, что до 19 этапа всё ещё ехал в красной майке. Очень приятно ощутить, что, может быть, однажды сможешь выиграть Гранд-тур. Считал эту цель нереальной, особенно после Джиро д’Италия, поэтому подойти так близко - это особенный момент».

На вопрос журналистов Cyclingnews о том, когда поверил в возможность финишировать на подиуме, Бен О’Коннор ответил: «После Гранады (9 этапа) я был очень уверен в себе, но на второй части второй недели пришлось изрядно помучиться. Долго ждал, когда уступлю майку. Но не злился, просто не ожидал, что майка будет на мне две недели. В конце моей мечтой было попасть на подиум.

Но выиграть - это не то, что занять второе или третье место. Ни разу не было такого, чтобы я полностью выдохся. Но Примож — достойный победитель, он заслужил победу на Вуэльте Испании.

Я на самом деле не думал, что выиграю гонку. Понимал, что потеряю красную майку, потому что в финале не был достаточно силён, чтобы одержать победу. Но для подиума сил было достаточно, я настроился минимизировать потери. Это было главной целью. Думаю, могу гордиться, как проехал последние горные этапы и гонку на время. Прекрасно завершить гонку, когда гордишься своей работой».

На вопрос, думает ли он о том, что может когда-нибудь выиграть у Тадея Погачара, Йонаса Вингегора или Приможа Роглича, Бен О’Коннор ответил: «Нет».

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Сирил Дессель (Cyril Dessel), спортивный директор команды Decathlon AG2R La Mondiale: «Это исключительный результат. Мы знаем, как трудно добиться подиума на Гранд-туре. Эта Вуэльта Испании была очень напряжённой и сложной гонкой.

Бен на 6-м этапе воспользовался отличной возможностью, добился превосходного результата, благодаря которому стал лидером. После этого вся команда была вовлечена в защиту красной майки. Ребята выступили образцово, смело, жертвовали собой каждый этап, чтобы сохранить майку.

Они выводили Бена на наилучшую позицию для борьбы с фаворитами, которые бесконечно атаковали его на очень сложных рельефах. Каждый из товарищей по команде выкладывался до предела, чтобы Бен мог сберечь силы. Бен показал великолепное время в финальной разделке. Он полностью заслужил второе место. Потрясающе финишировать на подиуме Гранд-тура. Очень горжусь работой всей команды».